Jól kezdett a Fehérvár, de nyert a Győr a női kézi NB I-ben

A Fehérvár villámrajtot vett Győrben és 5–2-re lépett el, de a jóval esélyesebb házigazda erre egy 10–2-es rohammal válaszolt és már a szünetben 16–10-re vezetett, ahonnan a vendégeknek már nem volt visszaút. A Győr hozta a kötelezőt és végül 34–23-ra nyert.

NŐI KÉZILABDA NB I

12. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–Alba Fehérvár 34–23 (16–10)

Győr, 1047 néző. V: Kovács-Sebők, Vastag-Réti.

GYŐR: S. Toft – Varga D. 2, Rju Un Hi 1, K. JÖRGENSEN 6 (1), Blohm 3, Nze Minko 5, Van Wetering 3. Csere: GYŐRI A. (kapus), Dulfer 1, Hovden 3, Rédecsi 2, De Paula 3, BRATTSET DALE 5. Edző: Per Johansson

FEHÉRVÁR: Hadfi – Szabó-Májer 3, Tolnai 1, Szmbatjan 1, KOCSIS B. 5, SZABÓ KITTI 8 (5), Takó 1. Csere: Aalla (kapus), Moreno, Sulyok, Utasi 3, Kövér, Szemes 1. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 9. p.: 2–5. 19. p.: 8–7. 24. p.: 12–7. 36. p.: 19–11. 41. p.: 24–15. 45. p.: 25–18. 53. p.: 30–21.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/1, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Az Alba Fehérvár keményen beleállt a mérkőzésbe, erős első sora jó szisztémával játszott. A stabil védekezés volt a fő célunk, ezt a mérkőzés végére elértük.

Szuzana Lazovics: – Jól kezdett, és végig jól küzdött a csapat, de összességében nem vagyok teljesen elégedett, több van ebben az együttesben. Remélem, hogy a jövő heti kupamérkőzésen meg is tudjuk mutatni.