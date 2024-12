Kézilabda: Albek József számára érdekes érzés lenne a magyar válogatott ellen játszani

Pénteken derült ki, hogy a magyar válogatott Albek Anna bátyja is szerepel az osztrákok 18 fős keretében. A zentai születésű 25 éves balátlövő Adán kezdett kézilabdázni, majd a Nemzeti Kézilabda Akadémiára került, 2017 óta pedig Grazban játszik. Korábban a magyar juniorválogatottban is pályára lépett, az osztrák állampolgárságot idén tavasszal kapta meg – ezért a magyart és a szerbet elveszítette –, az ország felnőtt válogatottjában pedig november elején mutatkozott be.

Albek az MTI-nek elmondta, tavaly nyáron kezdett körvonalazódni, hogy számítanának rá az osztrák nemzeti csapatban. Az állampolgárságot is csak ezért vette fel, a civil életéhez nem volt szüksége rá, hiszen a magyar révén volt egy európai uniós állampolgársága.

Ami a vb-kerettagságot illeti, szerinte sokat számított az az egy hét, amit a válogatottal töltött novemberben. Ales Pajovic szövetségi kapitány a törökök ellen tíz percet adott neki, amikor már eldőlt a meccs, de ennek is örült, érzése szerint élt a lehetőséggel. Utána Svájcban szoros állásnál, éles helyzetben léphetett pályára.

„A Svájc elleni meccsen nagyon jól be tudtam illeszkedni és játékba lendülni, főleg védekezésben. Utána úgy tűnt számomra, hogy nagyon elégedett velem, tehát szerintem jó eséllyel ott leszek a 16-os keretben is” – mondta.

Az osztrákok jövő hét csütörtökön kezdik a felkészülést a január 14-én kezdődő norvég-horvát közös rendezésű világbajnokságra, majd január 8-10-én Plockban a házigazda Lengyelországgal, Tunéziával és Japánnal játszanak edzőmérkőzést. Pajovic a felkészülési tornát követően szűkíti 16 fősre a keretét.

„Nyilván ott is jól kell teljesíteni, mert az is számítani fog, de én pozitívan állok hozzá, és szerintem ha hozom, amit tudok, akkor benne leszek a vb-keretben” – vélekedett Albek.

A világbajnokság csoportkörében Kuvaittal, Katarral és az Európa-bajnok Franciaországgal találkoznak az osztrákok Porecben. Céljuk a középdöntőbe jutás – amihez az első három között kell végezniük –, ahol a magyar válogatottal is játszhatnának Varasdon.

„Biztos, hogy egy kicsit furcsa lenne, de nem is tudom, hogy a furcsa-e a jó szó erre. Érdekes érzés lesz, olyan, amit az emberek nem minden nap élnek át. Biztos vagyok benne, hogy egy életre szóló érzés lenne Magyarország ellen játszani” – magyarázta.

A balátlövő sok magyar válogatott játékost jól ismer, akikkel a juniorok között szerepelt együtt, példaként poszttársát, az olimpikon Szita Zoltánt említette.

Mint mondta, az osztrák válogatottnál teljesen más szintet képviselnek az edzések, mint a klubjánál, ezért sokat tud tanulni, az edzők figyelnek a hiányosságaira és csiszolgatják azokat. Ráadásul a posztján játszó Lukas Hutecek és Mykola Bilyk is sztárnak számít, előbbi a Lemgót, utóbbi a THW Kielt erősíti.

„Abban a novemberi egy hétben is nagyon sokat beszélgettem velük és nagyon sokat segítettek. Sokat számít, ha olyan emberektől tanulhatok, akik ilyen szinten kézilabdáznak” – vélekedett.

Elárulta: 2019 óta évekig nem keresték Magyarországról, most viszont van egy-két lehetősége, hogy klubszinten hazatérjen, de sok függ a világbajnokságtól is. A HSG Holding Graz játékosai közül sokan dolgoznak vagy tanulnak a kézilabda mellett, Albek részmunkaidőben gyógymasszőrként tevékenykedik.

A téli szünet előtti utolsó bajnoki meccsen, szombaton a graziak 29–23-ra nyertek a Handball Tirol otthonában, így a tabella tizedik helyén állnak. Albek hat találattal járult hozzá a sikerhez, és 13 meccs alatt 53 gólnál tart a mostani idényben.

„Végre úgy játszottunk, mint egy csapat. Az utóbbi időben előfordult, hogy nem úgy funkcionáltak a dolgok csapatszinten, mint kellene, de tegnap végre minden összejött” – mesélte.

Csapatának célja a legjobb nyolc közé kerülés, vagyis a negyeddöntőbe jutás a bajnokságban, ezért is volt nagyon fontos a szombati győzelem.

Albek József húga, a 36-szoros magyar válogatott Albek Anna – a Mosonmagyaróvár jobbátlövője – sérülés miatt nem szerepelt a múlt vasárnap zárult, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon, amelyen a magyar válogatott bronzérmet nyert.

A báty elmondta, amikor ideje engedi, mindig megnézi húga meccseit, amelyek után mindig beszélnek egymással. Nagyon jó a kapcsolatuk a kézilabdával összefüggésben és a civil életben is.

„Nagyon sokat tudunk beszélni a kézilabdáról, segítünk egymásnak” – mondta.

Azt is elárulta, hogy a húga is és a családjuk többi tagja is támogatta, amikor kiderült, hogy osztrák állampolgár és válogatott lehet.

„Tudta, hogy Magyarország nekem már nem jöhet szóba. Anna is azt mondta, hogy ez a logikus döntés, ha tényleg nem jön semmilyen érdeklődés Magyarországról. Szerencsére olyan a családunk, hogy mindenki támogatja egymást, és ez sokat jelent. Nem volt egyszerű a döntés, de ez viszi előrébb a pályafutásomat, és úgy érzem, ez volt a helyes döntés” – szögezte le.