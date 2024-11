Fantasztikus győzelmet arattunk a svédek ellen Debrecenben, ez a siker nagy lendületet adhat!

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT (DEBRECEN)

MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 32–25 (16–13)

Debrecen, Főnix Aréna, 4163 néző. V: Weijmans, Wolbertus (hollandok)

MAGYARORSZÁG: Böde-Bíró – GYŐRI-LUKÁCS 6, KLUJBER 8 (1), PAPP N., Füzi-Tóvizi, VÁMOS P. 2, Szöllősi-Schatzl 3. Csere: SZEMEREY (kapus), KUCZORA 7 (2), SIMON P. 6, Bordás, Pásztor N., Tóth Nikolett. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

SVÉDORSZÁG: Bundsen 1 – Hagman 2 (1), LINDQVIST 4, Roberts 2, Blohm 4, CARLSON 6, Hansson 1. Csere: Eriksson (kapus), Löfqvist, Axner 1, Thorleifsdóttir 1, Strömberg, Lerby 3. Szövetségi kapitány: Tomas Axner

Az eredmény alakulása. 5. p.: 3–1. 11. p.: 7–3. 18. p.: 11–7. 22. p.: 12–10. 26. p.: 13–12. 34. p.: 19–14. 40. p.: 23–16. 44. p.: 25–17. 48. p.: 27–20. 56. p.: 32–20

Kiállítások: 10, ill. 4 perc

Hétméteresek: 6/3, ill. 3/2

Már-már hiányérzetünk lenne, ha a magyar női kézilabda-válogatott nem találkozna a svédekkel az aktuális világversenyen. A mieink a legutóbbi két olimpián, az előző világ- és Európa-bajnokságon is megmérkőztek a skandinávokkal. Azonban, ha vissza kellene nyúlni valamelyik közelmúltbeli összecsapásukhoz, az egyértelműen a debreceni Főnix Arénában áprilisban lejátszott ötkarikás selejtezős mérkőzés lenne, amelyet nagyszerű játékkal nyert meg a Golovin Vlagyimir által irányított hazai együttes.

Az északiak elleni újabb, szombat esti főnixbeli Eb-csoportmeccs előtt a tavaszihoz hasonló elképesztő hangulat fogadta a csapatokat, az volt az ember érzése, hogy ilyen miliőben egyszerűen nem veszíthetnek a mieink. A svédek is véresen komolyan vették a középdöntős folytatás szempontjából kulcsfontosságú találkozót, a helyi sajtó a napokban arról cikkezett, hogy együttesük gyakorlatilag a múlt hét eleje óta a magyarokra készült.

Hazai részről a törökökkel vívott nyitó meccshez hasonlóan ezúttal is a ferencvárosi kapus, Janurik Kinga és a váci balátlövő, Csíkos Luca maradt ki. Az már az első pillanattól kezdve világos volt, hogy ez a meccs teljesen más lesz, mint amilyen az első körben lejátszott magyar–török és svéd–északmacedón csata volt. Bámulatos elánnal kezdett a magyar válogatott, az első három gólt jegyző Klujber Katrin az első három percben három labdát szerzett a rá jellemző szemfülességgel és pimaszsággal, élmény volt nézni. Az óriási hangorkán és szurkolás abszolút feldobta Vámos Petrát (aki Klujber mellett igazi vezér volt támadásban) és társait. A védekezés pörgős és pattogós volt, kellően kemény, masszív és hatékony, a mieink végig ott voltak az északiak nyakán, akik kis túlzással néha levegőt is alig tudtak venni, és sokszor passzívig passzolgattak tehetetlenségükben, hiába kértek időt már tizenegy perc elteltével 7–3-as hátrányban. Igyekeztek rohanni Vámosék, a kapott gólok utáni középkezdésekből is, de ha kellett, emberhátrányban jól „csalták az időt”. Okosan, higgadtan, pontosan, koncentráltan tette mindenki a dolgát hazai részről. Az első félidő hajrájához közeledve ugyan jött egy kis hullámvölgy, a támadójáték megakadt, így közelebb zárkóztak a semmi különöset sem mutató svédek, ám néhány egyéni villanásnak köszönhetően a félidőben három volt a magyar előny (16–13).

