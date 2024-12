Elek Gábor: Minden pillanata öröm volt ennek az Európa-bajnokságnak

Risztov Éva megkérdezte, melyik szóval írná le Elek Gábor a magyar női kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését. „Csoda! Számomra ez volt az első szó, ennek is éltem meg. Ez egy nagyszerű teljesítmény volt. Egy fantasztikusan küzdő, fantasztikusan játszó válogatott egy fantasztikus közönség előtt, nekem minden pillanata öröm volt ennek az Európa-bajnokságnak.”

„Nem lehet egy egyént kiemelni. Ez a csapat nagyon szépen összeérett az évek alatt, ebben hatalmas szerepe volt Golovin Vlagyimir türelmének és szakértelmének. Ez a csapat nagyon sok mindenben önmaga fölé nőtt, remélem, ez így is marad” – mondta Elek Gábor, majd hozzátette, hogy Klujber Katrin világklasszis szinten játszott, erről nem lehet vitázni.

Ezt követően a magyar női kézilabda-válogatott jövője került szóba. „Most csak tippelni tudok és még egy kicsit óvatos lennék. Most jött minden: a hazai rendezés és a könnyebb ág, amivel nagyon szépen megbírkóztunk. Nem tennék súlyt a válogatottra, hogy innentől kezdve kötelező érmesnek lenni. Ez a csapat Los Angelesre készül, ennek lesznek állomásai, ebben benne van a visszalépés is. Hat-hét olyan válogatott van, amely jobb nálunk, ebből most négy a másik ágon van. A nyolcban benne vagyunk, ez nem rossz eredmény. A játékosok mentalitásával nagyon sok mindent meg tudunk oldani” – vélekedett Elek Gábor.

A teljes beszélgetést ide kattintva hallgathatja meg.