Drámai részletek derültek ki a 18 éves svájci bringás tragikus bukásáról

Furrer bukása nem került televíziós adásba, jelenlegi információink szerint felvétel sem készült róla, vagy eddig még nem került nyilvánosságra – ezt támasztja alá az is, hogy a Nemzetközi Kerékpáros-szövetség (UCI) is csak órákkal a verseny után számolt be először a svájci bringás balesetéről.

A svájci Blick próbált utánajárni annak, hogy mi is történt, és ugyan pontosan nem tudta a lap munkatársa rekonstruálni a történteket, azért néhány egészen elképesztő dolog kiderült.

Például az a nehezen felfoghatató dolog, hogy Furrer esése egészen egyszerűen senkinek nem tűnt fel, s órákon át feküdt súlyosan sérülten egy aljnövényzettel sűrűn benőtt területen, mire megtalálták a sérült sportolót.

Furrer a Küsnahct melletti erdőben egy olyan szakaszon bukott egy lejtős bal kanyarban, ahol nem voltak nézők, s a közelben szervezők, rendezők sem álltak, így nem is tudott senki az esésről, ezért nem is kezdték el keresni a baleset helyszínétől körülbelül 15 kilométerre Egg településen lakó, így gyakorlatilag hazai pályán versenyző bringást.

A lap arról számolt be, hogy Küsnacht mellett csak egy órával a verseny vége után szállt le a mentőhelikopter – ami azt jelenti, hogy miután Furrer még a körpálya első teljesítésekor esett, s a versenyen kétszer kellett ezt megtenni, így legalább két órát feküdhetett sérülten az erdőben.

A Blick munkatársa egyébként próbált megszólaltatni a versenyzői biztonsági személyzete közül néhányakat, ám kiderült: a főszervezők mindenkinek megtiltották, hogy beszéljenek az Furrerrel történtekről. Azt, hogy az illetékesek nem tudtak a bukásról alátámasztja egyébként az is, hogy a helyi lakosok állítják: semmilyen mentési, keresési akciónak nem látták nyomát amíg a verseny véget nem ért.

Egyelőre egyébként Furrer állapotáról sem tudni semmit azon kívül, hogy kritikus és fejsérülés miatt ápolják egy zürichi kórházban. Pénteken délelőtt a szerencsétlenül járt kerékpáros családja adott ki egy közleményt, amelyben arra kérik a UCI-t, hogy az eredeti tervek szerint haladjon tovább a világbajnokság menetrendje, s ne változtassanak semmit a lányuk balesete miatt.

FRISSÍTÉS, 15.38:

A Nemzetközi Kerékpáros-szövetség péntek délután három órakor bejelentette: Muriel Furrer a Zürichi Egyetemi Kórházban életét vesztette. A közlemény kiemelte: Furrer halálát a csütörtöki bukása során elszenvedett súlyos fejsérülése okozta és hiába szállították a baleset helyszínéről helikopterrel kórházba, végül szervezete pénteken délután feladta a küzdelmet.