Giro: a hollandok letarolták a 4. szakaszt, Pedersené maradt a rózsaszín

A pihenőnap esetében az idézőjel nem túlzás, hiszen a mezőnynek Tiranából el kellett jutnia az Adriai-tenger túlpartjára Birindsibe, majd onnan a keddi rajt helyszínére, Alberobellóba, vagyis klasszikus regenerálódásra sok idő nem jutott, de a feladatot mindenki teljesítette.

A pihenés nem hiányzott a jelek szerint a spanyol Francisco Munoznak (Team Polti Visit Malta) sem: minden vacakolás nélkül két kilométerrel a hivatalos rajt után otthagyta a mezőnyt, és úgy döntött, hogy ő egyedül vág neki az előtte álló 187 kilométernek, s villámgyorsan közel öt perc előnyre tett szert. A mezőnynek ezzel különösebb problémája nem volt, s szép komótos tempóban elkezdte üldözni a 23 éves szökevényt. A nagy komótoskodásba aztán 125 kilométerre a céltól érkezett némi izgalom, amikor a peloton második felében 3-4 bringás elesett egy egyenes szakaszon, ami elegendő volt ahhoz, hogy blokkolják a többiek előtt az utat, így végeredményben a mezőny fele eldőlt. Letette a lábát a rózsaszín trikós, az albániai három szakaszból kettőt megnyerő dán Mads Pedersen is, ám a legfrissebb becenevén Dr. Albannak nevezett rózsaszín trikós egy gyors kerékpárcsere után folytatta a versenyt. Nemúgy Nicolas Zukowsky (Q36.5), aki a kulcscsontját fogva a járdaszegélyen ülve jelezte, az ő versenyének vége.

Valamivel több mint 100 kilométerre a céltól a nap egyetlen, időjóváírásért zajló részhajrája borzolta még némileg a kedélyeket, az összetettben második, nagy esélyes Primoz Roglic két másodpercet lefaragott a hátrányából Pedersennel szemben. Az élen Munoz előnye egyre nagyobb tempóban fogyott, amikor pedig Torre Santa Susana városkáján haladt át a mezőny 61 kilométerre a céltól, még az élen haladva láthatta, ahogy a helyi drukkerek látványos tűzijáték mellett bocsátanak a levegőbe egy hatalmas rózsaszín papírsárkányt – látványosság terén a 2022-es magyarországi rajton látott lovas huszárokhoz hasonlítható szurkolói attrakció volt...

Munozt néhány kilométeren belül beérte a mezőny, amely aztán még nagyobb tempóra kapcsolt, ezért a hátra lévő bő 50 kilométeren már nem volt esély az újabb szökés kialakulására, de azért nem maradtunk izgalmak nélkül, főleg, hogy 22 kilométerre a céltól másodszor is érintett volt egy bukásban: a napot végig szökő Munoz és a rózsaszíntrikós fő segítője Sören Kragh Andersen is elesett, Pedersen meg megint meg kellett álljon. Ennek ellenére, visszaért a mezőny élére, s ott volt a végelszámolásnál is, a másik nagy esélyes Olav Kooijjal együtt, ám a Picnic fiatal hollandja, Casper Van Uden mindkettejüket meglepte, s majdnem egy bringahosszal megnyerte a szakaszt, a holland dobogót pedig a Tudor hollandja, Maikel Zijlaard tette teljessé, Pedersennek végül be kellett érnie a negyedik hellyel.

A BEFUTÓ

Mindez pedig azt jelenti, hogy négy évvel az után, hogy Valter Attila az összetett élére állva átvette Alessandro de Marchitól a rózsaszín trikót, most nem volt az élen változás, továbbra is Pedersené a Maglia Rosa. Folytatás szerdán, a Ceglie Messapica és Matera közötti 151 kilométeres etappal.

GIRO D'ITALIA

4. SZAKASZ (Alberobello–Lecce, 189 km)

1. Casper van Uden (holland, PicnicPostNL) 4:02:21 óra

2. Olav Kooij (holland, Visma Lease a Bike) azonos idővel

3. Maikel Zijlaard (holland, Tudor Pro Cycling) a. i.

AZ ÖSSZETETT ÁLLÁSA

1. Mads Pedersen (dán, Lidl Trek) 11:4:31

2. Primoz Roglic (szlovén, Red Bull-Bora hansgrohe) 7 másodperc hátrány

3. Mathias Vacek (cseh, Lidl Trek) 14 mp h.