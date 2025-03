Ganna elképesztő idővel nyerte meg a Tirreno-Adriatico első szakaszát

Az elegáns toszkán üdülővárosban, Lido di Camaioréban kezdődött a Tirreno-Adriatico nevű egyhetes olaszországi körverseny. A bringások nem nyaralni jöttek, már az első nap vérbeli megpróbáltatás várt rájuk az időfutamversenyen. A sík, 11.5 kilométeres és nyílegyes táv egyik nagy esélyesének a tavalyi nyitó nap győztese, Juan Ayuso számított, az UAE spanyolja a fél távnál található időmérőponthoz 5:14 perc alatt ért oda, ennél gyorsabban ez senkinek sem sikerült.

Csakhogy a végére „kissé elfáradt”, riválisa, Filippo Ganna pedig abban a tudatban érkezett az utolsó hétszáz méterhez, hogyha azt ötven másodpercen belül megteszi, ő nyeri meg az első szakaszt. Nos, az Ineos olasz versenyzője 23 másodpercet vert Ayusóra, aki mögött tavaly ő lett a második. Valter Attila 1:20 perces hátránnyal a 82. lett.

Az 56.1 kilométer per órás átlagsebességgel tekerő Gannának ez volt az első idei győzelme – az Algarve első etapját is ő nyerte meg, de ott a mezőny jelentős része rosszul vette be az utolsó kanyart, így azt a szakaszt törölték –, a következő, Camaiore és Follonica közötti 192 kilométernek az összetett elsőt illető kék trikóban vághat neki.

60. TIRRENO-ADRIATICO

1. szakasz (Lido di Camaiore–Lido di Camaiore, 11.5 km): 1. Filippo Ganna (olasz, Ineos) 12.18 perc, 2. Ayuso (spanyol, UAE) 23 másodperc hátrány, 3. Price-Pejtersen (dán, Alpecin-Deceuninck) 28 mp h., …82. Valter Attila (Visma) 1:20 p h.