A DVSC és az Esztergom is magabiztos győzelemmel erősítette meg helyét a tabellán a női kézi NB I-ben

Az Esztergom 4–0-val kezdett, s bár ezután a Békéscsaba is eredményes volt, a hazaiak biztos kézzel növelték előnyüket. A félidei hatgólos vezetés után nagyjából ez a különbség maradt a következő 20 percben, majd már 30–21-et is mutatott az eredményjelző. Faragó Lea 12 lövésből 11-szer talált be az Előre kapujába, amivel a mezőny legeredményesebb játékosa lett, Elek Gábor csapata pedig 35–27-re nyert.

A Kisvárda negyedórán át, 8–7-ig jól tartotta magát Debrecenben, de ezt követően megtorpantak a vendégek, még emberelőnyben sem tudtak betalálni, miközben a DVSC könnyedén, olykor üres kapus gólokkal növelte előnyét. 14–7 után állt talpra a szabolcsi együttes, ám ez csak ahhoz volt elég, hogy lényegesen ne nőjön tovább a különbség az első félidőben. A szünet után öt perccel viszont már tíz is volt közte, és innentől végképp sétagalopp volt a találkozó a hajdúságiak számára. (35–23).

A Vasas szoros meccset játszott az utolsó előtti Dunaújvárossal, azonban a szünetre háromgólos hátránnyal vonult. A fordulás után öt perc alatt egyenlített az angyalföldi csapat, majd ismét fej fej mellett haladtak a felek. A hajrát egy kicsit a hazaiak bírták jobban, a Kohász így is pontot szerezhetett volna, ám az utolsó két és fél percben nem született gól (31–30).

Szombathelyen is szoros mérkőzést láthatott a közönség, viszont a hazai csapat a szünet után ellépett 24–17-re. A Budaörs összeszedte magát, és elkezdte ledolgozni a hátrányát, nyolc perc alatt feljött 26–24-re. A vendéglátó azonban őrizte kétgólos előnyét, ami csak az utolsó percben csökkent, de Szöllősi-Schatzl Nadine-éknak már nem maradt idejük az egyenlítésre (29–28).

NŐI KÉZILABDA NB I

12. FORDULÓ

MOL ESZTERGOM–TAPPE-BÉKÉSCSABAI ELŐRE NKSE 35–27 (17–11)

Esztergom, 670 néző. V: Fekete T., Hajdu T.

ESZTERGOM: HERCZEG L. – KOVÁCS ANETT 7, Ballai B. 3, Szucsánszki, Kisfaludy, FARAGÓ LEA 11 (3), HAJTAI 6. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Majoros K., MLINKÓ 3, Nick 1, Teplán 1, Bede 1, Kármán, Horváth F. 2. Edző: Elek Gábor

BÉKÉSCSABA: J. Ferreira – Horváth G. 1, Schlegel, Sablic 3, Bencsik B. 3, M. Lopes 1 (1), SZONDI 6. Csere: Csizmadia F. (kapus), ROMÁN 5, Darie, Lanistanin 4 (3), Aranyi 1, Borbély M. 3 (1). Edző: Rác Sándor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–0. 12. p.: 9–4. 18. p.: 12–6. 27. p.: 16–9. 35. p.: 20–14. 42. p.: 24–17. 49. p.: 30–21. 55. p.: 32–25

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/5

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Nagyon jól kezdtünk, egyvalami miatt van bennem hiányérzet, hogy később nem tudtuk továbbvinni az elején mutatott futást és rohanást. A Békéscsaba is okosan lassított minket, de amikor koncentráltunk, jól reagáltunk erre, és megoldottuk, ám ha kihagyott a figyelem, az ellenfél is jól használta ki a helyzeteit.

Rác Sándor: – Szépen felkészült az Esztergom, nemcsak erre a mérkőzésre, hanem a teljes idényre. Minden játékelemben jobb volt az ellenfél, kompletten védekezett és támadott, nem találtuk meg rá a megoldást. Az első percekben több góllal elléptek a hazaiak, és onnan már nem tudtunk visszakapaszkodni.

Tudósított: Papp Bálint

DVSC SCHAEFFLER–KISVÁRDA-MASTER GOOD SE 35–23 (19–11)

Debrecen, 850 néző. V: Asztalos, Szalay

DVSC: Gabriel – Töpfner 2, Sercien-Ugolin 3 (1), CSERNYÁNSZKI 4, Füzi-Tóvizi 1, JOVOVICS 4, PETRUS 4. Csere: RYDE (kapus), Thorleifsdóttir 2, Hámori K. 2, TÓTH NIKOLETT 6, Juhász K. 1, HORNYÁK D. 2, Grosch 3, Haggerty, Balogh R. 1. Edző: Szilágyi Zoltán

KISVÁRDA: Mátéfi D. – Gém 1, Szabó Lili 1, KARNIK SZ. 5 (1), Gyimesi, E. NOVAK 5, Karé 1. Csere: Leskóczi (kapus), L. Kalaus 3, Kostyó, Ajano 1, Mérai 3, Csáki L., Bucsi 3, Ljubov. Edző: Józsa Krisztián

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–2. 18. p.: 10–7. 25. p.: 16–9. 36. p.: 23–13. 43. p.: 27–15. 55. p.: 31–20

Kiállítások: 10, ill. 14 perc

Hétméteresek: 4/1, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Örülök a két pontnak és a nagy különbségű győzelemnek. A második félidőt egy kicsit elspóroltuk, ez nem tetszett, de egyébként végig magabiztosak voltunk és meggyőzően játszottunk. Voltak tetszetős dolgaink védekezésben és támadásban is. Örülök annak, hogy mindenkinek játéklehetőséget tudtam adni. Remélem, hogy hasonló lendülettel folytatjuk!

