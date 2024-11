Szerződést hosszabbított magyar válogatott beállójával a német kézilabdaklub

Egy évvel hosszabbított az MT Melsungen Sipos Adriánnal, a 34 esztendős beálló új szerződése 2026-ig szól – számolt be róla a Bundesliga-klub a honlapján.

„Sipi a védelmünk oszlopa, ráadásul a személyisége nagyon illik a klubhoz. Nagyon örülünk, hogy a következő idényben is számíthatunk rá” – mondta Michael Allendorf sportigazgató, aki szerint a magyar válogatott kézilabdázó igazi csapatjátékos, és mindig lehet rá számítani.

„Folyamatosan fejlődünk, ezért választottam az MT-t. Itt valami nagy dolog van készülőben – nyilatkozta a 198 centiméter magas játékos, s elárulta, örül, hogy továbbra is ennek a kalandnak a részese lehet. A csapathoz 2023 nyarán szerződő Sipos családja is jól érzi magát a városban, a kisebbik lánya óvodába, a nagyobbik általános iskolába jár Melsungenben. – Nagyon jól megtaláltuk itt a helyünket, barátokat is szereztünk.”

Az MT Melsungen kilenc lejátszott mérkőzés után 16 ponttal vezeti a német élvonalbeli bajnokságot.