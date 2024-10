Elnapolták a döntést, még maradt némi ideje a Vipersnek elkerülni a csődöt

Ahogy arról kedden beszámoltunk, a Vipersnek 25 millió norvég koronára, azaz körülbelül 850 millió forintra van szüksége, különben hétfőn csődöt kell jelentenie a klubnak. Eredetileg péntek 15 óra volt a határidő, ekkor ült össze az elnökség, ám végül az a döntés született, hogy két nappal kitolják az időpontot.

„Az elnökség az ülésen úgy határozott, hogy a hétvége folyamán értékeljük azt az ajánlatot, amely az értekezlet kezdete után nem sokkal futott be – idézi Peter Gitmark klubelnök szavait a tv2.no. – Van még egy helyi érdekeltség, amit meg kell fontolni, illetve több új szponzor is jelezte érdeklődését, és egyéb szempontokat is mérlegelni kell. Ha minden összejön, akkor meglesz a szükséges 25 millió korona, de most a részletekbe ennél jobban nem mennék bele. Bizonyos fokú optimizmussal vágunk neki a hétvégének, ám a helyzetünk továbbra is nehéz.”

Mint az elnök elmondta, az elnökség vasárnap estig adott időt a klubnak, amely szerinte most közelebb áll a megoldáshoz, mint a csődhöz. Egy norvég befektetőcsoport jelentkezett be az utolsó pillanatban, annak az ajánlatát kell megvizsgálnia a Vipersnek.

„Vasárnap este vagy azt fogjuk mondani, hogy folytatjuk, vagy azt, hogy nincs értelme a folytatásnak. Más kimenetelre nagyon kicsi esély” – árulta el Gitmark a sajtótájékoztatón, aki azt is hozzátette, hogy a játékosok a mai napon nem kapták meg a bérüket, de reméli, a jövő hét elején már tudnak fizetni nekik.

Mint a vg.no írja cikkében, hat befektető is mutatott érdeklődést a héten, de ebből öt már korábban kiesett, erről is beszélt az elnök: „A hatodik jelentkező egy nemzetközi szereplő volt, de a határidőig nem reagált, így pillanatnyilag kikerült a képből. Ha újra felveszi velünk a kapcsolatot, akkor lehet még egy befektetőnk.”

A Vipers szombaton a Buducsnoszt ellen lép pályára a Bajnokok Ligájában, és mint az együttes edzője, Tomas Hlavaty elárulta, a jelenlegi helyzet nyilván kihat a játékosokra.

„Természetesen mindenkit foglalkoztat az ügy, de mindent megteszünk, hogy a mérkőzésre koncentráljunk. Mi csak a pályán tudunk tenni a sikerért – felelte a 38 éves tréner a tv2.no érdeklődésére. – Pozitívan állunk a jelenlegi helyzethez, mivel nem született végleges döntés arról, hogy itt lenne a vége. Fifty-fifty az esély, úgyhogy reménykedünk, és tudjuk, hogy a klub minden tőle telhetőt megtesz.”