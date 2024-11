A női kézilabda-válogatottnak megvan az esélye az Eb-n a végjátékba jutásra

A MAGYAR NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE – EGYÉNI JELLEMZÉSEKKEL

KAPUSOK

BÖDE-BÍRÓ BLANKA

Csapatkapitányunk első világversenye épp az előző hazai rendezésű Európa-bajnokság volt még 2014-ben. Szépen keretbe foglalhatná az elmúlt tíz évét, ha ahhoz a tornához hasonlóan meglenne legalább az ötödik helyért a helyosztó. A Fradiban az ősszel Laura Glauser került inkább előtérbe, de az utolsó, CSM Bucuresti elleni meccsen mutatott 47 százalékos teljesítményével Böde-Bíró Blanka bizonyította, hogy jó formában van.

Született: 1994. szeptember 22., Vác

Klubja: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 187 cm/84 kg

Válogatottság/gól: 126/3

Eb-mérkőzések száma/gól: 19/1

JANURIK KINGA

Teljesen más stílusú kapus, mint Böde-Bíró, pontosan ezért szokott olyan jól működni a válogatottban és az FTC-ben is a párosuk. Nagyon ritka, hogy legalább az egyikük ne kapná el a fonalat egy-egy mérkőzésen belül minimum tíz percre. Ez az Ukrajna elleni felkészülési találkozón is megtörtént, de Szemerey Zsófi jó formája miatt érdekes kérdés lesz, hogy szövetségi kapitányunk miként gondolkodik kapusaink bevetéséről.

Született: 1991. november 6., Budapest

Klubja: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 178 cm/68 kg

Válogatottság/gól: 72/1

Eb-mérkőzések száma/gól: 8/0

SZEMEREY ZSÓFI

Az elmúlt években kiegyensúlyozott, magas szintű teljesítményt nyújtott a Mosonmagyaróvár kapujában. Ez a világ egyik legjobb csapatának, a Metznek is szemet szúrt, a francia klub a nyáron szerződtette is őt. Sajnos a BL-ben alig-alig kapott lehetőséget, „bosszúból” a Franciaországgal vívott október végi válogatott meccsen kivédte a rivális szemét.

Született: 1994. június 2., Kazincbarcika

Klubja: Metz Handball (francia)

Magasság/testsúly: 183 cm/87 kg

Válogatottság/gól: 30/0

Eb-mérkőzések száma/gól: 3/0

JOBBSZÉLSŐK

FALUVÉGI DOROTTYA

Régóta szerette volna magát külföldön kipróbálni, amire másfél évvel ezelőtt lehetősége nyílt. Első légiósként töltött idényében a Bietigheimmel rögtön bejutott a BL-döntőbe, 41 szerzett gólja pedig egyéni csúcs volt. Az őszt immár HB Ludwigsburg néven kezdő együttesben továbbra is sok játéklehetőséget kap, legjobb meccse a Rapid Bucuresti elleni volt, amelyen nyolcszor talált be.

Született: 1998. március 31., Budapest

Klubja: HB Ludwigsburg (német)

Magasság/testsúly: 168 cm/59 kg

Válogatottság/gól: 43/69

Eb-mérkőzések száma/gól: 6/5

GYŐRI-LUKÁCS VIKTÓRIA

A 2016-os Európa-bajnoksággal kezdődően az összes nagy világeseményen ott volt a magyar válogatottban. A rutinos játékos júniusban a Győrrel megszerezte karrierje első BL-trófeáját, az Ukrajna elleni utolsó felkészülési meccsen pedig 9/9 állt a lőlapján. Az előttünk álló kontinensviadalon is kulcskérdés lehet, hogy minél többször tudjuk megjátszani a szélsőinket, akik abszolút a világelitet képviselik.

Született: 1995. október 31., Budapest

Klubja: Győri Audi ETO

Magasság/testsúly: 168 cm/60 kg

Válogatottság/gól: 129/390

Eb-mérkőzések száma/gól: 24/66

JOBBÁTLÖVŐK

KLUJBER KATRIN

A magyar válogatott vezéregyénisége a nehéz pillanatokban is vállalja a felelősséget, ezzel utat mutatva társainak. Sokat támadja a kaput, ami sok helyzetet eredményez, ezekből sok gólt is szerez. A nemzeti csapatban átlagban ötször talál be mérkőzésenként, 87 fellépésén már 460 gól van a neve mellett, pedig még mindig csak 25 éves. Ha így folytatja, Görbicz Anita után ő lehet a második, aki eléri az ezres álomhatárt.

Született: 1999. április 21., Budapest

Klubja: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 170 cm/65 kg

Válogatottság/gól: 87/460

Eb-mérkőzések száma/gól: 12/68

PAPP NIKOLETTA

A 2023 óta Romániában légióskodó játékos ismét hármas védőként lehet fontos láncszeme a csapatnak. A román az egyik legkompetitívebb bajnokság, így az ősszel visszafogott teljesítményt nyújtó, csupán a 12. helyen álló Buzau színeiben hétről hétre éles mérkőzéseken edződik. Albek Anna kiesése miatt támadásban is többet lehet a pályán, mint amit megszokhattunk.

Született: 1996. július 23., Budapest

Klubja: SCM Gloria Buzau (román)

Magasság/testsúly: 180 cm/86 kg

Válogatottság/gól: 58/70

Eb-mérkőzések száma/gól: –

IRÁNYÍTÓK

SIMON PETRA

Az európai szövetség nemrég az év legjobb fiatal játékosának választotta őt, ami nem véletlen. Már a párizsi olimpián is megmutatta, hogy játékintelligenciája, sebessége, meglátásai korszakos irányítóvá tehetik. Elég csak a Brazília elleni csoportmérkőzésre gondolni, amelyet az ő utolsó pillanatos átlövésével nyertünk meg. Az ősszel kevés játéklehetőséget kapott a Fradiban, de az utolsó emlék, a CSM Bucuresti-tel vívott hazai csata hajrája mégis kellemes lehet neki.

Született: 2004. november 12., Budapest

Klubja: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 168 cm/68 kg

Válogatottság/gól: 30/85

Eb-mérkőzések száma/gól: –

TÓTH NIKOLETT

A fiatal irányítónak ez lesz élete első felnőtt-világeseménye, és a válogatottban is csak az Eb-t megelőző felkészülési tornán debütált. Szlovákia ellen még látszott rajta némi izgalom, de aztán az ukránokkal szemben már lazábban tudott játszani – két gólt is szerzett. A nyáron Mosonmagyaróvárról került Debrecenbe, hogy Vámos Petrát pótolja. Ez nem kis teher, de teljesítményével mégis kiérdemelte a válogatott meghívót.

Született: 2001. július 13., Budapest

Klubja: DVSC Schaeffler

Magasság/testsúly: 175 cm/70 kg

Válogatottság/gól: 2/2

Eb-mérkőzések száma/gól: –

VÁMOS PETRA

Irigylésre méltó tudatossággal szervezi nemcsak a pályán történteket, hanem az életét meghatározó döntéseket is rendre jó pillanatban hozza meg. Ózdról a NEKA-ra, onnan Debrecenbe, majd pedig idén nyáron Metzbe ment, immár kétszeres olimpikonként. A BL-ben a csoportjában veretlenül az élen álló francia sztárcsapatban rögtön kezdő irányító lett, 21 gólja mellett kiosztott 29 gólpasszt is.

Született: 2000. szeptember 14., Ózd

Klubja: Metz Handball (francia)

Magasság/testsúly: 170 cm/71 kg

Válogatottság/gól: 79/213

Eb-mérkőzések száma/gól: 6/20

BEÁLLÓK

BORDÁS RÉKA

A védekezés egyik alappilléreként hosszú ideje kihagyhatatlan a válogatottból, Golovin Vlagyimir töretlenül bízik benne. A 2023–2024-es idény előtt a DVSC mezét a Fradiéra cserélte, de mivel túl sokan voltak előtte a sorban, rövid időre kölcsönbe Vácra került. A BL-ben továbbra sem tud a pályára kerülni, de legalább a bajnokság gyengébb csapataival szemben megkapja a lehetőséget.

Született: 1997. augusztus 26., Karcag

Klubja: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 184 cm/85 kg

Válogatottság/gól: 65/56

Eb-mérkőzések száma/gól: 5/2

FÜZI-TÓVIZI PETRA

A 2021-es olimpiai csapatból még kimaradt, de azóta fontos láncszeme lett a válogatottnak. A válogatott fejlődésének egyik kulcsa egyértelműen az ő fejlődése. Hosszú idő után végre ismét van olyan beállónk, aki támadásban is rengeteget tud hozzátenni a játékhoz. Ősdebreceniként az Eb-n végig hazai pályán lesz, ráadásul 2018-ban – Faluvégivel, Klujberrel, Pásztorral, Kácsorral és Mártonnal együtt – ugyanitt junior-világbajnoki címet ünnepelhetett.

Született: 1999. március 15., Nyíregyháza

Klubja: DVSC Schaeffler

Magasság/testsúly: 180 cm/80 kg

Válogatottság/gól: 86/107

Eb-mérkőzések száma/gól: 17/18

PÁSZTOR NOÉMI

Esetében a 2023–2024-es évadot nyugodtan nevezhetjük az áttörés idényének, mert a Mosonmagyaróvárban bemutatott kiemelkedő teljesítménye új ajtókat nyitott ki előtte. Az őszt eredetileg már a francia Neptunes de Nantes-ban kezdte volna meg, azonban a klub csődöt jelentett. A megoldás a román CSM Bucuresti lett, ahol keveset játszik, de olyan klasszis beállóktól leshet el apró fortélyokat, mint Vilde Ingstad és Crina Pintea.

Született: 1999. április 2., Szombathely

Klubja: CSM Bucuresti (román)

Magasság/testsúly: 178 cm/78 kg

Válogatottság/gól: 45/39

Eb-mérkőzések száma/gól: 4/1

BALÁTLÖVŐK

CSÍKOS LUCA

Ugyanazzal a határozottsággal rúgta be az ajtót a válogatottban is, mint amit hétről hétre a Vácban láthatunk tőle. Az Ukrajna elleni Eb-főpróbán debütált a nemzeti csapatban, és rögtön öt gólt szerzett. Akár bal-, akár jobbátlövőként kap szerepet, ő lehet a meglepetésemberünk ezen a tornán. Hármas védőként is bevethető, így cserélni sem feltétlenül kell, amivel tovább gyorsíthatja az átmeneteinket.

Született: 2005. február 25., Keszthely

Klubja: Váci NKSE

Magasság/testsúly: 180 cm/74 kg

Válogatottság/gól: 1/5

Eb-mérkőzések száma/gól: –

KÁCSOR GRÉTA

Egy híján 70 gólt szerzett a Debrecenben élete első BL-évadában, majd úgy döntött, hogy kilép a komfortzónájából és légiós lesz. A román bajnokságban a harmadik helyen áll új együttesével, a Gloria Bistritával, amellyel a BL-ben is nagy harcban van a továbbjutásért. Sokszor összevissza lő, de amikor elkapja a fonalat, meg sem áll hat-nyolc gólig. Ezúttal az Eb első szakaszában kaphat inkább lehetőséget.

Született: 2000. április 24., Budapest

Klubja: CS Gloria Bistrita (román)

Magasság/testsúly: 175 cm/73 kg

Válogatottság/gól: 46/68

Eb-mérkőzések száma/gól: 12/7

KUCZORA CSENGE

A legnagyobb lövőerejű játékosunk számolatlanul szórta a gólokat a Vác csapatában, ahol az elmúlt években gyakorlatilag „egyszemélyes hadseregként” funkcionált. 2022-ben és 2023-ban is ő lett az NB I gólkirálya, és az Európa-ligában is 7.5 gólt átlagolt. Áprilisban az olimpiai selejtezőtornán fantasztikus formában volt, és Párizsban is betalált 24-szer. Nyár óta ő is külföldön szórja a gólokat, Herbert Müllernél jó kezekben van a Thüringer HC-ben.

Született: 2000. január 26., Budapest

Klubja: Thüringer HC (német)

Magasság/testsúly: 176 cm/82 kg

Válogatottság/gól: 49/164

Eb-mérkőzések száma/gól: 6/19

BALSZÉLSŐK

MÁRTON GRÉTA

A pozitív kisugárzású, mindig mosolygós balszélső továbbra is kihagyhatatlan a csapatból. Védekezésben jól olvassa a játékot, a többi szélsőnkhöz hasonlóan képes gyorsan indulni és a helyzeteit hatékonyan kihasználni. Nagyon okosan lő, sohasem bombázza bele a kapusba a labdát. Továbbra is kiegyensúlyozott teljesítményt nyújt mind a Fradiban, mind a válogatottban.

Született: 1999. október 3., Mohács

Klubja: FTC-Rail Cargo Hungaria

Magasság/testsúly: 173 cm/63 kg

Válogatottság/gól: 91/210

Eb-mérkőzések száma/gól: 12/23

SZÖLLŐSI-SCHATZL NADINE

Még mindig a világ egyik legtechnikásabb szélsője, aki fontos pillanatokban a legkisebb szögekből is képes látványos gólokat dobni. Három év után, a BL-trófeával a bőröndjében hagyta ott a Győrt és szerződött Budaörsre. Ahogyan a felkészülési mérkőzéseken is láthattuk, bárki van a pályán balszélsőként, lehet bízni benne, hogy kihasználja a helyzeteit.

Született: 1993. november 19., München

Klubja: Moyra-Budaörs Handball

Magasság/testsúly: 174 cm/65 kg

Válogatottság/gól: 126/312

Eb-mérkőzések száma/gól: 18/48