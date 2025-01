Chema Rodríguez: Érezzék, hogy ott vagyunk a nyomukban

Az elmúlt évtizedekben Horvátország férfi kézilabdacsapata stabil résztvevője volt a világversenyek végjátékainak, az ezredforduló óta tizenegy érmet szerzett nagy nemzetközi tornán, és bár a fénykora a 2000-es évek elejére esett (olimpiai és világbajnoki győzelem a legendás Lino Cervar vezetésével), még öt évvel ezelőtt is Európa-bajnoki döntőt játszott és bukott el két góllal.

Egy évvel ezelőtt, a németországi kontinensviadalon már nem voltak annyira ütőképesek, a Chema Rodríguez irányította magyar válogatott 29–26-ra legyőzte őket a középdöntőben. Az Eb-kudarc után a szövetségi kapitányként is tapasztalt izlandi Dagur Sigurds­son ült le a kispadra, aki nemcsak a kereten, de a játékon is változtatott, olykor két balkezest küld fel a pályára, és előszeretettel alkalmazza az öt egyes nyitott védekezést, a csapata dinamikusabb lett, ám továbbra is nagyon keményen védekezik.

„Ezúttal tizenötezer ember fogja őket buzdítani, akik Szlovénia ellen is a győzelembe hajszolták a csapatot, ráadásul eddig csak egy meccset veszítettek el a világbajnokságon, az Egyiptom ellenit. Viszont simán felülmúlták Izlandot, ami sosem egyszerű feladat – mondta lapunknak Chema Rodríguez. – Letisztult a játékuk, mindig csak annyit tesznek, amennyi a győzelemhez szükséges, ha kell, védekeznek, ha kell, futnak, és több olyan tapasztalt játékosuk van, akik tudják, mit kell csinálniuk a győzelemhez, és azt végre is hajtják. A régi nagy horvát válogatottak hatása, hogy ezek a srácok meg akarják mutatni, hogy a nyomukban járnak. Márpedig ha bejutnak az elődöntőbe, ne adj’ isten ott legyőzik Franciaországot és ott vannak a fináléban, akkor mindenki róluk fog beszélni.”

3. alkalommal juthat be a legjobb négy közé világbajnokságon a magyar válogatott

A franciák két vállra fektetése talán meredeknek tűnik, de Chema szerint Brazíliáról sem gondolta senki, hogy a vb-n le fogja győzni Norvégiát, Spanyolországot és Svédországot, ez pedig szerinte azt bizonyítja, hogy mindenkinek tisztelnie kell mindenkit. A kapitány úgy véli, a magyar csapat bárkit le tud győzni, ám bárkitől ki is tud kapni, Horvátország ellen azonban még egy csavart jelenthet, hogy nemcsak a játékkal kell megbirkózniuk, hanem a hazai közönséggel és a játékvezetőkkel is – a horvátok Szlovénia elleni utolsó középdöntős mérkőzéséből kiindulva, borítékolhatóan meg fogják kapni a hazai pályát.

– Örül, hogy a házigazda horvátokkal játszunk a negyeddöntőben?

– Biztosan jobb a horvátokkal játszani, mint a dánokkal vagy a franciákkal! És talán jobban is fekszik nekünk az ő „verekedős” stílusuk, úgyhogy összecsap a két kemény védelem. Élveznünk kell a mérkőzést, már csak azért is, mert egy játékosnak nem mindennap adatik meg, hogy tizenötezer ember előtt játszhasson. Ezt ki kell használnunk, ráadásul a nyomás nem rajtunk lesz, hanem rajtuk, úgyhogy szerintem itt a lehetőség, hogy valóra váltsuk az álmainkat. – Egy évvel ezelőtt legyőztük a horvátokat az Európa-bajnokságon. Hogyan emlékszik, mennyire volt kemény az a meccs?

– A horvátok ellen minden meccs kemény! Nagyon agresszívan védekeznek, érzem, hogy sokat készülnek rám, de ez nem újdonság, megszoktam már. Úgyhogy most is erre számítok, szóval nem baj, sőt, ki kell használnunk, élnünk kell vele! – Az elmúlt években a játékvezetők nem díjazták a támadóstílusát, ezen a világbajnokságon viszont mintha javult volna a helyzet. Ezek szerint alkalmazkodott hozzá?

