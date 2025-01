Bánhidi Bence: Egy jó csapat rossz játékkal is tud mérkőzést nyerni

„Rengeteg meló van benne, tényleg sokat dolgoztunk azért, hogy odakerüljünk a legjobb nyolcba, még ha a mérkőzések nem is azt mutatták, hogy jó játékkal nyertünk. Egy jó csapat rossz játékkal is képes mérkőzéseket nyerni, de reméljük, hogy innentől elkezdünk jól játszani és úgy fogunk meccset nyerni. Bár én azt is aláírom, ha rossz játékkal nyerünk. Nem lesz könnyű dolgunk a negyeddöntőben, ahol valószínűleg a horvátokkal találkozunk” – értékelt Bánhidi Bence.

Videónkban beállónkkal beszélgetünk még a stabil védekezésről, Palasics Kristóf kapusteljesítményéről, és Imre Bence „megérkezéséről” is a vb-re. Szita Zoltán ugyancsak elmondja gondolatait a negyeddöntőbe jutással kapcsolatban.