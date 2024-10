A pocsék idő miatt elmaradt Pogacar és Evenepoel újabb összecsapása

Nem alakult túl jól az idény utolsó előtti versenye a magyar bajnok Valter Attilának sőt, tulajdonképpen a teljes férfimezőnynek sem, hiszen a Varese környéki régiót egész nap megállíthatatlanul zuhogó, szakadó eső sújtotta. A női viadalt délelőtt még meg lehetett rendezni, s a szakadó esőben végül a francia Cédrine Kerbaol nyert, aki 3.5 kilométerrel a vége előtt lépett meg Silvio Persicótól, akivel 10 kilométerre a céltól hagyta ott a nap szökésének 10 fős csoportját. A második az olasz lett, miután a rá felugró német Liane Lippertet lehajrázta.

A női mezőny célba érkezésekor már tudott volt, hogy a férfiversenyt is lerövidítik, náluk a célváros, Varese körül kialakított körpályán megteendő körök számából vettek el kettőt és csökkentették a 200 kilométeres távot 168-asra. Ott volt Valter Attila is, a Visma magyar bajnok bringásának ez volt az utolsó előtti versenye az évben, s ott várta a rajtot a friss világbajnok Tadej Pogacar, valamint a párizsi olimpia bajnoka, Remco Evenepoel is. Az elmúlt hétvégén a szlovén és a belga klasszis összecsapása végül azért hiúsult meg a Giro dell Emilián, mert Evenepoelnak bő 20 kilométerrel a vége előtt belement valami a szemébe, s nem sikerült kipiszkálni, s ezért feladta a versenyt

Ezúttal pedig az időjárás szólt közbe, történt ugyanis, hogy a mezőny elindult, és közel 58 kilométert teljesített is az egyre jobban szakadó esőben – egy hatfős elmenés közel három perc előnyre szert is tett –, ám végül a szervezők megállították a versenyt, majd a kerékpárosokkal közösen arra jutottak, hogy a körülmények nem alkalmasak a tekerés biztonságos folytatására, ezért hivatalosan is törölték a körözést.

„Már a lassú rajtban volt a mezőnyben hét defekt, meg néhány kerék is eltört. Megpróbáltunk versenyezni, de az utolsó körben, amikor Covi mögött a második helyen jöttem, nem láttam, hogy merre megyünk. Nem voltak alkalmasak a körülmények a tekerésre, és mindenki meg akart állni. Csak az volt a kérdés, hogy végül hányadik körben bukik valaki óriásit. Megértem a szervezőket, hogy ők versenyt szeretnének és ez milyen sokat jelent számukra, de ha nem lehet menni, akkor nem lehet. Ezt szerencsére gyorsan meg is értették a szervezők és felelősségteljes döntés született” – mondta a törlésről a szervezőkkel egyeztető Tadej Pogacar.

Mindez azt jelenti, hogy Valter Attilának egyetlen versenye maradt a szezonból, idén utoljára a szombati Il Lombardián szerepel majd. Az elmúlt három esztendőben rendre ezen a viadalon fejezi be az évet Valter, aki a 2021-es 12. és a tavalyi 23. helyezés mellett a két évvel ezelőtti versenyt rosszullét miatt feladni kényszerült. Az volt máig az utolsó alkalom, amikor hivatalosan a DNF, azaz a nem ért célba jelzés került a neve mellé – s ma sem, hivatalosan ugyanis NR, azaz Non Race, vagyis verseny nélkül ért véget jelzés került a jegyzőkönyvekbe.