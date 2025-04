Dina Márton ötödik lett a Tour de Hainan negyedik szakaszán

Dina az öt szakaszból álló verseny első három szakaszon rendre a főmezőnnyel érkezett meg – amely a szerdai napon 47 másodperccel a szakaszt megnyerő és így az összetettben élre ugró Kirilo Carenko mögött futott be – a célba, így az Euskaltel-Euskadi bringása 57 másodperc hátrányból várhatta a folytatást.

Csütörtökön aztán több próbálkozás és jó 30 kilométer után alakult ki a nap szökése, amelyben benne volt bizonyos Óscar Sevilla, a mezőny legidősebb tagja a maga 48 évével, aki a 2001-es (!) Vueltán összetettben második lett, tavalyelőtt pedig megnyerte ezt a kínai viadalt. Nos, Sevilláék szökéséből az utolsó mohikánokat bő hét kilométerrel a cél előtt fogta meg a mezőny, és ebben nagy részt vállalt magára a sokat vezető Dina-féle Euskatel is.

Az utolsó kilométereken már szinte mindenki a sprintre készült, ám ketten a tavalyi győztes Aaron Gates és a Petr Rikunov – aki a szöksében is benne volt – néhány másodperces előnyt tudtak kialakítani az utolsó kilométerre, ezt pedig meg is tartották a végéig a mezőny előtt: Gates nyerte a szakaszt Rikunov előtt. A mezőny élén a kolumbiai Luis Chia ért be harmadiknak, s remekül hajrázott Dina Márton is, aki végül az ötödik helyen haladt át a célvonalon.

A 28 éves Dinának ez az ötödik hely a legjobb eredménye idén, s egyszersmind a jelenlegi csapatánál is. Összetettben az 57 másodperces hátrányát megőrizve feljött a 21. helyre. Az összetett élén továbbra is Carenko áll.

A verseny pénteken ér véget.

AZ UTOLSÓ KILOMÉTER