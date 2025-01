Hanusz Egon nyártól Franciaországban kézilabdázik

A breton klub pénteken a honlapján jelentette be az irányító érkezését, kiemelve, hogy a 27 éves játékossal két évre szóló szerződést kötött.

A nagyatádi születésű Hanusz Egon Csurgón kezdte profi karrierjét, majd hat év után, 2021-ben a Stuttgarthoz igazolt, tavaly nyár óta pedig a portugál Benficában szerepel.

„Tavaly szerződtem egy szezonra a Benficához és a menedzserem ősszel jelezte, hogy több lehetőség is nyitva áll előttem a következő szezonra. Ő mondta, hogy Franciaországból is érdeklődnek irántam, aminek nagyon örültem, mert szerettem volna a Starligue-ben kipróbálni magam” – idézte a cikk Hanuszt, aki azt is elárulta, hogy a korábban Franciaországban játszó Faluvégi Rudolf véleményét is kikérte a Rennes ajánlatáról, s ő pozitívan beszélt a klubról, hozzátéve, hogy jól fogja magát a csapatnál érezni.