Veszprém HC: hivatalos Casado és Hesam klubcseréje

A Veszprém HC férfi kézilabda csapata hivatalos honlapján jelentette be, amiről korábban már lapunk is írt: az idény végén a csapat spanyol játékosa, Agustín Casado Montpellier-be igazolhat, ellenben Ahmed Hesam az ellenkező utat járja majd be nyáron.

A bakonyaiak kedden délután előbb Casado nyári távozását jelentették be honlapjukon, fél óra múlva pedig Hesam érkezesét is közölték. A klub honlapjának híre szerint a spanyol 2023 júliusában érkezett a Veszprémhez, s az elmúlt másfél évben egy klubvilágbajnokságot, egy magyar bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert a Veszprémmel. Az eddig lejátszott 70 mérkőzésen összesen 167 alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. “A szakmai stábbal közösen úgy döntöttünk, hogy a játékos lejáró szerződését nem kívánjuk meghosszabbítani. Sok sikert kívánunk neki majd az új csapatában. Addig is biztos vagyok benne, hogy a szezon hátralevő részében mindent meg fog tenni, hogy közösen elérjük a kitűzött célokat” – idézi az oldal Nagy Lászlót, a klub sportigazgatóját Casadóval kapcsolatban. Az érkezési oldalon szereplő 24 éves Ahmed Hesamról is beszélt a klubvezető, aki elárulta, az elmúlt években az egyiptomi kézilabda folyamatos fejlődésének köszönhetően egyre jobbak az afrikai országból érkező játékosok. „Ahmed Hesam mind a válogatottban, mind pedig a Montpellier csapatában felhívta magára a figyelmet. Úgy gondolom, hogy jól beilleszthető vezetőedzőnk, Xavier Pascual játékfelfogásába, támadásban és védekezésben is” – mondta Nagy. A nyáron érkező, elsősorban balátlövőként bevethető Hesam 3+1 éves szerződést kötött a Veszprémmel.