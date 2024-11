Golovin Vlagyimir: Valaki mindig nagyot villant támadásban

Nagyon sokáig emlékezetes lesz az idei esztendő novemberének utolsó napja a hazai női kézilabdázásban. Ez a mágikus szombat este a magyar válogatott tagjai, a szakmai stáb és a szurkolók körében is ritkán megélhető eufóriát okozott, érzelmekben gazdag pillanatoknak lehettünk a szemtanúi a fantasztikus győzelmet követő ünneplés során a debreceni csarnokban, a pályán és a lelátón egyaránt.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a lefújás után egyből felrohant a Főnix Aréna egyik sarkába, hogy együtt ünnepelhessen a családjával. A szövetségi kapitány, a létesítmény és a siker immár végérvényesen összeforrt egymással, hiszen a trénerrel itt nyert junior-világbajnokságot a magyar együttes hat éve, a felnőttek pedig innen szereztek kvalifikációt az irányításával az idei olimpiára, többek között a svédek biztos két vállra fektetésével. Az északiak elleni újabb mestermunka után pedig lassan el lehet gondolkozni, hogy átnevezzék az arénát...

„Hát, közepes-gyenge volt… – válaszolta a rá jellemző fanyar humorral a győzelem után lapunknak Golovin a kérdésre, miként nézett ki a svédek elleni meccs kívülről. – A viccet félretéve, nagyon jó lányaink vannak, megmutatták, hogy mit tudnak. A legfontosabb, hogy betartottuk azt, amit elterveztünk, ilyenkor az edző is nagyon boldog. Hiszen látszik, hogy nem hiába dolgozunk, most is végig, hatvan percig nagyon keményen melóztunk, de nem gondoltam volna, hogy így alakul a mérkőzés. Az öltözőben arról beszéltünk, hogy csak csapatként nyerhetünk, mindenkinek közelítenie kell a csúcsteljesítményéhez. És ez a másik lényeges elem, hogy minden időszakban volt olyan a csapatban, aki nagyot villant támadásban is, és így már a svédeknek is egyre nehezebb dolga volt, hogy összerakják a védekezésüket. Ahol terület nyílt, ott fejeztük be az akciókat – tényleg nagy munkát végeztünk.”

A mieink kapitányát szembesítettük azzal, hogy a hírek szerint a skandinávok a felkészülés kezdetétől fogva ránk hangoltak.

„Mi meg nem csak a svédekkel foglalkoztunk, nem is akartuk túltolni, hogy ez ne legyen teher nekünk. Ennek szellemében is készültünk, a kezdés előtt is elmondtam a csapatnak, hogy ez egy háromesélyes mérkőzés lesz, bármi történhet. Ha úgy fogjuk fel ezt a rangadót, mintha élet-halál kérdése lenne, akkor ezt a teljesítményt biztosan nem tudják kihozni magukból a játékosok. Úgy voltunk vele, csak játsszunk és a végén majd látjuk, mi alakul belőle. Játszottuk a kézilabdát a szó szoros értelmében, de sokat is tettünk érte, hogy így legyen. Támadásban összesen három eladott labdánk és technikai hibánk volt, ez edzői pályafutásom csúcsa, szerintem még soha nem volt ilyen. Ez is azt mutatja, hogy mennyire élesek voltunk.”