A Tatabánya kikapott a NEKA-tól; simán nyert a Szeged a férfi kézilabda NB I-ben

A Ferencváros alsóházi vendégét, a Komlót, az élre álló Szeged pedig a Dabast verte meg biztosan. Ugyanakkor az ötödik Tatabánya simán, nyolc góllal kikapott a NEKA vendégeként. Sikerével a hazai csapat elmozdult az utolsó helyről. A bajnoki kisiklást a vendégegyüttes egy hónap múlva kijavíthatja, amikor is a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozik a NEKA-val.

A Gyöngyös a szünetben még vezetett, a meccset azonban a házigazda Csurgó nyerte meg. A középcsapatok találkozójának legjobbja a szlovák Martin Potisk, illetve a szerb Vojiszlav Brajovics volt, előbbi a Csurgót, utóbbi a Gyöngyöst segítette egyaránt hét góllal.

FÉRFI KÉZILABDA NB I

15. FORDULÓ

CSURGÓI KK–HE-DO B.BRAUN GYÖNGYÖS 28–22 (9–10)

Csurgó, 600 néző. V: Hargitai, Markó

CSURGÓ: HOLLÓ – Kiss B. 2, BRAJOVICS 7, PAPP T. 2, Szeitl E., Gábor M. 1, Bazsó 3. Csere: FÜSTÖS Á., Brana (kapusok), Zagar 2, Herceg 1, TÓTH P. 5 (4), Vasvári, Füstös B., Weisinger, TUFEGDZSICS 5 (1). Edző: Vladan Matics

GYÖNGYÖS: Skledar – Lakosy 1, Schäffer 3, HEGEDÜS 2, JÓGA, POTISK 7 (2), Edwards 1. Csere: Gyánti (kapus), UBORNYÁK 5, Markez, Gráf 2, Nagy Á., Gyallai, Kovács G. 1, Gáspár Zs. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 13. p.: 5–5. 18. p.: 6–6. 23. p.: 8–7. 36. p.: 12–13. 41. p.: 15–16. 45. p.: 18–16. 54. p.: 25–20. 57. p.: 27–21

Kiállítások: 12, ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 4/2

MESTERMÉRLEG

Vladan Matics: – Modern, gyors kézilabdát játszik a Gyöngyös, volt játékosom, Bíró Balázs edzőként is kiválóan irányítja a csapatát. Ehhez a gyors kézilabdához kellett alkalmazkodnunk az elmúlt két hét rémálma után. Az első félidőben tartottuk magunkat, a második játékrészben jöttek a védések, kiváló volt a védekezésünk, hatalmas szívvel és akarattal küzdöttünk. Ekkora különbség nem volt a két csapat között.

Bíró Balázs: – Az első félidőben sikerült megvalósítanunk mindent, amit elterveztünk. Sokat javult a védelmünk, és ezt még a második félidő elején is tartottuk. De a kulcsjátékosaink hibáztak védekezésben és támadásban egyaránt, nem volt védésünk, és ez megpecsételte a mérkőzés végkimenetelét. Sokkal több volt ebben, így nagyon csalódott vagyok.

OTP BANK-PICK SZEGED–DABAS KC 35–27 (16–14)

Szeged, 1862 néző. V: Nagy F., Túróczy

SZEGED: Thulin – Szilágyi Benjámin 3 (2), Garciandia 3, Toto 3, Frimmel 5, Bodó, KUKICS 5 (1). Csere: NAGY M. (kapus), Smárason 3, Mackovsek 2, KALARAS 1, RÖD 3, Bánhidi 2, SZEPESI 4, Kucsera 1, Rea. Edző: Michael Apelgren

DABAS: Pallag – Horvat, FEKETE B. 4, Mátés 3, Garajszki, TÖRÖK 4, Ág. Csere: Pintér B. (kapus), Koller, Szöllősi Sz. 1, ZDOLIK 10 (4), Dobrkovics 3, Tisza, Katona, Sesic 2. Edző: Tomori Győző

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–5. 8. p.: 5–5. 19. p.: 10–8. 28. p.: 13–12. 33. p.: 19–14. 44. p.: 24–17. 52. p.: 29–20

Kiállítások: 6, ill. 6 perc

Hétméteresek: 6/3, ill. 5/4

MESTEMÉRLEG

Michael Apelgren: – A csapatom első félidőben mutatott hozzáállása miatt csalódott vagyok, azt nem akarom soha viszontlátni. Fontos, hogy tanuljunk ebből, mert hiába van jó hangulat az öltözőben, ha csak hatvan százalékot nyújtunk abból, amire képesek vagyunk.

