Krimi a legvégén: Sako bravúrja kellett a Győr győzelméhez

KÉZILABDA

NŐI NB I

Győri Audi ETO KC–DVSC Schaeffler 29–28 (17–13)

Győr, 2217 néző. V: Altmár, Horváth M.

GYŐR: S. Toft – GYŐRI-LUKÁCS 5, Rju Un Hi, Nze Minko 5, Brattset Dale 1, Dulfer, Van Wetering 3. Csere: SAKO (kapus), DE PAULA 7 (2), Housheer 5 (3), Fodor Cs. 2, Blohm 1, K. Jörgensen. Edző: Per Johansson

DEBRECEN: Gabriel – Grosch, Sercien-Ugolin 2, Szabó Nina 1, Füzi-Tóvizi 3, Thorleifsdóttir 3, PETRUS 7. Csere: RYDE (kapus), Dramac, JOVOVICS 4, Töpfner 4 (3), Tóth Nikolett 3, Hornyák D., Haggerty 1. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3. 11. p.: 6–5. 16. p.: 7–8. 22. p.: 12–11. 25. p.: 15–11. 34. p.: 21–15. 43. p.: 21–22. 49. p.: 23–25. 52. p.: 25–25. 57. p.: 28–27. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: 7/5, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – A Debrecen folyamatosan jelentős kihívás elé állítanak minket. Az első félidőt jól fejeztük be, de szünet után visszaadtuk a kezdeményezést a vendégeknek, akik éltek is a lehetőséggel. Az utolsó húsz percben megpróbáltunk visszaállni a korábbi ritmusra, ám a Debrecen ezt jó védekezéssel megakadályozta.

Szilágyi Zoltán: – Több periódusban sem nem játszottunk jól, de hatgólos hátrányban a csapat jelentős mentális erőt mutatott. Visszajöttünk a mérkőzésbe, taktikusan és jól játszottunk, végül a szerencsésebb csapat nyert, bár megvolt a lehetőségünk az egyenlítésre. A legfájóbb, hogy Szabó Ninát hosszú időre elveszítettük.

Az elmúlt években a bajnokságban, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában is izgalmas és rendkívül kiélezett rangadókat vívott egymással a Győr és a Debrecen – szerda este sem történt másként.

Az első játékrész első felében a vendégek is többször vezettek, aztán a 19. perc végén síri csend lett az Audi Arénában: Szabó Nina egy rossz leérkezést követően ijesztő és súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedett. A DVSC 22 éves irányítója végül a saját lábán sántikált le a pályáról, de a történtek láthatóan megfogták együttesét. A félidő hajrájában az ETO, a második játékrész elején a Debrecen használta ki riválisa hajmeresztő hibáit, a hajdúságiak egy 7–0-s sorozatnak is köszönhetően a végjátékra fordulva újra átvették a vezetést.

A győriek a múlt hétvégi podgoricai BL-meccshez hasonlóan pontatlanul és sokat rontva támadtak, ám ennek most nem lett pontvesztés az ára, miután Hatadou Sako nyolc másodperccel a vége előtt bravúrral védte Töpfner Alexandra ziccerét.

A Kisvárda sokáig jól tartotta magát a címvédő és több alapemberét pihentető FTC otthonában, míg a Mosonmagyaróvár ellen bravúrgyőzelmet arató Vácban a frissen hazatérő Háfra Noémi még nem lépett pályára.