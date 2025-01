Hanusz Egon elmondta, mi nem fog beleférni a hollandok ellen, ha nyerni akarunk

„Talán a meccs eleje kicsit görcsösre sikerült, de remélem, hogy ezt le fogjuk vetkőzni, mert a hollandok ellen nem fog beleférni ez az öt-tíz perc. Utána tudtuk játszani a gyors kézilabdát, s ez volt ma a fő szempont, hogy a jó védekezés után rohanjunk át az ellenfelünkön. Ezt becsülettel megcsináltuk, bár belecsúsztak hibák, úgyhogy ebben még van mi fejlődni. A hollandok ellen nemcsak az előre, hanem a visszafutás is nagyon fontos lesz, hiszen tudjuk, milyen gyors kézilabdát játszanak” – értékelt Hanusz Egon.

Videónkban szóba kerülnek a technikai hibák, és a kihagyott ziccerek is, amelyek Hollandia ellen nem fognak beleférni, illetve az irányító arról is beszél, mivel lehet megfogni a soron következő ellenfél gyorslábú játékosait, akikkel az északmacedónoknak is meggyűlt a bajuk. Továbbá arra is kitér, hogy miben fejlődött a magyar válogatott a rossz emlékű, 2022-es Eb-meccs óta.