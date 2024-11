Női kézilabda Eb: az MKSZ az első hat közé kerülést tűzte ki célként a magyar válogatott elé

„Lassan hagyománnyá válik, hogy tíz évente rendezünk női Európa-bajnokságot. Remélem, hasonló eredményt érünk el, mint az elmúlt két alkalommal, és eljutunk a bécsi záró hétvégére. A szövetség is az első hat közé kerülést tűzte ki hivatalos célként a válogatott elé” – mondta el Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke bevezetőjében.

Mint ismert, a mieink a 2004-es Eb-n a harmadik, a 2014-es kontinenstornán a hatodik helyen zártak.

A sportvezető hozzátette, Debrecen lesz az Eb legsűrűbb helyszíne, a Főnix Aréna két csoportnak és egy középdöntőnek ad otthont, összesen 24 meccset rendeznek hazánkban. „A szombati, svédek elleni meccsre már alig van elérhető jegy, de a többi találkozónkra is szépen fogynak a belépők, bízunk benne, telt ház előtt játszhatnak a lányok” – tette hozzá Ilyés Ferenc, aki kiemelte, a csütörtöki, magyar–török csoportmeccs előtt látványos megnyitóval is készülnek a szervezők.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány azzal vette át a szót, hogy első körben megköszönte a szervezők munkáját, amiért a magyar válogatott hazai környezetben veheti fel a versenyt az európai elittel.

„Nekünk is az a célunk, hogy eljussunk Bécsig, ehhez az kell, hogy mindenki kihozza magából a maximumot. A lányok már ki merik mondani, hogy érmet szeretnének nyerni, csapatként küzdve képesek is lehetnek rá, de a szerencsére is szükségünk lesz hozzá. Mindent megteszünk azért, hogy kiszolgáljuk a szurkolóinkat, és boldogan mehessenek haza” – emelte ki a szakvezető.

Golovin elmondta, a múlt heti felkészülési tornán még kicsit fásultan mozogtak a játékosok, mindez azért volt, mert kemény munkát végeztek, hasonlót, mint a tavaszi olimpiai selejtező előtt. A csoportunkkal kapcsolatban kifejtette, a törökök és az északmacedónok ellen kötelező a győzelem, míg a kettő között a svédekkel csapunk össze a csoportgyőzelemért. Ha ez összejön, akkor várhatóan Montenegróval kezdhetjük a középdöntőt, az a meccs kulcsfontosságú lesz a hatba kerülés szempontjából. A franciák és a spanyolok várhatóan szintén ellenfeleink lesznek az águnkon, esetükben még nehéz kiindulni a felkészülési meccseken látottakból.

A magyar válogatott csütörtökön Törökország ellen kezdi meg az Európa-bajnokság csoportkörét, szombaton Svédország, hétfőn Észak-Macedónia lesz a mieink ellenfele Debrecenben, mind a három meccsünk 18 órakor kezdődik. Csoportonként az első két helyezett folytathatja a középdöntőben, a magyar csapat továbbjutása esetén marad Debrecenben. A középdöntőkből az első kettő jut be az elődöntőbe, a harmadik helyezettek az Eb ötödik helyéért csapnak össze a torna záró hétvégéjén, Bécsben.

A TELJES SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)

AZ EURÓPA BAJNOKSÁG A-CSOPORTJÁNAK (DEBRECEN) PROGRAMJA A MAGYAR VÁLOGATOTTAL

November 28., csütörtök

18.00: Magyarország–Törökország

20.30: Svédország–Észak-Macedónia

November 30., szombat

18.00: Svédország–Magyarország

20.30: Észak-Macedónia–Törökország

December 2., hétfő

18.00: Észak-Macedónia–Magyarország

20.30: Törökország–Svédország

A CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport, Debrecen: Svédország, MAGYARORSZÁG, Észak-Macedónia, Törökország

B-csoport, Debrecen: Montenegró, Románia, Szerbia, Csehország

C-csoport, Bázel: Franciaország, Spanyolország, Lengyelország, Portugália

D-csoport, Bázel: Dánia, Svájc, Horvátország, Feröer

E-csoport, Innsbruck: Norvégia, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia

F-csoport, Innsbruck: Hollandia, Németország, Izland, Ukrajna

Minden csoport első két helyezettje továbbjut a középdöntőbe.