– Valóban próbáltam alkalmazkodni, muszáj is volt, és most már nincs ebből gondom, remélem, nem is lesz. A játékvezetők egyre jobban figyelik a beálló játékát, és hiába löknek a védők, ha szabad a kezem, nem fújnak semmit. Márpedig nagyon nehéz pontosan lőni úgy, hogy közben ketten belépnek elém, jobbra-balra húznak, igyekeznek kibillenteni az egyensúlyomból. Ezeket régen befújták hetesnek, most viszont már nem, úgyhogy meg kellett tanulni ezzel együtt élni. Bánhidi Bence, a válogatott beállója: „A nyomás nem rajtunk lesz, hanem rajtuk”

„Én már amiatt is nagyon boldog vagyok, hogy sorozatban a harmadik világbajnokságon jutottunk be a negyeddöntőbe, ami szerintem óriási dolog, mert nem sok együttes mondhatja el magáról. Mindig azt hangsúlyoztam, hogy a célunk a negyeddöntő, de ha bejutottál, akkor már ott akarsz lenni az elődöntőben is. Ha most kiesnénk, elmondhatnánk, hogy rendben, a célt teljesítettük, mégsem mennénk haza elégedetten – fogalmazott a spanyol szakember. – A horvát–szlovén meccs miatt pedig bírálhatjuk a játékvezetőket, ám az igazság az, hogy a szlovénokon nem volt olyan nyomás, mint a horvátokon, hogy meg kell nyerniük a mérkőzést. Mi viszont nem így megyünk fel a pályára kedden, nekünk is ugyanakkora lesz a tét. ­Meccs közben a játékvezetőkkel szemben általában igyekszem az eszemre hallgatni és nyugodt maradni, de nem tehetek róla, a temperamentumom olykor előtör, ilyenkor a szívemre hallgatok és nem úszom meg a büntetést. Ám ha egy kicsit őrültebb is vagyok néha, az csak azért van, mert meg akarok változtatni valamit, egy kis nyomást gyakorolni a bírókra, vagy mert érzem, hogy valami nem kerek.”

ELLENFÉLNÉZŐ: A horvátok hazai pályán térhetnek vissza az elitbe Domagoj Duvnjak (Fotó: Reuters) A szebb napokat látott horvát válogatottat egy generációváltás közepén találta meg a hazai vb-lehetőség. Két klasszis irányítója, az egyaránt 36 éves Domagoj Duvnjak és Igor Karacic fantasztikus képességű, rutinos játékos. Duvnjak sérülés miatt a vb közepén kiszállt néhány mérkőzésre, de Izland ellen már ott volt a kispadon, a szlovénok ellen pedig pályára is lépett és döntő jelentőségű gólt szerzett a hajrában. A 22 éves Dominik Kuzmanovic a mezőny egyik legígéretesebb kapusa, már tavaly is nagyon jó teljesítményt nyújtott, ám azóta a német Gummersbachban hétről hétre sikerült tovább fejlődnie. Ennek az eredményét láthatjuk ezen a vb-n, 41 százalékos hatékonyságával és 60 védésével a harmadik a kapusok rangsorában. A szegedi Mario Sostaricot senkinek sem kell bemutatni, az élete formájában lévő jobbszélső nyolc éven át szlovén színekben szórta a gólokat, de a szülei horvátok, így egy évvel ezelőtt, mondhatni, „hazatalált”. A szintén szegedi Marin Jelinic és a Tatabányát erősítő Mateo Maras is képes hozzátenni déli szomszédunk játékához.

Sz. Z. Olimpia: 1. (1996, 2004), 3. (2012), 4. (2008), 5. (2016) – 6 részvétel

Vb: 1. (2003), 2. (1995, 2005, 2009), 3. (2013), 4. (2017), 5. (2007, 2011), 6. (2015, 2019) – 15 részvétel

Eb: 2. (2008, 2010, 2020), 3. (1994, 2012, 2016), 4. (2004, 2006, 2014), 5. (1996, 2018), 6. (2000), 8. (1998, 2022) – 16 részvétel

Egymás elleni mérleg: 36 mérkőzés, 11 győzelem, 5 döntetlen, 20 vereség, 909–969-es gólkülönbség

Legutóbb egymás ellen: 2024. január 20., Köln. Eb-középdöntő. Magyarország–Horvátország 29–26 (14–13)

Legjobb magyar dobók: Imre B. 7, Bodó 5, Lékai 4

A horvát csapat összetétele most nagyon kiegyensúlyozott. Az utolsó tornáján lép pályára a 36 éves irányító, Domagoj Duvnjak, akit 2013-ban megválasztottak a világ legjobbjának, ott van vele egykorú poszttársa, a Kielcében kézilabdázó Igor Karacic, a 35 éves kapus Ivan Pesic, és talán idetartozik a 31 éves, a fénykorán már túl lévő, ám még mindig zseniális veszprémi Luka Cindric és a 32 éves szegedi Mario Sostaric, aki szenzációs idényt produkál. A nagy öregek mellett pedig ott vannak a fiatalok (Dominik Kuzmanovic, Josip Simic, Zvonimir Srna, Veron Nacinovic vagy a tatabányai Mateo Maras), akik remek összhangban játszanak, tökéletesen kiegészítik egymást.

