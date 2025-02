„Ezek a srácok mind hősök számomra” – a horvátok kapitánya büszke csapatára a kézi-vb elődöntője után

A horvát sikerben meghatározó szerepet vállaló kapus, Dominik Kuzmanovic szerint az volt a győzelem kulcsa, hogy a csapattársai minden labdáért megküzdöttek: „Még nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit értünk el, most csak örülünk a szurkolóinkkal és a családjainkkal. Nem tudok mit mondani, ez tényleg csodálatos, nincsenek szavaim. Egy valóra vált álom. Egy dolgot el kell árulnom: amikor elhagytuk a karlovaci szállodát, a buszon Karacic azt mondta, hogy ezt ma nem veszíthetjük el. És ezt a pályán is megmutattuk. Amikor elkezdődött a meccs, egyértelmű volt, hogy égünk a vágytól, de nagyon nyugodtak is maradtunk. Kilencgólos előnyben is voltunk, fantasztikusan kézilabdáztunk, a védekezéstől a támadásig mindenki minden egyes labdáért megküzdött.”

„Gratulálok a horvátoknak a hihetetlen játékhoz, minden jót kívánok nekik a döntőben – fogalmazott sportszerűen a meccs után Guillaume Gille, a franciák szövetségi kapitánya. – Ebben a csarnokban mindig különleges érzés pályára lépni, ezt már korábban is átéltük. Az első félidőben nem tudtunk mit kezdeni a horvátokkal. Csalódott vagyok, de szeretném megköszönni a csapatomnak a küzdőszellemet. Voltak lehetőségeink, hogy felzárkózzunk, ám ezeket elszalasztottuk. Most már a harmadik helyért vívott találkozóra kell összpontosítanunk.”

A Veszprémben légióskodó világklasszis jobbátlövő, Nedim Remili pedig röviden kitért a vitatott ítéletekre, s ezen a ponton azt hangsúlyozta, hogy a zágrábi arénában óriási nyomás helyeződött a játékvezetőkre. Elmondta, hogy Aymeric Minne kizárása fordulópontot jelentett a találkozón. „Küzdöttünk azért, hogy valami hihetetlen dolgot érjünk el, de ez most sajnos nem sikerült” – tette még hozzá csalódottan.

A világbajnokság második elődöntőjét ma este fél kilenctől rendezik Oslóban Dánia és Portugália részvételével. A bronzmérkőzésre vasárnap 15 órától, a döntőre 18 órától kerül sor ugyancsak a norvég fővárosban.

A meccset megelőzően Karlovacban így búcsúztak a szurkolók a csapattól:

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

1. ELŐDÖNTŐ, ZÁGRÁB

Franciaország–Horvátország 28–31 (11–18)

Ld: Mem 8, Fabregas 4, ill. Jelinic 7, Srna 7, Martinovic 6

2. ELŐDÖNTŐ, OSLO

Péntek

20.30: Dánia–Portugália (Tv: M4 Sport)

BRONZMÉRKŐZÉS, OSLO

Vasárnap

15.00: Franciaország–Dánia/Portugália (Tv: M4 Sport)

DÖNTŐ, OSLO

Vasárnap

18.00: Horvátország–Dánia/Portugália (Tv: M4 Sport)