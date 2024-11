Női kézilabda Eb: Klujber Katrin szerint a négy közé jutás hatalmas lépés lenne a magyar csapattól

Böde-Bíró Blanka egyelőre a törökök elleni nyitó meccsre koncentrál (Fotó: Kovács Péter)

Csapatkapitányunk, Böde-Bíró Blanka első felnőttvilágversenye éppen az előző hazai rendezésű Európa-bajnokság volt még 2014-ben. Szépen keretbe foglalhatná az elmúlt tíz évét, ha ahhoz a tornához hasonlóan meglenne legalább az ötödik helyért a helyosztó.

„Nem most volt, elég fiatal voltam még 2014-ben, próbáltam a legjobban megoldani a nekem jutó epizódszerepeket – emlékezett vissza a Ferencváros kapusa a mieink csapathoteljében tartott szerdai sajtófélórán. – Ezzel együtt óriási élmény volt megtapasztalni Győrben, Debrecenben és Budapesten, milyen kiváló hangulatot teremtettek a magyar szurkolók. Nem kérdés, mennyire szeretik itthon a kézilabdát, ezt az országban bárhol járva a saját bőrünkön érezzük. Még élénken él mindannyiunkban a tavaszi, debreceni olimpiai selejtező, ahol elképesztő biztatást kaptunk, főleg a svédek elleni kulcsmeccsen – remélem, az Eb-n akár még ez fokozható is lesz.”

Klasszisunk elmondta, elég nagy felelősséget jelent kapitányként irányítani a többieket, és minden téren egy biztos támpontot adni nekik. A kapuban is erre törekszik, de a pályán kívül szintén próbál figyelni mindenkire, kinek van épp szüksége támogatásra. „Aki ismer, tudja, milyen maximalista vagyok, elég magasak az elvárások magammal szemben – most az Eb esetében is így van” – jelentette ki.

A válogatotthoz hasonlóan ősszel a Fradiban is három kapus osztozott a poszton, a francia Laura Glauser érkezésével komoly riválist kaptak a szintén Eb-kerettag Janurik Kingával együtt. „Laura megnyerő személyiség, kedves ember, jó a kapcsolatunk – szögezte le egyből Böde-Bíró. – Mindkettőnk esetében van olyan, amit szívesen eltanulnánk a másiktól. Egymást is motiváljuk, természetes, hogy megvan az egészséges rivalizálás is közöttünk, de mindketten a csapatunk sikeréért küzdünk. Amelyikünk épp pályára kerül, szeretne bizonyítani, és jó teljesítménnyel segíteni a csapatnak.”

A válogatottra visszatérve, Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány arról beszélt a hétfői sajtótájékoztatón, hogy a játékosok már nem félnek kimondani, érmet szeretnének nyerni az Eb végén. „Én inkább úgy fogalmaztam meg, hogy nagyon szeretnénk Bécsben is játszani – ez egy lépcsőfokkal enyhébb kijelentés, hiszen az első hat csapat léphet ott pályára – mondta el ezzel kapcsolatban Böde-Bíró. – Látjuk a sorsolást, a hazai pálya is hatalmas löketet adhat nekünk, de nem szeretnék ennyire előre szaladni. Kapusként nekem könnyebb a helyzetem, világéletemben nem videóztam előre, csak mérkőzésről mérkőzésre haladtam. Ha nem tudok elaludni egy meccs után, esetleg már elkezdek a következő ellenfélre felkészülni. Jelen pillanatban csak a törökök lebegnek a szemem előtt. Elsődlegesen tartottam tőle, hogy nem lesz elég videoanyagunk róluk, de szerencsére októberben részt vettek egy tornán, amelyről megvan minden meccsük felvétele. Könnyebbség, hogy lesz már egy előzetes képünk róluk.”

Ami a további esélyeket illeti, egyértelmű a képlet: ha komolyan megcélozzuk a legjobb négy közé kerülést, akkor az águnkon szereplő svéd, francia párosból legalább az egyiket meg kell előznünk a középdöntő végén – a B- és C-csoportból érkező többi ellenfél mellett.

