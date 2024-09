Újabb kilencgólos ferencvárosi siker a női kézilabda BL-ben

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–RK PODRAVKA VEGETA (horvát) 33–24 (17–12)

Érd, 1450 néző. Vezette: Merisi, Pepe (olaszok)

FTC: JANURIK – MALESTEIN 5 (1), Maszlova 3, Lekics 3, Cvijics 1, O. KANOR 5, MÁRTON G. 4. Csere: Böde-Bíró (kapus), Edwige 1, Klujber 3, Dmitrijeva 4, Simon P. 1, Hársfalvi 1, Bölk 2, Bordás. Edző: Allan Heine

KOPRIVNICA: L. Besen – Mamic 3 (1), Birtic 2, Senvald 3, K. Pandza 5, A. Pandza, SIMARA 4. Csere: Tucakovic (kapus), Pletikoszics 3, Prkacin 1, Brkic 2, Vukovic, Kosovac, Vuljak 1. Edző: Ivica Obrvan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–3. 11. p.: 4–8. 16. p.: 8–8. 22. p.: 12–10. 36. p.: 18–12. 42. p.: 22–16. 48. p.: 25–20. 53. p.: 29–22.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Allan Heine: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, az elején nagy nyomást helyeztek ránk, dolgozni kellett azon, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Lépésről lépésre alakítottuk ki a játékunkat és váltunk egyre jobbá.

Ivica Obrvan: – Elismerésem a Ferencvárosnak, nem tudtuk tartani velük a lépést, főleg a második félidőben nőttek fölénk fizikailag. Nekünk jó tapasztalat volt ez a mérkőzés, hálásak vagyunk ezért, s készülünk a következő összecsapásra.



A magyar és a horvát bajnok találkozott szombat délután a zsúfolásig telt érdi arénában a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A Ferencváros győzelemmel kezdte a BL-idényt, Klujber Katrinék 31–22-re nyertek a dán Nyköbing Falster ellen, míg a kaproncaiak ugyan kikaptak a szlovén Krim Ljubljana együttesétől, de a pontszerzéshez nagyon közel álltak – az utolsó másodpercekben egygólos hátrányban kihagytak egy hétméterest. A rajtot a vendégek kapták el jobban, 3–1-re vezettek. Az FTC rövid idő alatt ledolgozta hátrányát, ám a vezetést nem sikerült átvenni, Maszlova kísérleteit hárította Besen.

„Lőjetek egy gólt” – szólt a tábor felszólítása, Lekics hetese azonban kimaradt, és a 11. perc végén már 4–8 állt az eredményjelzőn. Megrázta magát az FTC, öt perc alatt egalizált, Márton Gréta góljaival pedig először a meccsen kettővel ment. Időt is kért a vendégek mestere, Ivica Obrvan, ám a játék képében nem történt változás, a holland jobbszélső, Malestein hetesből és ziccerből is betalált, sőt üres kapura is eredményes volt, miközben a kapuban Janurik Kinga és Böde-Bíró Blanka is bemutatott egy-egy fontos védést. A felek 17–12-es ferencvárosi vezetéssel vonulhattak szünetre.

Nagy kedvvel kezdte a második játékrészt a Ferencváros, egy kapufára pattanó kaproncai hetes után Böde-Bíró és Maszlova mosolygott össze, Bölk találatainak köszönhetően pedig hétre hízott az FTC-előny, a Podravka nem tudott közelebb férkőzni. Maszlova mellett a nyáron igazolt másik orosz klasszis, Dmitrijeva is megmutatta magát, góljával a játékrész felénél 25–17-re vezetett a magyar csapat. Három horvát gólra nem érkezett ferencvárosi válasz, sőt Malestein hetese kimaradt. Hátradőlni azonban hiba lett volna, Klujber és Dmitrijeva gondoskodott arról, hogy az utolsó tíz percre nyugodtan forduljon az FTC, de ki kell emelni Janurikot, fontos védésekkel vette ki részét a sikerből.

Merthogy az lett, második BL-meccsét is jelentős különbséggel nyerte meg a magyar együttes, a drukkerek már percekkel a lefújás előtt felállva tapsoltak. Joggal, csapatuk meggyőző teljesítményt nyújtott szombat délután, idei mérlegük a bajnoki és a BL-meccseket tekintve négyből négy győzelem.