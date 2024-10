Női kézi NB I: döntetlent játszott otthon a Budaörs és a Szombathely, először győzött a Dunaújváros

Hiába lőtt a fehérváriaknál Szabó-Májer Krisztina és Tamara Szmbatian is hét-hét gólt, a hazaiak végig rohantak az eredmény után, a dunaújvárosi csapat összességében magabiztos győzelmet aratott, s így először nyert a bajnokságban. A Fehérvárhoz hasonlóan járt az MTK is, amely folyamatosan próbált kapaszkodni – mínusz ötről fel is jött 17–18-ra –, de az esztergomi együttes nem hagyta kiénekelni a sajtot a szájából, idegenben is begyűjtötte a két pontot a hétgólos Faragó Lea és a hat találatig jutó Kovács Anett vezérletével.

A Békéscsaba jobban kezdett, de 4–2-es vezetése után a Budaörs fordított 10–6-ra, és úgy tűnt, a hazaiak kézben tartják a mérkőzést. A Pest megyeiek őrizték egy-két gólos előnyüket, sőt, az 51. percben már 23–20-ra is vezettek. Ezt követően viszont erőre kaptak a vendégek, többször is egyenlítettek, 28–27-nél pedig, nyolc másodperccel a találkozó vége előtt Bencsik Bojána egalizált, így a viharsarkiak megmentettek egy pontot. A mezőny legeredményesebb játékosa a magyar válogatott balszélső, Szöllősi-Schatzl Nadine volt, aki 12 lövésből 10 gólt szerzett.

A játéknap utolsó mérkőzésén a Szombathely beragadt a rajtnál, a vendégek 4–0-val nyitottak, majd 12–7-re is vezettek. Ekkor viszont megkezdték a felzárkózást a hazaiak, és a 32. percben egyenlítettek 15–15-re. Innentől fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a Vasas másfél perccel a vége előtt elment két góllal, s közel került a győzelemhez. Azonban Pődör Rebeka a kilencedik gólját lőve egyenlített, amikor már csak hat másodperc volt hátra, és a középkezdés után Farkas Johanna hiába talált az üres kapuba, a gól már időntúl született, így maradt a döntetlen.

NŐI KÉZILABDA NB I

5. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–MOL ESZTERGOM 24–28 (11–14)

Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok, 350 néző. V: Horváth P., Marton B.

MTK: Szőke – Dávid-Azari 4 (1), Dakos 4, Hadnagy, BUJDOSÓ-GERHÁTH 5, Ferenczy F. 1, Fekete B. 1. Csere: CHRISTE, Horváth-Csapó (kapusok), Poczetnyik L. 1, KEKEZOVICS 5, Bouti, Andróczki 1, Tóth M. 1, Lapos 1. Edző: Vágó Attila

ESZTERGOM: HERCZEG L. – KOVÁCS ANETT 6, BALLAI B. 5 (3), Szucsánszki 2, Kisfaludy 2, FARAGÓ LEA 7 (2), HAJTAI 4. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Majoros K., Kármán 1, Nick, Horváth F. 1, Mlinkó, Teplán. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–4. 12. p.: 5–9. 32. p.: 11–16. 38. p.: 15–17. 45. p.: 17–22. 51. p.: 19–25

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Hétméteresek: 3/1, ill. 6/5

MESTERMÉRLEG

Vágó Attila: – Nehéz helyzetben vagyunk sérülések miatt, de elégedett voltam a heti edzésmunkával. A második félidőben egy gólra feljöttünk, de hétméterest hibáztunk, és labdákat adtunk el, el is dőlt a mérkőzés. Mennünk kell előre, én már látom az alagút végét.

Elek Gábor: – Speciális volt ez a találkozó, mert három hete nem játszottunk mérkőzést, a heti edzésmunkánk sem volt kiemelkedő, ez egyértelműen a kapusok meccse volt. Mindkét csapatnak van hová fejlődnie.

SZOMBATHELYI KKA–VASAS SC 30–30 (13–15)

Szombathely, 500 néző. V: Bóna, Földesi

SZOMBATHELY: N. De Almeida – Varga N., Malovics, Szmolek 2, Bujnochová 3, PŐDÖR R. 9 (4), KAZAI 7. Csere: Marinovic (kapus), KULCSÁR D. 3, Pődör B. 3, Djatevszka, Szeberényi, Balogh P., AKIJAMA 3, Gönczöl, Török F. Edző: Bo Rudgaard

VASAS: ZSIGMOND P. – Domokos D. 3, JUHÁSZ F. 2, SZILOVICS 4, Dubán 3, Boldizsár 2, OLÁH K. 8 (4). Csere: Mészáros V. (kapus), Szabó Laura, Varjas, Farkas Johanna 2, Mihály P. 2, Dombi K., Mile, Ferenczy D., NAGY N. 4. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 7. perc: 2–5. 12. p.: 3–7. 17. p.: 6–11. 23. p.: 10–12. 27. p.: 11–14. 36. p.: 18–18. 42. p.: 22–20. 46. p.: 22–22. 53. p.: 26–26. 57. p.: 28–27

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 4/4

MESTERMÉRLEG

Bo Rudgaard: – A Vasast fizikailag erős és gyors játékosok alkotják. Az elején nagyon rosszul működött a védekezésünk, hátrányba is kerültünk. Szépen visszajöttünk a meccsbe, a hajrában sikerült egyenlítenünk, így örülök az egy pontnak.

