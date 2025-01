Kézilabda: francia szélsővel erősít a Veszprém – hivatalos

Lenne esetleges veszprémi szerződését a Midl Libre szellőztette meg néhány nappal ezelőtt, a lap szerint a tárgyalások néhány hete kezdődtek meg a két klub között.

A Montpellier-től érkező szélső négy évre kötelezte el magát, és a nyáron csatlakozik a Veszprémhez. Lenne szerződése 2027-ig szólt a Montpellier-nél, a Veszprém pedig 300 ezer eurót fizethet érte. A hírek szerint a jobbszélső jelenlegi fizetése dupláját keresheti a magyar bajnokcsapatnál.

Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója így nyilatkozott a játékos szerződtetéséről a klub hivatalos honlapján:

„Örülök neki, hogy sikerült a világ egyik legjobb jobbszélsőjét leigazolnunk, aki a francia válogatott alap embere. Yanis nagyon rutinos és jó játékos, amit mi is bizonyíthatna jobban, hogy a posztján ő az első számú a válogatottban és klubcsapatában, a Montpellier-ben is meghatározó szerepet tölt be. Bízom benne, hogy nagy segítségére lesz a csapatunknak.”

Nagy László, a One Veszprém HC sportigazgatója méltatta Yanis Lenne helyzetkihasználását, és elmondta, hogy „nagy lendületet hozhat a csapatba fiatalos és jó értemben vett agresszív stílusával. Mind támadásban, mind védekezésben számíthatunk rá és játéka nem utolsó sorban beleillik a vezetőedző elképzeléseibe. Tisztában vagyunk vele, hogy a Yanis érkezésével három játékos lesz ezen a poszton. Még folyamatban van pár kérdés a jövőt illetően, azonban minden esetleges változásról időben és transzparensen fogjuk tájékoztatni szurkolóinkat.”

Yanis Lenne is üzent a Veszprém-szurkolóknak: „Nagyon boldog vagyok, hogy Veszprémben kezdhetem a következő szezont és új kihívások várnak rám. Büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen nagy múltú és méltán híres csapat színeiben bizonyíthatok. Már alig várom, hogy találkozzak nemcsak a csapattársaimmal, hanem a klub vezetőségével, stáb tagjaival, és természetesen a legendás veszprémi szurkolókkal is. Külön öröm számomra, hogy újra a világ egyik legjobb edzőjének irányítása alatt dolgozhatok, hiszen már Barcelonában is volt szerencsém a mester csapatában játszani. Addig is minden jót és sok sikert kívánok a Veszprémnek a tavaszi szezonra!”

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az idény végén a veszprémiek spanyol játékosa, Agustín Casado Montpellier-be igazolhat, ellenben Ahmed Hesam az ellenkező utat járja majd be nyáron, és a Montpellier-től a magyar bajnokhoz szerződik.