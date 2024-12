A ferencvárosi Andrea Lekics lett az év kézilabdázója Szerbiában

A szerb szövetség szombaton jelentette be, hogy Andrea Lekics – aki ebben az évben bajnokságot és Magyar Kupát is nyert a Ferencvárossal – lett 2024 legjobb kézilabdázója Szerbiában. A 37 éves klasszis hivatalos Instagram-oldalán maga is beszámolt az elismeréséről, akárcsak klubcsapata, a Ferencváros.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem az év legjobb női kézilabdázójának járó jubileumi, 75. díjat. Örömmel tettem eleget a meghívásnak, hogy néhány év kihagyás után ismét a szerb kézilabdás családnak a tagjaival lehessek. A tegnap este különösen érzelmes volt, különösen azért, mert sportágunk legendáinak társaságában lehettünk, akik kitörölhetetlen nyomot hagytak maguk után. Mindannyiunknak szebb kézilabdás napokat kívánok, és azt, hogy sportágunk visszatérjen oda, ahova tiszta szívünkből szeretnénk. Utóirat: szívből köszönöm mindenkinek, aki szavazott rám!” – írta Lekics a közösségi oldalán.