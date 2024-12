Kiváló évzárás a BL-ben: sima veszprémi győzelem Dániában

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

A-CSOPORT

FREDERICIA (dán)–VESZPRÉM HC 31–40 (15–20)– élőben az NSO-n!

Odense, Jyske Bank Arena. V: Budzak, Zahradnik – szlovákok

ÖSSZEFOGLALÓ

PERCRŐL PERCRE

Köszönjük a figyelmet, hamarosan jövünk az összefoglalóval!

60. perc: Pechlambec meglövi a negyvenedik veszprémi találatot, amire Kjelgaard válaszként belövi a harmincadik hazait. A végeredményt Palmar állítja be, 31–40.

59. perc: Palmar góljával közte tíz.

57. perc: Az ifjú Hoffman Balázs nagy pillanatai! Alig néhány perce lépett pályára, most pedig előbb Palmarsson jó védekezése és labdaszerzése után kapta a labdát és szerezte meg pályafutása első BL-gólját! Sőt, alig fél perc múlva a másodikat is egy nasgyon hasonló akció végén, csak ezúttal Remili védekezett remekül, 28–39.

55. perc: Bisgaard elkapta a fonalat az elmúlt percekben, Palmarsson lövésével viszont tartja a Veszprém a közte nyolcat. 27–35.

54. perc: Remili ezúttal ront – védekezésben, Bisgaard használja ki. A túloldalon Elisson őrzi hibátlan lőlapját, 6/6. 26–34.

51. perc: Úgy fest, ezekben a percekben Remili vette magára a veszprémi gólok szerzésének feladatát, előbb megszerzi idei 60. BL-gólját, aztán üres kapuba a 61-et is. 25–33.

50. perc: Martinusen és Bisgaard révén kettővel közelebb zárkózik a Fredericia, aztán Remili töri meg a két perces gólcsendet, ám Pechmalbec eladott labdája után Andersen lő az üres kapuba. 25–31.

47. perc: Taboada rossz lövése után Remili megint fejezi be góllal a veszprémi akciót, sőt, egy újabb labdaszerzés után Elisson szerzi a 30. veszprémi találatot. 22–30.

45. perc: Martinusen javítja az előző hibáját, aztán hatgólós hátrányban időt kérnek a hazaiak. 22–28.

43. perc: Martinusen rosszul passzol vissza a sarokból, Remili köszöni a labdát, szökteti Elissont, ő meg nem hibázza el az üres kaput. 21–28.

42. perc: A balszélről is lőnek egyet a dánok, Bisgaard volt az. Remili is meglövi az első gólját a második félidőben. 21–27.

40. perc: Mossestad a jobb szélről, a sarokból visszakanyarodva hosszú légi út után töri meg a hazai gólcsendet, amire Fabregas fél perc alatt válaszol. 19–26.

38. perc: Vailupau pattintása a 25. veszprémi gól, a 24-et Pechmalbec jegyezte. Vailupau gólja után Frandsen kapus pihenőt kap. 18–25.

35. perc: Potyognak a gólok... Cindric lökete után Pevnov duplája közé Elisson beállóból szerzett találata türemkedik be, 18–23.

33. perc: Palmar hibája után Remili ront lövést, aztán Taboada már nem, úgy kezdi a másodikat, ahogy az elsőt kezdte, 16–21.

31. perc: Folytatódik az összecsapás. Koszorotov megtartotta lendületét, nagy kapufás góllal nyit, 15–21.

30. perc: Fél perccel a vége előtt veszprémi időkérés. Kínai figurát kér Pascual mester és meg is kapja, de hiába lő Koszorotov a kapuba Vailupau passza után kínaiból, már leért a lába. Cserébe aztán Taboada lő akkora kapufát, hogy majdnem felborul a kapu, végül Vailupau állítja be a félidei eredményt: 15–20!

28. perc: Rég volt már Taboada gól, ezúttal a kilencesről ágyúzza szét Corrales kapujának jobb felső sarkát. 15–19.

26. perc: Koszorotov egy szabaddobás variáció után talál be, aztán Pevnov hibája után lő még egyet, 14–19.

25. perc: Elisson leindítás végén először juttatja négygólos előnybe a veszprémieket, Palmar újabb góljával javít, 14–17.

24. perc: Koszorotov tör be bal oldalról ziccerét nem rontja el. Frandsen kapus próbált ugyan védeni, de nem járt sikerrel, ráadásul ki is csúszott alóla a lába, így kontrollált talajfogás helyett az nagyot nyekkenve oldalán landolt. 13–16.

23. perc: Fabregas meglövi a 15. veszprémi gólt, aztán begyűjti az első veszprémi kiállítást, 13–15.

