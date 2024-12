Győri-Lukács Viktória: A románok ellen sem szeretnénk lejjebb adni

„A gólkülönbség egészen szép lett a végére, de azért ez a meccs sem volt annyira egyszerű – mondta Győri-Lukács Viktória, a válogatott jobbszélsője. – Mindkét csapat saját magával is küzdött, látszott, hogy huszonnégy órán belül már másodszor voltunk a pályán. Szerencsére hosszabb volt a kispadunk, mint a lengyeleknek. Mindenki, aki esélyt kapott és pályára léphetett, jól szállt be a mérkőzésbe.”

A rutinos játékos elárulta, hogy természetesen nem érte a mieinket váratlanul, hogy az ellenfél hét mezőnyjátékossal kezdte az összecsapást. Amit előzetesen megbeszéltek, azt meg tudták csinálni ezzel a taktikai fegyverrel szemben. Vasárnap következik a Románia elleni rangadó, ami egy újabb lépés lehet az álmok kapuján való belépés felé.

„A románok ellen sem szeretnénk lejjebb adni abból, mint amit eddig a pályára kivittünk. De nem lesz egyszerű, mert nekik az egy igazi élet-halál harc lesz. Addig is a pihenőnapunkon szeretnénk minél inkább regenerálódni, és felkészülni rájuk. Jól hangzik, hogy ötből öt, de nagyon szeretnénk folytatni ezt a sorozatot” – tekintett előre a pénteken négy gólt szerző kézilabdázó.

Ezúttal Böde-Bíró Blanka kapott lehetőséget a kapunkban, és társaihoz hasonlóan a csapatkapitány is hozzá tudott tenni a sikerünkhöz:

„Elsődlegesen jobban tartottunk ettől a mérkőzéstől, mert nem tudtuk, hogy kin hogyan fog kijönni ez előző napi terhelés. A Montenegró elleni meccs sokat kivett belőlünk fizikailag, a kezdősorunknak majdnem végig kellett bírnia. A lengyeleken azonban jobban látszott a fáradtság, mi kizártuk ezt a szót a szótárunkból. Feszesen tartottuk a védekezést, amiből könnyű gólokat tudtunk szerezni” – értékelt a rutinos játékosunk, aki hozzátette, élvezte a mérkőzést, bár maximalistaként soha nem elégedett a saját teljesítményével, a mostaniban is szerinte még bőven maradt tartalék.

„Tíz éve játszottam már itt egy magyar–románon, akkor fergeteges volt a hangulat, most is hasonlóra számítok – folytatta. – Mindenki nagyon várja a vasárnapot, reméljük, boldogok leszünk a lefújás után.”

„Ez most egy nyugodtabb találkozó volt, főleg a Montenegró elleni ütközet után, de a fáradtság azért látszódott rajtunk is. Az elejétől kezdve élveztük a meccset, jó, hogy el tudtunk szakadni a lengyelektől, így mindenki pályára tudott kerülni – mondta az első félidő végén kínaiból is betaláló Klujber Katrin. – Vasárnap a románok ellen nagy harcra számítok, ők is önbizalmat meríthettek a svédek legyőzéséből. Nem számolgatunk, hogy milyen eredményekre van szükségünk, hanem lépésről lépésre haladunk. Ha a csapatmunka fog dominálni, nem lehet problémánk. A magyar– román mindig rangadó, szóval jó hangulatú összecsapást várok.”

„Gyorsan eltelt ez a huszonnégy óra, olyan érzés volt újra idejönni, mintha egy órája hagytuk volna el a csarnokot – vette át a szót a két góllal záró Faluvégi Dorottya. – Szerencsére már megvolt a meccsrutinunk, tudtuk, mi kell hozzá, hogy jó teljesítményt hozzunk. Szerencsére hamar kialakult egy nagy különbség, nem kellett izgulni az eredményen, lehetett rotálni a játékosokat. Szerintem mindannyian elmondhatjuk, hogy élveztük a meccset. Arra készültünk, hogy előveszik a zavarót, örültünk is neki, hogy így tettek, mert az öt egy nagyon fekszik a gyors lábú irányítóinknak. A hét a hatot is megoldottuk, jó, hogy azt csinálták, amire számítottunk, nem hiányzott a meglepetés.”

A jobbszélső komoly mérkőzésre számít vasárnap, szerinte a románoknak minden okuk megvan magabiztosnak lenni, mert tényleg jól játszottak az elmúlt meccseiken. „Viszont bízom benne, hogy mi tudjuk folytatni, amit elkezdtünk, és pontot teszünk annak a meccsnek is a végére.”

Csíkos Luca másodszor kapott lehetőséget az Európa-bajnokságon Golovin Vlagyimirtől. A 19 éves balátlövő Észak-Macedónia kapuja után a lengyelekét is bevette.

„Nagyon jól felkészültünk a lengyelekre, hatalmas erőt demonstráltunk. Mindenki, aki beszállt, hozzá tudott tenni valamilyen pluszt. Ezután is mindenképp a földön kell maradni, de ezt eddig is jól kezeltük. Viszont álmodni mindenképp kell, és szerintem már mindenkinek a fejében elérhetőnek tűnik ez az álom. Olyan kis lépéseken múlik, mint a következő, Románia elleni meccs. Nagyon kemény mérkőzésre számítok, mindkét csapat a maximumot fogja felvinni a pályára. A most látott mentalitással kell akkor is harcba szállni, és nem lehet gond. Összeszokott közösségbe csatlakoztam, mégis mindenki hatalmas támogatást ad, ami a számomra is óriási pluszt jelent” – mondta a fiatal játékos.

A magyar válogatott Románia elleni örökrangadója vasárnap este hat órakor kezdődik a debreceni Főnix Arénában.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ , 2. FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

MAGYARORSZÁG–LENGYELORSZÁG 31–21 (17–9)