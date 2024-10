„Egész testemben remegek” – Katrine Lunde a Vipers csődhelyzetéről

Ahogy arról kedden beszámoltunk, a Vipers Kristiansand kézilabdacsapatának 25 millió norvég koronára, azaz körülbelül 850 millió forintra van szüksége péntekig, különben csődbe megy a klub.

Sokaknak érthetetlen, hogy egy háromszoros BL-győztes norvég együttes hogyan juthatott a megszűnés szélére, erre a kérdésre válaszolt Peter Gitmark klubelnök: „Rendkívüli kifizetésekre voltunk utalva, nem egészségesen és ésszerűen terveztünk költségvetést. Eltúloztuk a bevételi potenciált, és alulkommunikáltuk a kiadásokat. Nem kommunikáltunk elég őszintén. A szombati meccs tele lesz érzelmekkel” – olvasható a vg.no oldalán. A klubelnök szerint a Buducsnoszt elleni mérkőzés lehet a klub legutolsója, vagy az első egy új korszakban. A portál megjegyzi, hogy a játékosokat hétfőn tájékoztatták a helyzetről, csőd esetén szabadon igazolhatnak más együttesekhez.

A 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is BL-t nyerő klub a legutóbbi idényben a későbbi győztes Győr ellen búcsúzott a legjobb nyolc között. A nem várt korai kiesés is bevételkiesést eredményezett, ennek ellenére a Vipers az új szezon előtt több játékost is szerződtetett, például a Győrtől távozó Silje Solberg is visszatért Norvégiába.

A három BL-cím alkalmával a csapatot irányító Ole Gustav Gjekstad is meglepődött a klub rossz helyzetén. „Tudtam, hogy problémák és kihívások lesznek, de ez teljesen őrültség. Ha péntekig 25 millió koronát kell összehozni, pedig korábban is volt egy tízmilliós mentőakció, akkor a vezetőség nagyon fejetlenül végezte a munkáját. Egyszerűen megdöbbentő...” – nyilatkozta az Odensét, és 2025-től a norvég női válogatottat irányító edző.

„Nem a fizetés a probléma. A nagy kérdés az, el kell-e kezdenünk azon gondolkodni, hogy máshol keressünk munkát. Én és a családom úgy döntöttünk, hogy itt leszünk” – mondja a kristiansandiak svéd sztárjátékosa, Jamina Roberts a VG-nek.

Katrine Lunde, a Vipers csapatkapitánya elkeseredetten nyilatkozott. „Egész testemben remegek, egyáltalán nem szórakoztató. Csalódott vagyok, pedig végig kaptunk információt. Ennek ellenére sokkal másképpen alakult, mint amit elképzeltem. Reménykedem, de óriási pénzről van szó.”

A játékostalálkozóról Silje Waade is könnyes szemekkel jött ki: „Nagyon sajnálom, egy nagy ambíciókkal rendelkező klub tagjai vagyunk, és én, mint mindenki más, azért vagyok itt, hogy megmutassam, mire vagyunk képesek a kézilabdapályán. Nagyon szomorú a mostani helyzet.”