Józsa Krisztián: – Gratulálok a Debrecennek a győzelemhez és a játékhoz is. Csalódott vagyok, mert a támadásunk és a védekezésünk is nagyon gyenge volt. Nem azt az arcunkat mutattuk, amit az elmúlt hetekben. Nagy pofont kaptunk, kicsit bele is szédültünk talán, de lehet, hogy jókor jött. Tanulnunk kell a hibákból és a számunkra igazán fontos meccseken javítani.

Tudósított: Bereczky Attila

VASAS SC–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 31–30 (15–18)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 400 néző. V: Felhő, Öcsi

VASAS: BALOG J. – Mihály P. 2, Boldizsár 2, Dombi 1, FARKAS JOHANNA 10 (5), Szilovics 3, Oláh K. 1. Csere: Mészáros V. (kapus), Dubán 1, NAGY N. 6 (1), JUHÁSZ F. 5, Varjas, Domokos D. Edző: Konkoly Csaba

DUNAÚJVÁROS: BARTULOVIC – Arany 2, KPODAR 3 (1), Somionka, KELLERMANN 4, Gerháth K. 3, TÖRÖK FANNI 4. Csere: Wéninger (kapus), Agócs 3, Gajdos 2, Szalai B. 2, Luchies 3, Borgyos 1, Terzics 3, Lakatos P. Edző: Gulyás Péter

Az eredmény alakulása. 9. perc: 3–5. 14. p.: 8–6. 22. p.: 12–12. 36. p.: 20–20. 38. p.: 22–21. 44. p.: 25–26. 53. p.: 30–28

Kiállítások: 8, ill. 12 perc

Hétméteresek: 7/6, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Konkoly Csaba: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. A Dunaújváros sokkal jobb, mint amit a helyezése mutat. Csapatom kompenzálni tudta a hibákat, de fordítva is végződhetett volna a találkozó, a csapatteljesítményünk mutatja, óriási potenciál van a gárdában.

Gulyás Péter: – Kiélezett mérkőzést nyert meg a Vasas, a döntetlen benne volt a játékban, de sokkal nagyobb veszteség Gerháth Kincső sérülése, innen is jobbulást kívánunk neki.

Tudósított: Ihász István

SZOMBATHELYI KKA–MOYRA-BUDAÖRS HANDBALL 29–28 (18–17)

Szombathely, 500 néző. V: Horváth, Marton

SZOMBATHELY: N. DE ALMEIDA – Akijama 1, KULCSÁR D. 3, Pődör B. 3, SZMOLEK 3, PŐDÖR R. 8 (5), KAZAI 5. Csere: Csatlós (kapus), Török Fanni, Djatevszka 2, Varga N. 3, Szeberényi, Dombi L., Balogh P. 1, Gönczöl. Edző: Bo Rudgaard

BUDAÖRS: Vártok R. – Vártok T. 1, SCHNEIDER 6 (4), Gorilszka 1, Hudák 1, MARINCSÁK 4, SZÖLLŐSI-SCHATZL 5. Csere: Bőle M. (kapus), Bardi 1, SZEKERCZÉS 6 (4), Sztankovics K., Uhrin 1, Horváth P., Lengyel E., Farkas Júlia 2. Edző: Buday Dániel

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–2. 12. p.: 6–6. 17. p.: 9–8. 23. p.: 12–12. 27. p.: 15–15. 36. p.: 21–17. 42. p.: 25–20. 46. p.: 26–23. 53. p.: 28–25. 57. p.: 28–26

Kiállítások: 10, ill. 10 perc

Hétméteresek: 6/5, ill. 8/8

MESTERMÉRLEG

Bo Rudgaard: – Alaposan felkészültünk a Budaörsből, tisztában voltunk vele, hogy mit várhatunk tőle támadásban és védekezésben. Az első félidőben nem játszottunk jól, a szünet után azonban sikerült váltanunk. Elhúztunk, de az ellenfél a végére ismét felzárkózott. Nagyon értékes győzelmet arattunk – hazai pályán mindig ez a célunk.

Buday Dániel: – Hektikus meccs volt, nehéz mit mondani. Hatalmasat küzdöttek a lányok, mindent megpróbáltunk a pontszerzés érdekében, de fontos pillanatokban rossz döntéseket hoztunk. A második félidő eleje döntőnek bizonyult. Visszajöttünk a mérkőzésbe, de a hajrában ismét hibákat vétettünk. Tetszett a csapatom mentalitása, ilyen hozzáállással jönnek majd a győzelmek is.

Tudósított: Krilov István

KORÁBBI EREDMÉNYEK

Kedden játszották

Győr–Fehérvár 34–23

Szerdán játszották

FTC–Vác 42–32

Csütörtökön játszották

MTK–Mosonmagyaróvár 26–30