Jól kezdte a második játékrészt is a Golovin-csapat, amely mindössze 16 gólt kapott az első negyven percben. Lehet, hogy a skandinávok már huzamosabb ideje erre a napra edzettek, mégis a magyar nemzeti együttes tűnt felkészültebbnek, összeszedettebbnek és motiváltabbnak. A 43. perc elején videózás után Füzi-Tóvizi Petrát kiküldték két percre a holland játékvezetők, de ez sem törte meg a mieink lendületét.

Nem lehetett megállítani őket.

Az utolsó negyedórára fordulva a nyolcgólos (25–17) hátrányban a harmadik időkérését is ellőtte a svéd válogatott, amely csapatként és egyénileg sem tudta felülmúlni a hazaiakat. Eddig az északiak elleni áprilisi diadalt nevezhettük a 2021 ősze óta tartó Golovin-éra mestermunkájának, egyben mintadarabjának – mostantól ezt az Eb-találkozót. A záró tíz percben jártunk már, amikor a fantasztikusan teljesítő Klujber nyolcadik találatával 30–20 lett az állás, a csapathoz hasonlóan eksztázisban lévő szurkolók pedig rászámoltak a riválisra. Az 54. percben az addig 50 százalékos hatékonyság felett védő Szemerey Zsófi olyan magától értetődően kapta le a Győrben légióskodó Linn Blohm ziccerét, mint amilyen természetességgel vesz magához egy nagy kék bevásárló szatyrot az ember a svédek világhíres bútoráruházában...

Nos, a demoralizáló vereség után lehet, hogy össze kell szerelni a svéd garnitúrát, de ez legyen az ő bajuk. Mert magyar részről csak a mámor marad: a Golovin-együttes csodálatos játékkal múlta felül legnagyobb riválisát a csoportkörben, így a hétfői utolsó kör papírforma eredményei után a maximális két ponttal kezdheti meg a középdöntős küzdelmeket csütörtöktől a Főnixben – ami most már tényleg kultikus hely lesz a magyar női kézilabdázásban. 32–25

AZ ÁLLÁS M GY D V L – K Gk P 1. MAGYARORSZÁG 2 2 – – 62–49 +13 4 2. Svédország 2 1 – 1 53–50 +3 2 3. Törökország 1 – – 1 24–30 –6 0 4. Észak-Macedónia 1 – – 1 18–28 –10 0

A MAGYAR NŐI VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Janurik Kinga (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Metz HB – Franciaország), Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO), Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikoletta (SCM Gloria Buzau – Románia)

Irányítók: Vámos Petra (Metz HB – Franciaország), Simon Petra (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Nikolett (DVSC SCHAEFFLER)

Beállók: Füzi-Tóvizi Petra (DVSC SCHAEFFLER), Pásztor Noémi (CSM Bucuresti – Románia), Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Balátlövők: Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Kácsor Gréta (CS Gloria 2018 BN – Románia), Csíkos Luca (Váci NKSE)

Balszélsők: Szöllősi-Schatzl Nadine (Moyra-Budaörs), Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A SVÉD NŐI VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE

Kapusok: Johanna Bundsen (Ludwigsburg – Németország), Jessica Ryde (DVSC Schaeffler), Evelina Eriksson (CSM Bucuresti – Románia)

Jobbszélsők: Nathalie Hagman (SCM Ramnicu Valcea – Románia), Clara Petersson Bergsten (Skuru IK)

Jobbátlövők: Nina Dano (IK Sävehof), Emma Lindqvist (Ikast – Dánia)

Irányítók: Carin Strömberg (Vipers Kristiansand – Norvégia), Jenny Carlson (Ludwigsburg – Németország)

Beállók: Linn Blohm (Györi Audi ETO KC), Sofia Hvenfelt (Ludwigsburg – Németország), Olivia Löfqvist (Storhamar – Norvégia)

Balátlövők: Jamina Roberts (Vipers Kristiansand – Norvégia), Tyra Axnér (Metz Handball – Franciaország), Kristin Thorleifsdóttir (DVSC Schaeffler)

Balszélsők: Clara Lerby (Aalborg – Dánia), Elin Hansson (Team Esbjerg – Dánia)