21. perc: Jól tartja magát a hazai csapat emberhátrányban, a Veszprém nem tud meglépni a fórban, Vailupau és Cindric góljára Nielsen és Palmar válaszol. 13–14!

19. perc: Először vezet a Veszprém! Fabregas kapott jó bepasszt a hatos vonalánál, nagyot lökött rajta Mossestad, de így is belőtte a ziccert a veszprémi. Gól és emberelőny. 11–12!

18. perc: Pevnov találatára Pechmalbec válaszol, aztán Palmar ront rövid időn belül másodszor is. 11–11.

16. perc: Egyenlő! Fabregas kap jó bejátszást beállóban, és nem is ront, 10–10.

15. perc: Palmar állítja vissza a kétgólos különbséget, Vailupau pedig az egygólost. 10–9. Dán időkérés.

14. perc: Ott van Taboada első rontott lövése is, Corrales véd. Elisson góljával visszajön egy gólra a Veszprém. 9–8.

13. perc: Bisgaardnak még nem volt gólja – eddig. Remilinek is megvan a negyedik gólja, 9–7.

12. perc: Corrales védése után Remili lódul meg a kapusról messze kipattanóval, és szép mozdulattal lő jobb felsőbe, még úgy is, hogy nagyot lökött rajta védője – a kiállításhoz azonban nem elég nagyot, 8–6.

11. perc: Pechmalbec góljával zárkózik a Veszprém, 8–5.

9. perc: Remili ziccert ront, Martinusen viszont nem hibázza el a gyors indítást. 8–4.

8. perc: Taboada eddig tarthatatlan, három lövésből három gól a mérlege. Vailupau helyzete kimarad, Taboada 4/4. 7–4.

7. perc: Mossestad góljára Pechmalbec felel beállóból. 5–4.

6. perc: Taboada tör kapura Ligetvári mellett, a védő végül elengedi, gól. Remili válaszol egy szerencsésen bepattanó lövéssel. 4–3.

5. perc: Remili labdaeladása után Martinusen gyors indításból eredményes, aztán Remili javít, 3–2

4. perc: Megérkeztek a kapusok is: előbb Frandsen védte Cindric próbálkozását, aztán Corrales Mossestadét.

3. perc: Taboada támadja a falat, sikerrel, lövése utat talál, 2–1.

1. perc: A dánok kezdték a mérkőzést. Góllal fejezik be az akciót, Moberg volt eredményes a szélről. Palmarsson válaszolt talpról a kilencesről. 1–1.

Köszöntjük Olvasóinkat, hamarosan kezdődik a találkozó!

ÉRDEKESSÉGEK, ELŐZMÉNYEK

Az év utolsó Bajnokok Ligája-meccsére utazott a Veszprém HC férfi kézilabdacsapata Dániába, a csoport utolsó helyén álló Fredericia otthonába, és mivel más szinten játszik a két gárda, a magyar bajnoknak nem szabad, hogy gondot okozzon a két pont megszerzése, főleg, mert Gudmundur Gudmundsson csapata az eddigi kilenc fordulóban csak egyszer tudott nyerni. A lengyel Wisla Plockot győzte le otthon 28–25-re, ezenkívül pontot rabolt az Eurofarm Peliszter vendégeként, de a többi mérkőzését elveszítette, hazai pályán kikapott a Sportingtól, a Füchse Berlintől és a Pelisztertől is. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Veszprém Arénában a vártnál jobban megszenvedett a BL-újonc ellen Xavier Pascual alakulata, csak 34–32-re tudott nyerni úgy, hogy a hajrában többször is csak egy gól volt az előnye. Igaz, Jehja el-Dera súlyos sérülése megfogta a csapatot, és az ellenfél is jó formában volt, azóta azonban visszaesett a teljesítménye a BL-ben és a hazai bajnokságban is.

Az Építők sincs csúcsformában, más kérdés, hogy így is biztosan hozta a meccseit minden fronton, még az is belefért, hogy a bajnokságban a Fradi ellen elveszítsen egy félidőt, de az is jól látszott, hogy percek alatt el tud intézni bárkit.

„A dánok elleni veszprémi mérkőzés nagyon nehéz volt, nemcsak Jehja sérülése miatt, hanem mert az ellenfél jó csapat, jól használja a hét a hat elleni játékot, kiváló lövői vannak, és rengeteg taktikai variációt használ – mondta Xavier Pascual a veszprémi klub honlapjának. – „Nekünk kulcsfontosságú a szerdai mérkőzés, mert a csoport élén akarunk végezni, de nemcsak nekünk, nekik is szükségük van a pontokra, ha tovább akarnak jutni. Néha nem könnyű megmondani, hogy a csoport elején álló csapatok ellen nehezebb, vagy amelyek a továbbjutásért küzdenek.”