Horvátország a döntős: fantasztikus első félidejének hála legyőzte a franciákat a férfi kézi-vb-n

Fantasztikusan kezdtek a horvátok. Bár 3–1 után egyenlítettek a franciák, és aligha hitte bárki, hogy az Eb-címvédő ennyire szenvedni fog, mégis ez történt. A társházigazdának minden bejött, ellenfelének szinte semmi. A Szegeden játszó Marin Jelinic negyedik lövéséből a negyedik gólját szerezte. 9–5-nél Guillaume Gille időt kért, ám ez sem hatott. Zvonimir Srna is remek átlövésgólokat lőtt, s a 22. percben már 15–7-re vezettek a horvátok. Három perccel később, továbbra is nyolcgólos különbségnél, jött a második francia időkérés, rá pedig egy üres kapus horvát találat Srnától. Tíz is lehetett volna közte, ám az utolsó négy perc csak két Aymeric Minne-gólt hozott, amivel hétre csökkent a különbség (11–18).

Minne a szünet után góllal kezdett, majd kapott egy piros lapot, ami rendkívül rosszul jött Franciaországnak, ám a kétperces emberhátrány során nem nőtt a különbség. Támadásban megtorpant Horvátország, korántsem volt olyan ellenállhatatlan a játéka, mint az első 26 percben. A előző vébé ezüstérmese sem brillírozott, ám sorozatban három szerzett góllal feljött négyre. Aztán Dominik Kuzmanovic bravúrja és Karl-Olivier Konan kétpercese megtörte a francia lendületet, s visszaállt a hatgólos a különbség. 24–18 után két és fél percig nem született gól, majd egy francia találat törte meg a csendet, és aztán a veszprémi Nedim Remili is megszerezte az első gólját – bő háromnegyed óra után.

Az utolsó 15 percben végképp megpróbáltak sietni a franciák, de ez olykor kapkodásba csapott át, ráadásul Kuzmanovic mindig a legjobbkor mutatott be egy védést. Az 52. percben viszont Dika Mem találata után már csak három gól volt közte, és a társházigazda másfél percre kettős emberhátrányba került. Ez azonban nem hozta meg a fordulatot, csak a horvátok szereztek gólt ez idő alatt, és a franciák is kaptak egy kétpercest. A véghajrában mindent megpróbált Franciaország, de megmaradt a háromgólos különbség (28–31).

A franciák történetük során 9. alkalommal juthattak volna be vb-döntőbe (hatszor meg is nyerték), a vasárnap 18 órakor kezdődő finálélában azonban a horvátok csapnak össze Dániával vagy Portugáliával, a döntőbe 2009 után kerültek be újra.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

1. ELŐDÖNTŐ, ZÁGRÁB

Franciaország–Horvátország 28–31 (11–18)

Ld: Mem 8, Fabregas 4, ill. Jelinic 7, Srna 7, Martinovic 6

2. ELŐDÖNTŐ, OSLO

Péntek

20.30: Dánia–Portugália (Tv: M4 Sport)

BRONZMÉRKŐZÉS, OSLO

Vasárnap

15.00: Franciaország–Dánia/Portugália (Tv: M4 Sport)

DÖNTŐ, OSLO

Vasárnap

18.00: Horvátország–Dánia/Portugália (Tv: M4 Sport)