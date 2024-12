Golovin Vlagyimir kapitány: Nem volt kudarckerülés vagy túlzott izgalom bennünk az Eb-n

„Mérkőzésről mérkőzésre gondolkoztunk, és meccsről meccsre mentünk előre, nem mérlegeltünk a norvégok elleni elődöntőben sem – tekintett vissza a rendkívül hosszú és roppant boldog véget érő menetelésre Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány. – Nehéz helyzet volt, de a harmadik helyért vívott találkozó hajrájában, amikor átvette a vezetést a francia válogatott, az volt a kulcskérdés, hogy nem hagytuk magunkat, hanem gyorsan visszaszereztük az előnyt és meg is tartottuk a végéig. Jellemző a csapatunkra, hogy meccseken belül is képes kijönni a hullámvölgyekből, ha valami esetleg nem sikerül, nem sokkal később elindul felfelé, nem foglalkozunk egy adott szituációval, hanem mindig előre nézünk, ez döntött a bronzmeccsen is és ezért sikerült legyőzni a franciákat is, mentálisan erősebbek voltunk náluk.”

A karmester Vámos Petra a franciák elleni helyosztón is kiválóan irányított (Fotó: Kovács Péter)

Golovin szerint jelentős befektetett munka gyümölcse a siker, a mentális felkészítésre is nagy hangsúlyt fektetettek.

„Nem volt kudarckerülés vagy túlzott izgalom, mindenki tudta a feladatát, ez volt a legfontosabb. Tisztában voltunk azzal, ha akarunk valamit, azt meg kell szerezni és meg is tettük – folytatta a tréner, aki arra is kitért, hogy az ellenfelek is sokszor dicsérték csapatát az Eb-n. – Fontos, hogy a szakma is elismeri a szereplésünket, olvastam én is, hogy többen úgy vélik, sokat fejlődtünk, látszik a folyamatos építkezés. Az elején, amikor elkezdtem a munkát, voltak nehéz helyzetek, de már nem néznek le minket. Nem véletlen, hogy a norvégok már meghívtak minket a jövő év végi világbajnokság előtt egy novemberi felkészülési tornára – oda »vakokat« nem szoktak invitálni… A norvégok is látják, jelentős potenciál rejlik a magyar együttesben, más kézilabdát játszunk, mint a skandinávok, így nekik is jó edzés, ha ellenünk készülnek. Az olimpia után is elmondtam, olyan szakaszba kerültünk idén tavasztól kezdve, amelyet meg kell tartani, de a következő lépés mégis nagyon nehéz lesz, az, hogy folyamatosan az elődöntőbe jussunk. El kell ismerni a teljesítményünket, de óvatosan is kell ezt kezelni, mert sok mindennek köszönhető ez a mostani Eb-szereplés: a hazai pályának, a sorsolásnak. Ha Debrecenben, mondjuk, a dánokkal, a norvégokkal, a németekkel vagy hollandokkal kell játszanunk, akkor nem biztos, hogy a célkitűzés a hat közé kerülés lett volna a rajt előtt. Adott napon a nagycsapatok ellen is jelentős erőt tudunk mutatni, ezt kell megtartani a jövőben is. Biztos vagyok benne, senki sem néz már le minket, de ettől még nem lesz papírforma, hogy mindig legyőzzük például a svédeket vagy más topcsapatokat.”

Böde-Bíró Blanka (balra), Szöllősi-Schatzl Nadine, Klujber Katrin és Győri-Lukács Viktória boldogan pózolt az éremmel (Fotó: Szabó Miklós)

A jobbszélső Faluvégi Dorottya tagja volt a 2018-ban Golovin irányításával a debreceni junior-világbajnokságon hibátlanul aranyérmes magyar U20-as nemzeti együttesnek. A viadal álomcsapatába is bekerült, most pedig egy felnőttvilágversenyen is érmet nyert a kapitánnyal. Érdekesség, hogy a hat évvel ezelőtti korosztályos torna All Star-csapatába Faluvégi mellett Pásztor Noémi, a dán Emma Friis és a norvég Henny Reistad is bekerült – mind a négyen dobogóra álltak a mostani felnőtt Eb-n a válogatottjukkal, sőt, Friis és Reistad most is All Star lett.

Faluvégi Dorottya boldogsága érthető, sokat fejlődtek válogatott társaival (Fotó: Szabó Miklós)

„Az elmúlt időszakban sok olyan mérkőzésünk volt elitcsapatok ellen, amelyen győztünk vagy kiélezett volt, ezek a tapasztalatok megmaradnak a csapatban és építenek minket, ahogyan a norvégok elleni Eb-elődöntős vereség is – mondta a Bajnokok Ligája-szereplő német Ludwigsburg légiósa. – Az őszi, franciaországi edzőmeccseken mindkét csapatnál voltak hiányzók, egyszer mi nyertünk, egyszer ők, szoros mérkőzéseket tudtunk játszani. Bízunk benne, hogy az előttünk álló időszakban egyre több topegyüttes ellen zárunk sikerrel. Vannak bizonyos lépcsőfokok, amelyeket nem lehet egyszerűen csak úgy átlépni, olyan tapasztalat, amit nem lehet megvenni, ezeket át kell élni, ami időbe telik. A norvég válogatott sok rutinos kézilabdázóval ilyen sikeres, biztos vagyok benne, hogy ők is végigjárták ezt az utat, amelyre most mi is ráléptünk. Új helyzet és tapasztalat volt például nekünk, hogy ilyen hosszú egy világverseny, négy hetet töltöttünk együtt. Számos elemben előreléptünk az Európa-bajnokságon, taktikailag, fizikailag, mentálisan, csak pozitívumokat tudok mondani a fejlődésünkről.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT EREDMÉNYEI

AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGON

Csoportkör

–Törökország 30–24 (13–8)

–Svédország 32–25 (16–13)

–Észak-Macedónia 29–19 (11–10)

Középdöntő

–Montenegró 26–20 (16–11)

–Lengyelország 31–21 (17–9)

–Románia 37–29 (20–15)

–Franciaország 27–30 (13–13)

Elődöntő

–Norvégia 22–30 (11–13)

A 3. helyért

–Franciaország 25–24 (13–12)

Klujber: Egymásért küzdve nem volt kérdés, hogy megnyerjük a meccset

– Mi döntött a franciák elleni helyosztón?

– Talán motiváltabbak voltunk. Egy hotelben voltunk a franciákkal, láttuk rajtuk, hogy mennyire csalódottak a dánok ellen elveszített elődöntő után, mi viszont a norvégokkal szembeni vereség után nem dőltünk a kardunkba. Tudtuk, ez az utolsó lehetőségünk, amit meg kell ragadnunk. Hatvan percig jó tempóban, türelmesen játszottunk, kemény védekezéssel, jó kapusteljesítménnyel. Egymásért küzdve nem volt kérdés, hogy megnyerjük a meccset.

– A hibák ellenére is bírták fizikailag és mentálisan is a kilencedik Eb-meccset.

– Tudtuk, hogy lesznek hibák, hiszen mi is emberek vagyunk, nem sikerülhet minden tökéletesen. A cél az volt, hogy egy pillanatra se adjuk fel, bárhogyan is alakul az eredmény, és a végén a küzdés mindent felülmúlt.

– Ezek után egyenes az út, hogy megragadjanak az élmezőnyben a nagy tornákon?

– Nagy erőt és motivációt adhat ez az eredmény ahhoz, hogy így menjünk tovább előre, de ez a csapatmunka egy pillanatra sem törhet meg.

– Milyen polcra teszi a bronzérmet a pályafutásában?

– Mindenképpen magas polcra kerül, nagyon „kerek volt” ez az Eb. Gólkirályság és All Star-tagság, de én a csapatra vagyok büszke, mert ha a társak nincsenek mellettem és nem segítenek, amikor nem ment annyira a játék, ezt nem sikerül elérni. A bronzérem mutatja meg az igazi eredményt, kijött a munka, amit éveken át elvégeztünk, végre látjuk a gyümölcsét: megérte ennyit dolgozni, szenvedni, elfáradni, sírni és nevetni együtt.

Klujber Katrin (Fotó: Kovács Péter)

NS-szakértő: Danyi Gábor korábbi szövetségi kapitány

„JELENTŐS sikerélményben van részünk. Nemcsak a harmadik hely, hanem a mutatott teljesítmény miatt is, ilyet nagyon régen nem éltünk már át. A nyári olimpiai szereplést folytatva, magunkhoz képest előreléptünk. A meccseken belüli hullámvölgyeknél mentálisan erős volt a csapat, nem voltak mélyek ezek a szakaszok, és amikor bizonyos helyzetek nem sikerültek, legközelebb ugyanúgy megpróbáltuk és abszolváltuk, eddig ez nem volt jellemző a magyar válogatottra. A szélsőjátékunk korábban is világszínvonalú volt, ehhez csatlakozott most Klujber Katrin, a kapusteljesítmény is szintet lépett, aho­gyan Kuczora Csenge és Vámos Petra játéka is, illetve Simon Petra beszállása abszolút olyan képet mutatott kifelé, hogy erre a magyar együttesre figyelni kell. Azt is reálisan kell nézni, hogy egy ötkarikás ciklus után a válogatottak nagy része átalakulóban van, új generációkat építenek be. A dán és a norvég válogatott még előttünk jár, a hozzájuk zárkózás nem lesz ennyi­re látványos, senki se várja, hogy most nagyot léptünk előre és a kö­vetkező világversenyen ezzel a két csapattal is pariban leszünk, mert ez ennél sokkal összetettebb. A beállójátékunkban még nagyon sok a kiaknázatlan lehetőség, a visszarendeződésekben és a cserék megszervezésében is lehet javulni, valamint védekezésben vala­milyen nyitott formációt is kell még találni. E lehetőségek kihasználása már a közvetlen világelitbe lépést jelenti, és nagyon jó most erről beszélni és nem arról, hogy úristen, mihez kezdjünk az újabb torna után, kit kell keresni a keretbe. Jelentős az előrelépés, és az elmúlt évek megmutatták, hogy a szakmai stáb rendkívül reálisan és higgadtan kezeli ezeket a helyzeteket.”

Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke

„Fantasztikus, amit az Eb-n véghez vittek a lányok. A siker az egész sportágé, de az alapjait az előző elnökség rakta le, én csak továbbviszem és főleg szakmai oldalon próbálok ráerősíteni erre. Kifizetődött, hogy bíztunk Golovin Vlagyimirban, hosszú távú szerződést ajánlottunk neki, mert azt gondoltuk, hogy ezekkel a fiatal lányokkal ő tud a legjobban bánni, ami időbe telt, de sikerült neki. Együtt él a csapattal, ismeri a játékosok minden rezdülését. Bízunk benne, hogy a jövőben ez még sok sikert hozhat nekünk.”