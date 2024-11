Vámos Petra: Soha nem fogom elfelejteni, ami ezen az estén történt

– Elképesztő meccs volt, nem találjuk a szavakat! Mit láttunk ebben a másfél órában?

– Egy nagyszerűen játszó magyar válogatottat – vágta rá a kiválóan irányító Vámos Petra a magyar újságírók gyűrűjében az interjúfolyosón.

– A mérkőzés előtti napon azt mondta, hogy már biztosan benne vagyunk a svédek fejében. Ez látszott az első pár percben is?

– Amit a törökök ellen mindenki nehezményezett, hogy nem úgy kezdtük a meccset, ahogyan kellett volna, annak most nyoma sem volt. Teljesen más mentális állapotban jöttünk ki, mint két nappal ezelőtt. Tudtuk, hogy ez a meccs lesz az, ami meghatározza, hogyan alakul a sorsunk a továbbiakban. Látni lehetett rajtunk, hogy iszonyatosan akarjuk ezt a győzelmet. Az akarat és a küzdőszellem mellett taktikailag is rendben voltunk. Meg tudtuk találni a svédek gyenge pontjait, illetve, aki bejött, hozzá tudott tenni.

– Melyek voltak ezek a gyenge pontok az ellenfélnél?

– Tudtuk, hogy a távoli zónából eredményesek, Tyra Axnér és Jenny Carlson is nagy lövők, akik jól találják meg a távolságot. Védekezésben senkit sem hagytunk egyedül, ezért nem találták meg a lehetőséget a lövésre. Fontos volt, hogy megtaláljuk a kapus ellen azokat a pozíciókat, amikből sikerül megverni őt.

– Mikor játszott legutóbb ilyen jó hangulatban?

– Nem tudom, de az biztos, hogy soha nem fogom elfelejteni, ami ezen az estén történt.

– Merjünk nagyobbat álmodni, mint a bécsi helyosztó az ötödik helyért?

– Ilyennel most nem szeretnék foglalkozni, szeretném megélni a pillanatot. Hatalmas sikert értünk el, meg fogjuk ünnepelni, de a következő is ugyanilyen fontos meccs lesz.

Szemerey Zsófi megérdemelten lett a meccs legjobbja (Fotó: Szabó Miklós)

Szemerey Zsófival ott hagytuk abba a találkozó előtt, hogy arról beszélt nekünk, reméli, ezen az Eb-n még többen felfigyelnek rá. Nos, ehhez remek alapot teremtett a mostani teljesítményével, 11 védéssel 44 százalékos hatékonysággal zárta a meccset, főszerepet vállalva a svédek magabiztos legyőzéséből.

„Óriási élmény volt részese lenni ennek a mérkőzésnek. Általában vissza tudok mondani minden lövést, de a többiekhez hasonlóan olyan eksztázisba kerültem én is a hangulattól, hogy nem igazán emlékszem, mi és hogyan történt” – mondta a Metz kapusa, akit megérdemelten választottak meg a meccs legjobbjának.

„Szerintem nem árulok el nagy titkot azzal, hogy már a tatabányai felkészülési torna előtt is a svédekkel foglalkoztunk, ahogy az elmúlt hónapok összetartásai során is szóba került, hogy ez kulcsmérkőzés lesz az Eb-céljaink eléréséhez – folytatta. – Sokat gyakoroltunk természetesen a svédek hét a hatjára is, mert az olimpián nem igazán tudtuk megoldani. Boldog vagyok, hogy így sikerült nyernünk, ezzel szerintem mindenkinek felnyitottuk a szemét, hogy velünk igenis számolni kell. Nem csak a mostani, hazai pálya adta háttér mondatja ezt velem, mert ez egy folyamat eredménye, az elmúlt években egy kiváló csapat állt össze. Nincsenek világsztárjaink, de csapatként küzdve kegyetlen erőt tudunk a pályán mutatni. Ez az, ami éltet minket!”

„Mindenkinek meg kell tapasztalnia legalább egyszer az életben, hogy mekkora magabiztosságot tud adni, amikor egy telt házas aréna csak neki drukkol – lelkendezett Papp Nikoletta, a magyar válogatott jobbátlövője, aki ezúttal is a védelem oszlopa volt. – Hihetetlen, hogy mennyi erőt tudnak adni. Végig elhittük, hogy sikerülhet, sőt, sikerülnie kell! Amikor felnéztünk és láttuk, hogy tizenkettővel vezetünk, nem hittünk a szemünknek. Mentálisan sokkal erősebek vagyunk, mint pár éve, ami kulcsfontosságú. Felszálltunk erre a vonatra, nem tudom, hogy meddig szól a jegyünk, de szeretném, ha a bécsi végállomásig szólna.”

Simon Petra ujját ápolni kellett (Fotó: Szabó Miklós)

Egyedül amiatt aggódhattunk, hogy Simon Petra bal kézfejét jegelni kellett a meccs hajrájában.

„Jenny Carlson elvitte a bal kisujjamat, remélem, nem lesz belőle nagyobb gond – reagált a Ferencváros fiatal irányítója. – Az elmúlt hetekben rengeteget beszéltünk a svédek elleni meccsről, nagyon örülök, hogy így kijött a lépés, és mindent le tudtunk reagálni. A védekezésünk nagyon kompakt volt, ezzel nyertük meg elsősorban a mérkőzést. A kapuban Szemerey Zsófi szintén kiemelkedően teljesített és a támadásban meg kis túlzással minden összejött. A második félidő elején bekezdtünk, minden bement, védekezésben felkeményedtünk, abból indultunk, ha pedig felállt fal ellen próbálkoztunk, akkor is szinte minden játékunk ült. Pár támadás erejéig elővették a hét a hat elleni játékot is, de arra is fel voltunk készülve.”

A mieink a vasárnapi szünnapot követően Észak-Macedóniával zárják a csoportkört hétfőn 18 órakor.