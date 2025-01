Könnyed győzelem Guinea ellen, már biztos a középdöntős folytatás

Érdekes, hogy fizikailag akármennyire is voltak atletikusak az afrikai csapat sportolói, nemcsak technikailag maradtak alul, az ebben a sportágban igen gyakori ütközéseket sem bírták valami jól, valószínűleg nem is szokták meg őket. A termetük pedig megvolt hozzá, kifejezetten emberes feladatot kaptak a középső védőink (Ligetvári Patrik, Sipos Adrián, Bánhidi Bence, Rosta Miklós), amikor tartaniuk kellett Sambou Sissokót, az ellenfél beállóját, aki a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) hivatalos statisztikái szerint 98 kiló, de már ránézésre is legalább harmincat tévedtek a statisztikusok.

Chema Rodíguez nem cserélt kapust, végig fent hagyta Mikler Rolandot, amiben az is benne lehetett, hogy a 40 éves játékos Guinea ellen ünnepelte 250. válogatott mérkőzését, amellyel ötödik helyen áll az örökranglistán Kovács Péter (323), Szathmári János (302), Bartalos Béla (288) és Iváncsik Gergő (270) mögött. A tapasztalt játékos nemcsak azzal nyújtott kiemelkedőt, hogy 19 védést mutatott be a meccsen, de megszerezte második gólját is a nemzeti együttesben, miután a második félidőben a saját térfeléről betalált az ellenfél üres kapujába.

A védekező Sipos Adriánon kívül valamennyi játékosunk szerzett gólt, rövid ideig még az is benne volt a levegőben, hogy meglesz-e a negyven szerzett gólunk, de az utolsó öt percben egyszer sem sikerült betalálnunk, egyik hiba követte a másikat, Ónodi-Jánoskúti Máté és Krakovszki Bence is kihagyta a helyzetét, majd Bodó Richárd és Hanusz Egon is eladta a labdát, így egy kissé elkönnyelműsködött hajrá után 35–18 lett a vége.

A kötelező győzelem azonban megvan, a két pont sorsa egy percig sem volt kérdéses, a játékunk is sokkal gördülékenyebb volt, arról nem beszélve, hogy az északmacedónok elleni döntetlen után jól jött a könnyebb ellenfél. Kérdés, hogy ebből sikerből mennyit tudunk magunkkal vinni a Hollandia elleni utolsó csoportmérkőzésre, mert a továbbjutás ugyan megvan a középdöntőbe, de vasárnap az is kiderül majd, hogy ott lesz-e valódi esélyünk szép eredményt elérni ezen a világbajnokságon.

A nap másik mérkőzésén

Hollandia–Észak-Macedónia 37–32

1. Hollandia 2 2 – – 77–55 +22 4 2. MAGYARORSZÁG 2 1 1 – 62–45 +17 3 3. Észak-Macedónia 2 – 1 1 59–64 –5 1 4. Guinea 2 – – 2 41–75 –34 0 A D-csoport állása

A D-CSOPORT PROGRAMJA

Január 15., szerda

Hollandia–Guinea 40–23

Magyarország–Észak-Macedónia 27–27

Január 19., vasárnap

18.00: Észak-Macedónia–Guinea

20.30: Magyarország–Hollandia