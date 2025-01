Palasics Kristóf: Elképesztő érzés a világ nyolc legjobb csapata közé tartozni

„Elképesztő érzés a világ nyolc legjobb csapata közé tartozni, hiszen olyan válogatottak nem jutottak be, amelyek mindig ott vannak a kézilabda élmezőnyében. Mi is nagyon nehéz mérkőzéseket játszottunk, de ebben a szakaszban már nyilván nincsenek is könnyű meccsek, mindegyik csapat nagyon felkészült. Ki tudja, mikor lesz a kezünkben újra egy ilyen lehetőség. Szeretnénk élni vele, száz százalékig fel fogunk készülni a következő meccsre” – mondta Palasics Kristóf az NSO Tv-nek.

Videónkban beszél a saját teljesítményéről, illetve a védekezésről, valamint elmondja, hogy ő a kapuból mivel tud segíteni a társaknak, ha támadásban nem megy a játék. Továbbá kitér arra is, mit jelent neki, hogy Katar ellen őt választották a meccs emberének.