NBA: sima győzelmével a New York Knicks életben tartotta nagydöntős reményeit

A New Yorkban rendezett találkozón hazai részről Jalen Brunson remekelt, 32 pontig jutott az este, a másik oldalon a 23 ponttal és kilenc lepattanóval záró Bennedict Mathurint lehetett kiemelni. A találkozót 6–0-s sorozattal indította a Knicks, majd ugyan felzárkózott a Pacers, de a negyedet is így is a hazaik zárták vezetéssel, sőt a nagyszünetig már 11 pontosra nőtt a különbség a felek között.

A második félidőben – egy 12–0-s New York-i rohanásnak is köszönhetően – tovább nőtt a különbség a két csapat között, az Indiana nem tudta szorossá tenni a hajrát, amely így nem tartogatott izgalmas pillanatokat. A meccset végül magabiztosan, 111–94-re nyerte meg a Knicks, és kiharcolta a hatodik mérkőzést, vagyis még maradt esélye arra, hogy bejusson az NBA nagydöntőjébe.

Nem akármilyen teljesítmény: Brunson a 21. meccsén szerzett 30 vagy annál több pontot a Knicks mezében.

A két csapat következő, hatodik mérkőzését Indianapolisban rendezik két nap múlva, s amennyiben szükséges, a csapatok még visszatérnek New Yorkba, a mindent eldöntő hetedik összecsapásra – a Pacers ezt persze igyekszik majd elkerülni hazai közönség előtt...

NBA, RÁJÁTSZÁS

Keleti főcsoport, döntő, 5. mérkőzés

New York Knicks (3.)–Indiana Pacers (4.) 111–94

FŐCSOPORTDÖNTŐK

AZ ÖSSZESÍTETT ÁLLÁSOK

Keleti főcsoport

New York Knicks (3.)–Indiana Pacers (4.) 2–3

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Minnesota Timberwolves (6.) 3–1

A párharcok az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.

FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐK

Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (1.)–Indiana Pacers (4.) 1–4

Boston Celtics (2.)–New York Knicks (3.) 2–4

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Denver Nuggets (4.) 4–3

Minnesota Timberwolves (6.)–Golden State Warriors (7.) 4–1

EZ TÖRTÉNT AZ 1. KÖRBEN

Keleti főcsoport

Cleveland Cavaliers (1.)–Miami Heat (8.) 4–0

Indiana Pacers (4.)–Milwaukee Bucks (5.) 4–1

New York Knicks (3.)–Detroit Pistons (6.) 4–2

Boston Celtics (2.)–Orlando Magic (7.) 4–1

Nyugati főcsoport

Oklahoma City Thunder (1.)–Memphis Grizzlies (8.) 4–0

Denver Nuggets (4.)–Los Angeles Clippers (5.) 4–3

Los Angeles Lakers (3.)–Minnesota Timberwolves (6.) 1–4

Houston Rockets (2.)–Golden State Warriors (7.) 3–4