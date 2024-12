Vámos Petra: A magyar–román meccsek mindig feszült hangulatúak, főleg, ha ekkora a tét

„ A magyar–román mérkőzések mindig feszült hangulatban telnek, főleg, ha ekkora a tét. Ez az öt győzelem azonban elég komoly erőt adhat nekünk, és ha a közönség támogatását is megkapjuk, akkor bízom benne, hogy vasárnap nagyon jó meccset játszunk” – mondta Vámos Petra, már előretekintve a következő találkozóra, amely akár az Eb-elődöntőbe jutást is meghozhatja a magyar női kézilabda-válogatottnak.

Videónkban a meccs emberének választott, nyolc találatot szerző irányítóval részletesen is beszélünk a lengyelek elleni tízgólos sikerről, a kiváló védekezésre külön is kitérve. Valamint abba is beavat minket, hogy mit takar a csapaton belül az „angyalkázós projekt”.