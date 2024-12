A franciák nyerték a csoportdöntőt, Norvégiával játszunk a pénteki elődöntőben

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 4. (UTOLSÓ) FORDULÓ

I. CSOPORT (DEBRECEN)

FRANCIAORSZÁG–MAGYARORSZÁG 30–27 (13–13)

Debrecen, Főnix Aréna, 3639 néző. Vezette: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

FRANCIAORSZÁG: Glauser – Granier 2, Flippes 3, FOPPA 5, Horacek 4 (3), NZE MINKO 4, VALENTINI 5. Csere: SAKO (kapus), Zaadi 2 (1), Grandveau, C. Lassource 1, O. Kanor, Toublanc, D. Lassource, Ondono 3, Bouktit 1. Szövetségi kapitány: Sébastien Gardillou

MAGYARORSZÁG: SZEMEREY 1 – Győri-Lukács 4, KLUJBER 9 (7), Vámos P. 3, Füzi-Tóvizi, Kuczora 2, Szöllősi-Schatzl. Csere: Böde-Bíró (kapus), Papp N., Márton G. 3, Simon P. 2, Juhász G. 2, Bordás, Faluvégi D. 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

Az eredmény alakulása. 9. p.: 4–0. 12. p.: 5–3. 15. p.: 7–3. 20. p.: 10–6. 24. p.: 10–8. 27. p.: 12–10. 32. p.: 16–13. 40. p.: 20–18. 44. p.: 22–20. 48. p.: 24–22. 52. p.: 27–23. 57. p.: 29–25

Kiállítások: 6, ill. 2 perc

Hétméteresek: 7/7, ill. 4/4

ÖSSZEFOGLALÓ

Közeleg a szeretet ünnepe, szóval egy kis szentimentalizmusért mi sem megyünk a szomszédba.

Kedden befejeződtek a küzdelmek a női kézilabda Európa-bajnokság debreceni középdöntőjében, így ideje volt könnyes búcsút venni a Főnix Arénától. Félreértés ne essék, örömkönnyek ezek, hiszen a Golovin Vlagyimir által irányított magyar válogatott minden képzeletet felülmúlóan káprázatosan szárnyal eddig a viadalon, amelyen ellentmondást nem tűrve mind a hat mérkőzését megnyerve jutott be a pénteki, bécsi elődöntőbe. A mieink már a románok elleni legutóbbi győzelem után is arról beszéltek, nagyszerű, hogy négy között vannak, de van még feladatuk és ennél is többet akarnak. Kell is a magabiztosság és a megfelelő önbizalom, elvégre csak most jön a java a kontinenstornán, amelyen most már deklaráltan csak a legszűkebb világelithez tartozó riválisokkal találkozunk.

Kezdésnek a világbajnoki címvédő és olimpiai ezüstérmes franciák következtek a középdöntős záráson, a tét pedig a veretlenség megőrzése mellett a csoportelsőség volt (de jó ezt kimondani és leírni!), vagyis az, hogy a két együttes közül melyik kerüli el az „örökös” kontinensbajnok Norvégiát az elődöntőben. Magyar részről a betegeskedő Kácsor Gréta mellett a kapus Janurik Kinga és a balátlövő Csíkos Luca maradt ki a 16 tagú meccskeretből, bekerült viszont a frissen behívott Juhász Gréta. A franciák kapitánya, Sébastien Gardillou a korábbi meccseikhez hasonlóan most is nyalókát kínálgatott a táskájából a bemelegítés előtt a vendég kispadnál és a zsűriasztalnál, majd maga is bekapott egyet. A tréner aztán a szokásos pályaszéli edzői interjúk során magyarul is üzent a szurkolóknak, nagy tapsot kiváltva a lelátókon.

Szívós és roppant hatékony védekezéssel kezdett a rivális, a magyar játékosok nehezen is találták meg a helyeket a falban és a korábbi találkozókhoz képest több volt a rossz megoldás hazai részről. Golovin nyolc és fél perc elteltével, 4–0-s hátrányban időt kért és a jég nem sokkal később végre meg is tört, Klujber Katrin hétméteresből betalált. A küzdés, olykor inkább a küszködés jellemezte a mieink játékát, de az akarattal és a szívvel most sem volt gond és az újfent szenzációs hangulatot teremtő drukkerek is plusz energiákat adtak. A hajrához közeledve Szemerey Zsófi is egyre többször hárított bravúrral egész pályás, üres kapus góljánál pedig szinte felrobbant a csarnok. Támadásban Klujber mellett Győri-Lukács Viktória vitte a prímet. Az első játékrészben hibátlanul célzó győri jobbszélső második találatánál azt hittük, hogy káprázik a szemünk: Szemerey védése, majd pontos indítása után a kispadról visszarohanó Laura Glausert megelőzve, a levegőben úszva húzta be a labdát az üres francia kapuba. Szenzációs jelenet volt.

Az ismét bámulatos mentális erőről tanúbizonyságot tevő magyar együttes a szünetig 13–13-ra zárkózott vissza, a döntetlen pedig nekünk kedvezett volna az első helyért vívott harcban.

Egy játékrész azonban még hátravolt, és a tornán tényleg egyre inkább belelendülő franciák is jól láthatóan szerették volna elkerülni a norvégokat a négy között. Két perc alatt egy villámgyors 3–0-s sorozattal kezdte az újabb félidőt a rivális, amely továbbra is pontosabban használta ki a helyzeteit és a Győrben légióskodó kapus, Hatadou Sako is jobban meg tudta babonázni a magyar támadókat. Hősiesen harcolt a Golovin-csapat, de az újból megszerzett előnyt már profin menedzselték a csoportgyőzelmet megszerző franciák, akik igazolták, hogy támadásban és védekezésben is még magasabb szinten állnak – a hangsúly azonban remélhetőleg a még-en van.

Az Eb-n az első vereségüket elszenvedő mieink a másik, bécsi középdöntős hatost megnyerő, címvédő norvégokkal találkoznak a pénteki elődöntőben.

AZ I. CSOPORT ÁLLÁSA M GY D V L – K Gk P 1. Franciaország 5 5 – – 157–124 +33 10 2. MAGYARORSZÁG 5 4 – 1 153–125 +28 8 3. Montenegró 4 2 – 2 100–110 –10 4 4. Svédország 4 1 – 3 108–113 –5 2 5. Lengyelország 5 1 – 4 125–153 –28 2 6. Románia 5 1 – 4 128–146 –18 2