Konkoly Csaba: – Jól kezdtünk, kontrolláltuk a meccset, a hajrában azonban kétszer is hibáztunk, így maradt bennem hiányérzet, még keserédes az iksz. Dolgozunk rajta, hogy legközelebb jobban keveredjünk ki a végjátékból.

ALBA FEHÉRVÁR KC–DUNAÚJVÁROSI KOHÁSZ KA 26–29 (10–15)

Székesfehérvár, 450 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

FEHÉRVÁR: Aalla – SZABÓ-MÁJER 6, Trawczynska 1, Moreno, KOCSIS B. 5, SZMBATIAN 7 (2), Takó 2. Csere: Hadfi (kapus), TOLNAI 3, Szabó Kitti 2, Sulyok, Szemes, Kövér. Edző: Szuzana Lazovics

DUNAÚJVÁROS: BARTULOVIC – ARANY 5, Gerháth K. 3, Kellermann 1, Paróczy 1, Kpodar 5 (3), SALLAI N. 3. Csere: Wéninger (kapus), TERZICS 5, Luchies 1, Szalai B. 1, BORGYOS 4, Somionka. Edző: Gulyás Péter

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 12. p.: 3–7. 18. p.: 8–11. 24. p.: 9–12. 28. p.: 10–14. 34. p.: 12–15. 40. p.: 13–19. 46. p.: 16–21. 52. p.: 17–23. 58. p.: 24–28

Kiállítások: 8, ill. 10 perc

Hétméteresek: 5/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Szuzana Lazovics: – A vereségünk okát egyértelműen a védekezésünkben láttam, nem mutattuk azt, amit a korábbi mérkőzéseken. Támadásban sem voltunk igazán hatékonyak, ráadásul rengeteg ziccert hagytunk ki.

Gulyás Péter: – A védekezésünk nagymértékben hozzájárult a győzelmünkhöz, kiegészülve Gabrijela Bartulovic remek védéseivel. A védelem döntötte el a találkozó sorsát, de hangsúlyozom, kiváló csapatot győztünk le.

MOYRA-BUDAÖRS–TAPPE-BÉKÉSCSABAI ELŐRE NKSE 28–28 (16–14)

Budaörs, 770 néző. V: Bátori, Szécsi

BUDAÖRS: Vártok R. 1 – Vártok T. 2, Bardi 3, Hudák, Uhrin, Debreczeni-Klivinyi 3, Szöllősi-Schatzl 10. Csere: Mistina K. (kapus), Szekerczés 2 (2), Sztankovics K. 1, Schneider É. 1 (1), Marincsák, Horváth P. 4, Lengyel E. 1, Farkas Júlia. Edző: Buday Dániel

BÉKÉSCSABA: J. Ferreira – Aranyi 1, Schlegel 5, Román 3, Bencsik-Giricz, M. Lopes 4 (2), Szondi 1. Csere: Bencsik B. 3, Borbély M. 5 (1), Sablic 1, Kukely K. 3, Takács E., Horváth G., Lanistanin 2. Edző: Rác Sándor

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 10. p.: 6–4. 16. p.: 10–6. 20. p.: 11–10. 25. p.: 14–11. 41. p.: 19–17. 48. p.: 21–20. 51. p.: 23–21. 56. p.: 25–25

Kiállítások: 4, ill. 12 perc

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Kézben tartottuk a mérkőzést, ám nem tudtunk több góllal ellépni, amitől megnyugodhattunk volna. Túl sok általános iskolás hibát követtünk el, ami nem fér bele, így nagyon fáj az elveszített pont.

Rác Sándor: – Az első félidőben akadt néhány hibánk, de a védelmünk végig jól működött és Jessica Ferreira is kitűnően védett. Akartuk a pontszerzést, hittünk magunkban, ez nem volt jellemző ránk az előző idényben. Elégedett vagyok.

Szerdán játszották

FTC-Rail Cargo Hungaria–Kisvárda Master Good SE 25–20 (12–11)

Váci NKSE–Motherson Mosonmagyaróvári KC 31–26 (16–13)

Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 29–28 (17–13)