„Ha a szívemre teszem a kezemet, a svéd válogatott szerintem még mindig előttünk van. Viszont láttuk, hazai pályán mire voltunk képesek ellenük a tavaszi olimpiai selejtezőn, illetve az olimpián is tíz másodpercre voltunk a csodától. Fontos, hogy jól kezeljük a hazai pályát, a múltnak nem szabad a kelleténél nagyobb jelentőséget tulajdonítanunk. Mivel a francia, svéd párosból utóbbival találkozunk hamarabb, mindenképpen rájuk helyezném a nagyobb fókuszt” – tette hozzá a kapitány, aki elárulta, a szűk családja a helyszínen fogja biztatni. Párja, Böde Dániel viszont sajnálatára nem tud kilátogatni egyik csoportmeccsére sem. Pedig itt játszik pénteken Nyíregyházán, de mivel kedden újra meccse lesz a Pakssal, nem fér bele neki, hogy eljöjjön Debrecenbe – a televízión keresztül fog szurkolni.

A debreceni csapathotelben már karácsonyi körítésben készülhetnek Klujber Katrinék (Fotó: Kovács Péter)

Másik kulcsjátékosunk, a jobbátlövő Klujber Katrin is arról beszélt, még elég friss az áprilisi olimpiai selejtező emléke (a torna nagyon jól sikerült a válogatottnak), de természetesen a 2018-as, Debrecenben nyert junior-vb-győzelem is ott van még a fejében.

„Mindig várom a világversenyeket, különleges lesz hazai pályán szerepelni, egyben nagy lehetőség számunkra. A lelkünknek sokat fog számítani az az energia, amit a szurkolók adni tudnak nekünk. Alig várjuk már a rajtot, remélem, Debrecen újra szerencsét hoz nekünk” – mondta a Ferencváros 25 éves balkezes gólgyárosa, aki 2019-es válogatottbeli bemutatkozása óta nem hagyott ki nagy tornát, két-két olimpián és Eb-n, valamint három világbajnokságon szerepelt.

„Ahogy most kinézünk, én is ki merem mondani, hogy akár érmet is szerezhetünk – szembesítettük Klujbert is Golovin fent idézett kijelentésével. – Az olimpián elért eredményünk megmutatta, csapatként szépen fejlődünk, a mostani négy közé jutás azonban hatalmas lépés lenne előre tőlünk. Az a fontos, hogy élvezzünk minden meccset, hogy itt lehetünk és játszhatunk szurkolóink előtt.”

Hozzátette, hullámzó őszön van túl, ismét volt gondja az ugrótérdével, a válogatott franciaországi túráját is azért hagyta ki, hogy helyrejöjjön. „Sajnos látszik, amikor erősebb a fájdalom, akadályozza a lendületes mozgásomat – folytatta. – Szerencsére sikerült a kezelésekkel rendbe hozni a térdemet. Jó volt látni kívülről a lányokat a franciák ellen. Többen is külföldre igazoltak, BL-meccseket játszanak, értékes rutinnal gazdagodnak, ennek pedig megvan az eredménye.”

A legjobbkor lépett túl a térdfájdalmon, ugyanis Albek Anna kiesésével várhatóan még meghatározóbb szerep vár Klujberre jobbátlövőben, ám ez nem rettenti meg, épp ellenkezőleg.

„Nekem ez nem teher, nem jelent nyűgöt, szívesen vállalom, szeretem, amikor rajtam a felelősség. Tóth Nikit is behívta a kapitány, ő is tud jobbkezes jobbátlövőt játszani. Hármas védőben egyel kevesebben lettünk, ez nem szerencsés, de már megtaláltuk itt is a helyetteseket.”

Kiemelte, hiába gondolnak sokan kötelező győzelemként a csütörtöki, törökök elleni mérkőzésre, egy első meccs sosem könnyű, mindenkinek le kell vetkőznie a kezdeti izgalmat. „Szinte mindennap beszélünk a svédekről, az lesz a legnehezebb meccsünk a csoportban – tekintett már tovább előre. – Eljutottunk oda, hogy velük már rendre ki-ki meccset játszunk. Kicsit néztük az águnkat is, a középdöntőben már nem lesz könnyű ellenfelünk.”

A december 15-ig tartó magyar–osztrák–svájci közös rendezésű kontinensviadalon csütörtökön Törökország, szombaton Svédország, hétfőn pedig Észak-Macedónia lesz a mieink ellenfele a csoportkörben, egyaránt 18 órától a Főnix Arénában. Az ugyancsak debreceni középdöntőbe az első két helyezett jut be.