Tomori Győző: – A Veszprém elleni játékunkhoz képest rengeteget fejlődtünk visszarendeződésben, támadásban viszont sok munka vár még ránk. Ezt a két meccset még a felkészülésünk részének tekintettük, ami elérte a célját mindkét alkalommal. Fontos mérkőzésünk jön a NEKA ellen, remélem, azt a találkozót megnyerjük.

FTC-GREEN COLLECT–CARBONEX-KOMLÓ 26–21 (13–11)

Elek Gyula Aréna, 800 néző. V: Bíró, Kiss O.

FTC: GYŐRI K. 1 – Bujdosó, Ancsin 2, CSÖRGŐ 4, Debreczeni 1, Nagy Bence 3 (1), Kovacsics 2. Csere: Balogh Á. (kapus), Horváth-Garaba, Füzi 1, ÓNODI-JÁNOSKÚTI 5, Karai, Juhász Á. 1, Prainer 3, TÓTH Á. 3, Mikita. Edző: Pásztor István

KOMLÓ: Szjavosi – URBÁN 6, Osztojics, MELNYICSUK 4, SZRNKA 3, Jerkovic 2, Váczi M. 3. Csere: Merkovszki (kapus), Varga Sz., Borsos 1, Gulyás G. 2 (1), Nagy Z., Ács P., Rotim. Edző: György László

Az eredmény alakulása. 11. perc: 3–5. 19. p.: 9–6. 39. p.: 17–13. 47. p.: 22–17. 55. p.: 25–19

Kiállítások: 2, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 2/1

MESTERMÉRLEG

NEKA–MOL TATABÁNYA KC 36–28 (19–15)

Siófok, 443 néző. V: Kiu G., Kiu T.

NEKA: MIKLER K. – Szücs B., KATHI 6, Tóth L. 3, Bugyáki 1, KOVÁCS T. 7 (1), MOLNÁR R. 10 (5). Csere: Podoba (kapus), Grünfelder 1, Tárnoki 1, EKLEMOVIC 5, Csanálosi 2, Kanyó, Viski. Edző: Sótonyi László

TATABÁNYA: Bartucz – Rodríguez P. 2, Maras 3, Lemos 3, Topic 2, Éles B. 2, Krakovszki B. 1. Csere: Székely (kapus), Plaza 3, Damatrin 6 (5), Golubovics 1, Dissinger 3, Ntanzi 1, Przytula, Enomoto 1. Edző: Cristian Ugalde

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–2. 6. p.: 3–2. 13. p.: 6–7. 15. p.: 8–7. 21. p.: 10–10. 28. p.: 16–14. 38. p.: 23–15. 43. p.: 26–17. 48. p.: 29–20. 55. p.: 33–25

Kiállítások: 20, ill. 8 perc

Hétméteresek: 8/6, ill. 8/5

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László: – Üröm az örömben Molnár Robin súlyos sérülése, érte is küzdöttünk a mérkőzés hátralévő részében, jobbulást és mihamarabbi visszatérést kívánunk neki. A hiányzók ellenére azt a karakterét mutatta meg a csapat, amely az előző meccseken is jellemző volt. Küzdöttek, hajtottak és bebizonyították, hogy a jóval rutinosabb, erősebb rivális ellen kell a mentális erő és a taktika betartása.

Cristian Ugalde: – A hazaiak az első másodperctől keményen harcoltak, látszott a tűz a szemükben. Mi nem voltunk felkészülve a találkozóra, s így nem is lehet nyerni. Mikler Krisztián zseniálisan védett, a tizenhat hárítása önmagáért beszél. Nem állt össze a védekezésünk, nem tudtunk mit kezdeni az egy az egy elleni szituációkkal.

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

PLER-Budapest–CYEB Budakalász 36–33 (15–16)

ETO University HT–Eger Eszterházy SzSE 31–24 (16–10)

VASÁRNAP

19.15: One Veszprém HC–Balatonfüredi KSE (Tv: M4 Sport+)