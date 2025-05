Pénteki sportműsor: kezdődik a Veszprém és a Szeged párharca a bajnoki címért, vízben a Fradi a BL négyes döntőjében

Pénteken megkezdődik a Veszprém és a Szeged párharca a bajnoki címért a férfi kézilabda-bajnokságban. A Ferencváros férfi vízilabdacsapata a Bajnokok Ligája négyes döntőjének elődöntőjében ugrik be a vízbe. Magyarokat is láthatunk a nyílt vízi úszó Eb-n, a torna Eb-n és az evezős Eb-n is. Teke-vb Székesfehérváron.

MÁJUS 30., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM NŐI NEMZETEK LIGÁJA

B-DIVÍZIÓ, 3. CSOPORT

3. FORDULÓ

19.00: Szerbia–Magyarország, Ópazova TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

19.00: Galatasaray–Istanbul Basaksehir (Tv: Sport1, szombat, 0.30, felv.)

Galatasaray: Sallai Roland FUTSAL

NB I, a 3. helyért, 1. mérkőzés

18.30: Berettyóújfalu–Nyíregyháza MINIFUTBALL

Világbajnokság, Baki

Elődöntő

18.00: Azerbajdzsán–Montenegró

19.30: Magyarország–Szerbia ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AUTÓSPORT

Szombat, 2.00: NASCAR Truck Series, Rackley Roofing 200 (Tv: Arena4) BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: Chicago Cubs–Cincinnati Reds (Tv: Sport2) DARTS

European Tour, Leverkusen

13.00: 1. nap, délután (Tv: Arena4)

19.00: 1. nap, este (Tv: Arena4) EVEZÉS

Európa-bajnokság, Plovdiv

9.12: női egypár, C-döntő (Gadányi Zoltána) FORMULA–1

SPANYOL NAGYDÍJ, BARCELONA

13.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! GOLF

21.00: PGA Tour, The Memorial Tournament, 2. nap (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

13.00: Giro d'Italia országúti körverseny, 19. szakasz, Biella–Champoluc, 166 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1) KÉZILABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.15: One Veszprém HC–OTP Bank-Pick Szeged (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 110, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1) RÖPLABDA

Női Európa-liga, arany divízió, 1. torna, 1. forduló

16.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: Duna World) STRANDRÖPLABDA

Felnőtt országos bajnokság, Csopak

12.50: 1. forduló. Selejtező TEKE

Világbajnokság, Székesfehérvár

8.00: férfiak TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

11.00: férfi és női egyes, 3. forduló (Tv: Eurosport 1, Eurosport2) TORNA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, LIPCSE

16.00: szerenkénti döntők (Tv: Duna World)

Férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás (Mayer Gréta), felemás korlát (Székely Zója, Czifra Bettina Lili) ÚSZÁS

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG (STARI GRAD)

10.00: férfi 3 km, kieséses sprintverseny (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf, Kovács-Seres Hunor) (Tv: M4 Sport)

15.00: női 3 km, kieséses sprintverseny (Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Juhász Janka) (Tv: M4 Sport) VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, MÁLTA

ELŐDÖNTŐ

19.30: Novi Beograd (szerb)–Barceloneta (spanyol)

21.30: FTC-Telekom Waterpolo–CN Marseille (francia) (Tv: M4 Sport) A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Nem minden visszavonult sportolónak hiányzik a sportága

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénes a vonalban; Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval. A Győri Audi ETO KC útja a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is Berkesi Judittal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos – Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: A hétvégén női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő lesz Budapesten. Vendég: Zsiga Gyula

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Kovács Erika, Patai Gergely, Katona László

17.00: A férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének felvezetése

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: A nyílt vízi úszó Európa-bajnokság értékelése Gyurta Gergellyel

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Jó András

18.00: Nyilatkozatok, előzetesek a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntő előtti sajtótájékoztatóról; a Veszprém–Szeged férfi kézilabdabajnoki döntő első mérkőzésének felvezetése

19.15: Közvetítés a Veszprém–Szeged kézilabdabajnoki döntő első mérkőzéséről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

21.00: A férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének felvezetése

21.30: Közvetítés a Ferencváros–Marseille férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének elődöntőjéről. Kommentátor: Regős László Pál

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval