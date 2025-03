Milan könnyed sprintgyőzelmét hozta a második szakasz

Hosszú kilométereken át tekert egyedül Manuelle Tarozzi a Tirreno-Adriatico második versenynapján, amely során Camaiore és Follonica között 192 kilométer várt a bringásokra. A nap szökevényéhez később csatlakozott Alessandro Tonelli és Davide Bais, utóbbi meg is nyerte a cannetói részhajrát. A mezőny 37 kilométerrel a vége előtt ére be őket, onnantól együtt mozogtak. 12 kilométerre a céltól történt egy bukás, Dylan Groenewegen esett elsőként, és valami csoda folytán rajta kívül csak két kerékpáros volt érintett. Groenewegen cserebringával folytatta, és az összeszedett hátrányát a későbbiekben le is tudta dolgozni.

Valter Attila a tízkilométeres kapu után a sor elejére került, felvezetett csapattársainak, aztán az öt kilométeres kapu után ki is állt. A hajrára mindenki igyekezett a legjobb helyzetbe kerülni, a sík befutó előtt volt egy éles jobbkanyar, ekkor már a Lidl-Trek kiváló sprintere, Jonathan Milan haladt az élen, akitől nem lehetett elvenni a győzelmet, az összetett elsőnek járó kék trikó viszont marad Filippo Gannán. Valter a mezőnnyel együtt ért célba, 139. lett.

Szerdán Follonicából indul a harmadik szakasz, Valterék 239 kilométer megtételét követően érkeznek majd meg a célállomásra, Colfioritóba.

60. TIRRENO-ADRIATICO

2. szakasz (Camaiore–Follonica, 192 km)

1. Jonathan Milan (olasz, Lidl-Trek) 4:45:13 óra

2. Zijlaard (holland, Tudor) azonos idővel

3. Penhoet (francia, Groupama-FDJ) a. i.

…139. Valter Attila (Visma) a. i.

Az összetett állása

1. Filipo Ganna (olasz, Ineos) 4:57:30 óra

2. Milan 19 mp h.

3. Ayuso (spanyol, UAE) 22 mp h.

…79. Valter 1:20 p h.