Centik döntöttek Ayuso javára a legkeményebb szakaszon, Dina Márton 89.

Felmentek a hegyekbe a katalán körverseny résztvevői az egyhetes viadal harmadik versenynapján. A Viladecans The Style Outlets és La Molina közötti 218.6 kilométeres táv során 4796 méteres szintkülönbséget küzdöttek le, számos emelkedővel és lejtősebb résszel. Az etapot lezáró tizenkét kilométeres kaptatót még a szökésben lévő Bruno Armirail kezdte elsőként megmászni, ám az előnye fokozatosan elfogyott, kilenc kilométerre a céltól beérték őt. A mezőnyből fokozatosan szakadoztak le, az UAE spanyol versenyzője, Marc Soler egy háromfős csoporttal lépett meg, de a hajrára őket is utolérték, ideális forgatókönyv kezdett kialakulni Primoz Roglic részére.

A szlovén kerékpáros jött is a cél felé vezető szűkülő úton, csakhogy a külső ívre nem gondolt, Juan Ayuso ezt kihasználva meg tudta verni a Red Bull-Bora-Hansgrohe rutinos bringását, kettejük között pár centiméter döntött a spanyol javára, aki ezzel összetettben át is vette a vezetést Ethan Vernontól. Az Euskaltel-Euskadi színeiben tekerő Dina Márton ezúttal a 89. helyen ért be.

A viadal csütörtökön a Sant Vicenc de Castellet és Montserrat Mil·lenari közötti 188.7 kilométeres szakasszal folytatódik, ahol szintén jó pár emelkedő vár a kerékpárosokra.

104. KATALÁN KÖRVERSENY

3. szakasz (Viladecans The Style Outlets–La Molina, 218.6 km): 1. Juan Ayuso (spanyol, UAE) 5:49:29 óra, 2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) azonos idővel, 3. Landa (spanyol, Soudal Quick-Step) 2 másodperc hátrány, …89. Dina Márton (Euskaltel-Euskadi) 16:08 perc h.

Az összetett állása: 1. Juan Ayuso 14:30:49 óra, 2. Roglic 6 mp h., 3. Landa 11 mp h., …99. Dina 34:28 p h.