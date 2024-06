A Veszprém korábbi mestere edzői pályafutása legnagyobb sikerének tartja a BL-győzelmet

A magyar rekordbajnok Veszprémet 2012 és 2015 között irányító Carlos Ortega irányításával másodszor nyerte meg a Bajnokok Ligáját a Barca, melynek sikere kevésbé meglepő, hiszen a legutóbbi négy kiírásból háromban is diadalmaskodott, ám a gránátvörös-kékeknél uralkodó kedvezőtlen gazdasági állapotok a kézilabda-szakosztályt is érzékenyen érintették. Épp ezért Carlos Ortega szívéhez közelebb áll az idei győzelmük, mint a két évvel ezelőtti – többek között erről is beszélt az 52 éves spanyol szakember a MOL csapatnak.

„Hogy az idei BL-győzelem-e edzői pályafutásom legnagyobb sikere? Nos, nem akarom lekicsinyleni a két évvel ezelőtt nyert trófeát, de a csapat helyzetét és a keret erejét elnézve azt kell mondjam: igen, ez a legnagyobb!” – mondta Ortega, utalva arra, hogy a Barcelona gazdasági helyzete miatt meg kellett válniuk a Bukarestbe távozott Luka Cindrictől és a Veszprémbe igazolt Ludovic Fabregastól is, s utóbbi elvesztése különösen fájó volt számukra.

„A beálló Veszprémbe szerződése azért is volt különösen fájó, mert az első sorunkban szinte a francia válogatott kezdősora szerepelt, és az összeszokottság sokat segített a közös munkában. De nem volt mit tenni, így kellett nekimennünk az idénynek” – fogalmazott Ortega, aki kulcsszerepet szánt tehetséges irányítójának, Domen Makucnak, aki viszont még a nyári felkészülési mérkőzéseken térdszalagszakadást szenvedett, de az ő helyén a 17 éves Petar Cikusa is kiváló teljesítményt nyújtott – még a BL-döntő végjátékában is.

„Próbálgattam már a játékost korábban is, de tíz hónappal ezelőtt még az U18-as bajnokságban játszott, szóval nem sokan számítottak rá, hogy a BL-döntő utolsó tíz percében, döntetlen körüli állásnál ott lesz a Barcában a pályán. De nem vagyok varázsló, sem mágus: nem azért tettem be a csapatba Petart, mert nem volt más lehetőség, hanem azért, mert tudtam, hogy képes megoldani a feladatot. A tehetségéből adódóan is, de ahogy a döntő előtti hetekben edzett, semmi kétség nem maradt bennem, hogy megugora ezt a magasságot is” – jelentette ki Ortega, aláhúzva, a meccs miatt aggódott, de Cikusa miatt egyáltalán nem a BL-finálé utolsó perceiben.

Noha a katalánok a riválisokhoz képest gyengébb bajnokságból érkeznek, hiszen egyeduralkodók a spanyol bajnokságban, miközben például Németországban sokkal több rangadót kell vívniuk a csapatoknak, ennek köszönhetően bár a Barcelona játékosai pihentebbek, de kevésbé tapasztaltak az olyan helyzetekben, amikor rövid idő alatt kell több csúcsmérkőzést játszani.

„Az sajnos igaz, hogy a legjobb spanyol játékosokat nem tudja megtartani az Asobal (a spanyol bajnokság neve), de a nevelőmunka elsőrangú, és nálunk vannak a világ legjobb edzői, így nagyon is embert próbáló feladat megnyerni a spanyol bajnokságot. Nem hemzsegnek a sztároktól a csapatok, de sztárjelöltből rengeteg van, az edzők pedig mindent tudnak erről a játékról, amit csak tudni lehet” – szögezte le a játékosként hatszoros BL-győztes Ortega, aki edzőként másodszor ért a csúcsra, de úgy érzi, az idei siker közelebb áll a szívéhez, mint a két évvel ezelőtti.

„Az idei már teljes egészében az én csapatom volt. A 2022-es Barcában is ott voltak az én meglátásaim, amennyire lehetett, tavaszra a saját elképzeléseimmel is kiegészítettem a játékot, de az még jórészt Xavi Pasqual csapata volt. Ez viszont az én csapatom tetőtől talpig, az én csapatépítési és menedzselési meglátásaim szerint épült fel, illetve az én filozófiám és játékrendszerem mellett volt még egy fontos dolog: a fiúk nekem hitték el januárban, hogy júniusban mi emeljük fel a trófeát” – húzta alá a korábbi veszprémi edző.