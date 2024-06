Férfi kézi NB I: négy kulcsjátékosával is hosszabbított a Ferencváros

„Két éve, amikor ideigazoltam, tárt karokkal fogadott a Ferencváros, nagyon szerették volna, hogy jöjjek, és hamar befogadtak – idézte a klub honlapja Lékai Mátét. – Most a szerződéshosszabbításnál is ugyanez volt az érzésem, és az én elképzeléseim is pontosan ugyanezek voltak, ezért nagyon gyorsan lezajlottak a tárgyalások. Örömmel játszom a következő idénytől is a Ferencvárosban, bízom benne, hogy még feljebb tudunk lépni a bajnokságban.”

„Nagyon örülök a hosszabbításnak, igazából nem volt kérdés, hogy szeretnék maradni, és a Ferencváros részéről sem volt az, hogy szeretnének megtartani, ezért könnyen megegyeztünk – mondta Kovacsics Péter. – Boldog vagyok, amiért a jövőben még magasabb célokért küzdünk, és együtt dolgozhatunk tovább ezekért. Motiváltan várom a folytatást.”

„Örülök, hogy maradok a klubnál, hamar megegyeztünk a szerződéshosszabbítás részleteiről – árulta el Füzi Dániel. – Nem is gondoltam arra, hogy váltani szeretnék, nagyon jól érzem itt magam. Kicsit átalakul a keretünk a következő szezonra, reméljük, ez jól fog elsülni. A célunk a harmadik hely megszerzése lesz a bajnokságban, a nemzetközi kupában pedig a minél jobb szereplés. Azt szeretném, ha minél több szurkolónk látogatna ki a meccseinkre, mert hatalmas erőt tudnak adni.”

„Könnyen megegyeztünk, hiszen nagyon jól érzem magam a klubban és a csapatban is – fogalmazott Borbély Ádám. – Csak magyar játékosok vannak az öltözőben, szerintem ez olyan plusz, ami rengeteg erőt ad az egész csapatnak. Úgy érzem, hogy a csapat évről évre fejlődik, az igazolások is ezt mutatják. Örömmel hosszabbítottam, és várom a következő idényt, hogy még sikeresebbek legyünk!”

„Rajtuk kívül két ifjúsági játékos, a kapus Balogh Ádám és a beálló Mészáros Máté is felnőttcsapat tagja lesz a következő idényben, ezzel pedig kialakult az FTC-Green Collect 2024–2025-ös játékoskerete” – közölte a klub.