„Ne feledjük, a hazai közönség görcsössé is tehet, ezt a három évvel ezelőtti hazai Eb óta mi tudjuk a legjobban, de ennyi szurkoló buzdításából önbizalmat is lehet meríteni. Igyekeznünk kell minél szorosabb meccset játszani, nem szabad hagyni őket négy-öt góllal elhúzni. Érezniük kell, hogy ott vagyunk a nyomukban – vélekedik Chema Rodríguez. – Most senki sem hiszi, hogy Zágrábban meg tudjuk verni a horvátokat, ám ez legyen az ő bajuk. Az esélyekről azt mondom, hogy most is ötven-ötven százalék, én minden meccsnek így megyek neki, még Dánia és Franciaország ellen is, mert hiszek abban, hogy bárkit meg tudunk verni. Lehet, hogy tizenötezer horvát előtt játszunk majd, de erre azt mondom, hogy nyugi, nem az a tizenötezer fog játszani a pályán, nem ők lökdösnek, védekeznek, lőnek, hanem csak tizenhat, és náluk kell jobbnak lennünk.”

Lékai Máté: „Nem az első tíz percben fog eldőlni a mérkőzés” Lékai Máté (Fotó: Szabó Miklós) – Pályafutása során sokszor játszott már a horvátok ellen. A jelenlegi csapatukat össze lehet vetni a korábbiakkal?

– Nem gondolom, hogy ez a horvát válogatott gyengébb lenne a korábbiaknál, inkább azt mondanám, hogy a férfi kézilabdázás palettája lett sokkal színesebb. Szorosabb a mezőny, több a jó csapat. Ha kétszer egymás után lejátszanák ezt a világbajnokságot, teljesen más eredmények születnének. Öt évvel ezelőtt például Európa-bajnoki döntőt játszottak a horvátok, egy évvel később, az egyiptomi világbajnokságon pedig a nyolcba sem jutottak be.

– A generációkat össze lehet hasonlítani?

– Sok a fiatal a csapatukban, és vannak, akik már kifelé mennek, de Domagoj Duvnjak, Igor Karacic vagy Ivan Pesic azért még játszik, és segít a többieknek. Hazai pályán talán ez az utolsó nagy lehetőségük, és már mögöttük a fiatalabb mag: Mateo Maras, Ivan Martinovic, Zvonimir Srna, Marin Sipic vagy Dominik Kuzmanovic – a horvát kézilabdázást szerintem nem kell félteni, mindig vannak új tehetségei. Még ha a jelenlegi gárdát nyilván nem lehet összehasonlítani az Ivano Balic, Petar Metlicic vezette világverő csapattal, tény, hogy ennek a válogatottnak is jelentős a játékereje.

– Ön szerint mi az oka a gyenge meccskezdéseinknek, és mit lehet tenni ellene? Mert a negyeddöntőben ez biztosan nem fér bele.

– Mi is sokat beszéltünk róla, és könnyű is válaszolni: csak be kellene lőnünk a helyzetein­ket a mérkőzés elején, és megállítanunk az ellenfelet. Nagyon hosszú a meccs, és ha még rosszul is kezded, nem veszett el semmi, mert nem az elején fogod megnyerni vagy elveszíteni. Fontos lenne jól kezdeni a horvátok ellen, de nem az első tíz percben fog eldőlni a továbbjutás.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

NEGYEDDÖNTŐ (Zágráb)

18.00: Horvátország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

21.00: Franciaország–Egyiptom (Tv: M4 Sport)

ALSÓHÁZI HELYOSZTÓK (Porec)

A 31. HELYÉRT

13.00: Guinea–Kuba

A 29. HELYÉRT

15.30: Algéria–Bahrein

A 27. HELYÉRT

18.00: Kuvait–Japán

A 25. HELYÉRT

20.30: Lengyelország–Egyesült Államok