Gyenge kezdés után legyőzték férfi kéziseink Katart, irány a zágrábi vb-negyeddöntő!

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

II. CSOPORT (VARASD)

MAGYARORSZÁG–KATAR 29–23 (12–12)

Varasd, 2200 néző. V: Horacek, Novotny (csehek)

MAGYARORSZÁG: PALASICS – Rodríguez P., Ilic Z. 1, Sipos 1, Ligetvári, SZITA 4, FAZEKAS G. 3. Csere: Bartucz (kapus), BÓKA 4, Bánhidi 2, Bodó 2, IMRE B. 9 (3), Ancsin 1, LÉKAI 2, Rosta M., Hanusz. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

KATAR: Sulijakovic – Berrached 2, MARKOVICS 6 (1), Capote 2, ALTAIEB 5, Tarek, Ahmad 1. Csere: Alihodzic (kapus), Zakkar, Guehis 2, Sinen 1, Ayed, Nowraddine 2, Aissa, Marzo 2, Heiba. Szövetségi kapitány: Veszelin Vujovics

Az eredmény alakulása. 8. p.: 1–3. 19. p.: 3–7. 21. p.: 5–7. 28. p.: 10–10. 32. p.: 14–12. 39. p.: 19–16. 45. p.: 23–19. 49. p.: 21–26. 58. p.: 22–29

Kiállítások: 14, ill. 6 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 6/3

ÖSSZEFOGLALÓ

Némi megkönnyebbülést jelenthetett a magyar válogatott számára, hogy a Katar elleni, utolsó világbajnoki középdöntős meccse előtt Hollandia döntetlent játszott Ausztriával, ami azt jelentette, hogy mögötte maradt a csoportban. Az utánunk játszó Észak-Macedóniára még így is figyelni kellett, bár elég nehezen volt elképzelhető, hogy a délszlávok pontot szereznek az Európa-bajnok, és a vb-n is aranyesélyes franciák ellen.

Az is lelkesíthette a magyar játékosokat, hogy ezerötszáz magyar szurkoló érkezett Varasdra, hogy már az első perctől kezdve hangosan buzdítsák a negyeddöntő kapujában álló nemzeti csapatot, amely egy győzelemmel biztosan be is lépett volna rajta. Ehhez képest nem kezdtünk valami jól, Bánhidi Bence lefordulás utáni lövése a kapufán csattant, Rodríguez Pedro és Szita Zoltán kísérletét pedig kivédte a katari kapus, így az első hat percben egyáltalán nem született magyar gól, miközben az ellenfél háromszor is mattolta Palasics Kristófot.

Rosszul indult számunkra a mérkőzés (Fotó: Szabó Miklós)

Fazekas Gergő találatával és Imre Bence hetesével azért mi is megérkeztünk a meccsre, bár nagyrészt továbbra is Anadin Sulijakovicba lövöldöztük a labdákat, már ha egyáltalán eltaláltuk a kaput – az első negyedórában mindössze harminc százalékos hatékonysággal lőttünk kapura.

És ha ez még nem lett volna elég, Ilic Zorant és Sipos Adriánt egyszerre állították ki két percre, még szerencse, hogy kettős emberhátrányban a hetest hárította Palasics, de egy körrel később már ő sem tudta kiszedni az egész pályás ejtést, hiába szaladt vissza. Nem tudtunk közelebb zárkózni az ellenfélhez, amely már négy góllal is vezetett, mert hiába szereztünk labdát, hibát hibára halmoztunk, sorra hagytuk ki a helyzeteket, közel húsz perc alatt 13 lövésből csak 3 (!) gólt szereztünk.

Fotó: Szabó Miklós

Csak az első félidő utolsó tíz percében kezdtünk el végre kézilabdázni, Palasics ziccereket védett, Imre Bence, Bodó Richárd és Lékai Máté góljaival gyorsan felzárkóztunk egy gólra, majd Lékai zseniális passza után a hatoson magányosan álldogáló Sipos Adrián tőle kissé szokatlan, leheletfinom találatával kiegyenlítettünk, és nem hagytuk, hogy Katar előnnyel menjen szünetre. Bár csak egy labdát adtunk el az első fél órában, lelassultunk az ellenfél sebességére, és lássuk be, óriási szerencsénk volt, hogy míg mi az első húsz percben „üresben hagytuk a kocsit", Katar sem tudott az egyes fokozatnál feljebb kapcsolni, és ennek köszönhetően meccsben tudtunk maradni (12–12).

A második félidőben jól kezdtük, Bánhidi góljával először vezettünk a meccsen, amit jó védekezés után Szita kettőre, Imre Bence pedig egy hetessel háromra növelt. Mivel a játékunk az első félidőhöz képest jelentősen feljavult, a védekezésünk is zártabb lett, ezt a háromgólos előnyt könnyedén tartottuk, különösen a széleken voltunk nagyon aktívak, jobb oldalon Imre Bence, bal oldalon pedig Bóka Bendegúz talált be újra és újra. Feleslegesen nem mentünk bele a rohanásba, de amikor szükség volt rá, mindkét játékos meg tudott lépni, Imre pedig egy kivételével hetesből is termelte a gólokat.

Imre Bence nagyot játszott (Fotó: Szabó Miklós)

Érdekes statisztika, hogy míg az első félidőben összesen szereztünk tizenkét gólt, a második játékrészben alig telt el negyedóra, míg ugyanennyit lőttünk. Az utolsó tíz percre ötgólos előnnyel fordultunk, és úgy nézett ki, egyre kevesebb okunk van az izgalomra, mert azzal párhuzamosan, hogy Chema Rodríguez együttese látványosan feljavult, Katar a meccs legfontosabb szakaszában úgy szürkült bele a játékba.

Akármennyire is gyengén kezdtünk, a végén teljesen megérdemelten nyertünk 29–23-ra, és szereztük meg a két pontot, ami egyben azt jelentette, hogy biztosan továbbjutottunk a zágrábi negyeddöntőbe. Hogy ott ki lesz az ellenfelünk, csak vasárnap derül ki – jó esély van arra is, hogy a házigazda Horvátországgal csapjunk össze kedden.

KORÁBBAN

Hollandia–Ausztria 37–37 (19–17)

Ld: Steins 7, Ten Velde 6, ill. Frimmel 7, Wagner 7

KÉSŐBB

20.30: Franciaország–Észak-Macedónia (Tv: M4 Sport)

A II. CSOPORT ÁLLÁSA 1. Franciaország 4 4 – – 144–104 +40 8 2. MAGYARORSZÁG 5 3 1 1 151–145 +6 7 3. Hollandia 5 2 1 2 172–177 –5 5 4. Észak-Macedónia 4 1 2 1 127–127 0 4 5. Ausztria 5 1 2 2 147–156 –9 4 6. Katar 5 – – 5 139–171 –32 0

A MAGYAR VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSKERETE

Kapusok: Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (SL Benfica – Portugália)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel – Németország), Rodríguez Pedro (Tatabánya)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC), Ilic Zoran (Hamburg – Németország)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Fazekas Gergő (Wisla Plock – Lengyelország), Hanusz Egon (Benfica – Portugália)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti – Románia), Sipos Adrián (Melsungen – Németország)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock – Lengyelország)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez