Női kézilabda Eb: a Győr edzője szerint majdnem lehetetlen nyerniük a svédeknek Debrecenben

A svéd napilap cikkében kiemelik, hogy a magyar klubcsapatok közül a BL-címvédő Győr és a tavalyi döntős Ferencváros is Európa élmezőnyéhez tartozik, mint ahogy a legrangosabb versenysorozat négyes döntőjét is már jó ideje minden évben Budapesten rendezik. Szintén megemlítik, hogy a mieink sorra szállítják az érmeket az utánpótlás világversenyekről, felnőttszinten azonban tizenkét éve jutottunk el legutóbb nagy torna elődöntőjébe. A Győri ETO svéd szakvezetője, Per Johansson úgy csatlakozik rá a gondolatmenetre, hogy szerinte ezúttal rendezőként mindennél jobban vágynak a magyarok a sikerre, amelytől a párizsi olimpián sem álltak távol. Ki ne emlékezne rá, hogy a negyeddöntőben csak hosszabbításban maradtunk alul, éppen a svédekkel szemben.

„Vannak olyan meghatározó erők, amelyek azt szeretnék, ha a magyar válogatott sikerrel szerepelne az Eb-n. Egy nagy kézilabdás nemzetről beszélünk, ahol komoly érdeklődés övezi a sportágat, és a gazdasági háttere is kiépült a játéknak. Meg vagyok róla győződve, hogy amelyik csapat megnyeri a szombati mérkőzést, ott lesz az elődöntőben” – fejtegette Johansson az Aftonbladet Eb-t felvezető podcastműsorában.

Mint ismert, az águnkon ott vannak még a franciák is, így ha a mieink el akarnak jutni az éremcsatákig, akkor a francia, svéd párosból legalább az egyiket meg kell előzniük a középdöntő végére – a B- és C-csoportból érkező többi ellenfél mellett.

„A magyarok rendezik az Eb-t, erős a kézilabda-kultúrájuk, és sok a külső hatás. Azt mondanám, majdnem lehetetlen nyerni Debrecenben. Ez az egyik legkeményebb helyszín, ahol vendégcsapat szerepelhet, képesnek kell lenni kezelni a nyomást. Gondolok itt a játékvezetőkre és egyéb hivatalos személyekre. A magyar kézilabdában régóta várnak egy újabb elődöntős szerepést, nagyon fontos lenne nekik, szóval sok forog kockán a számukra” – összegzett az ETO edzője.

Az igazsághoz tartozik, hogy a tavaszi olimpiai selejtezőben is találkozott a két válogatott Debrecenben, és akkor a mieink egyértelmű győzelmet arattak skandináv riválisuk felett.

A magyar csapat csütörtökön 18 órától Törökország ellen kezdi meg a részben hazai rendezésű kontinenstornát, szombaton jönnek a svédek, hétfőn pedig az északmacedónok, a négyesből az első kettő folytathatja a középdöntőben.