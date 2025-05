Hazaért a hazai szökés, Valter második helyhez segítette csapatát a Norvég Körön

A délnyugat Norvégiában található Stavanger város melletti Sola községből induló és oda visszatérő mezőnyre 179.2 kilométer várt, a szakasz első felében egy második és egy harmadik kategóriás emelkedővel, míg az utolsó közel 70 kilométeren jobbára sík tereppel – így jó eséllyel hegyezhették magukat a sprinterek a hajrára.

Ebben csupán két „apróság” akadályozta őket: egyrészt az egész napos esőzés, másrészt pedig az a tény, hogy néhány kilométerrel a start után egy ötfős társaság meglépett a mezőnytől, s hamar négy perc körüli előnyre tett szert. A sík kezdetekor egy bukás színesítette a versenyt, nyolcan földre kerültek, Axel Laurence visszaült ugyan, de néhány kilométer után feladta. A szökésből a célhoz közeledve már csak Storm Ingebrigtsen maradt életben, a többieket befogta a jórészt a Visma-Lease a Bike által vezetett főmezőnyben. A holland csapat sorában ott volt Valter Attila is, aki sokszor és sokat tekert a mezőny elején, nagyot melózva azért, hogy csapata Tosh van de Sande vagy Matthew Brennan révén odaférjen a sprinthez. Végül is utóbbi járt sikerrel, olyannyira, hogy a mezőnyből elsőként szelte át a célvonalat, három másodperccel a pályafutása legnagyobb – és első – profi győzelmét arató 20 éves norvég Ingebrigtsen után. Valter a két részre szakadt főmezőny után, a 26. helyen 13 másodperc hátránnyal ért be a célba, összetettben pedig a 27. helyet foglalja el.

TOUR OF NORWAY

1. SZAKASZ (Sola–Sola, 179.2 km)

1. Storm Ingebrigtsen (norvég, Coop-Repsol) 4:06.57

2. Matthew Brennan (brit, Visma-Lease a Bike) 3 másodperc hátrány

3. Tibor Del Grosso (holland, Alpecin-Deceuninck) azonos idő

...26. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 13 mp h.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Ingebrigtsen (norvég, Coop-Repsol) 4:06.43

2. Brennan (brit, Visma-Lease a Bike) 11 mp h.

3. Del Grosso (holland, Alpecin-Deceuninck) 13 mp h.

...27. Valter (Visma-Lease a Bike) 27 mp h.