Bardet hazaért és megnyerte az első szakaszt, utolsó Tourján először sárga trikós!

Igencsak gonosz, és annál is nehezebb nyitószakaszt állítottak össze a szervezők az idei Tour de France-ra. A Firenzéből Riminibe haladó etapon az első 30 kilométer után csak az utolsó nagyjából 15 kilométer volt ismét sík, a maradék 160 kilométerbe pedig hét kategorizált – három harmadik és négy második kategóriás – emelkedőt préseltek bele. Ehhez még csatlakozott a 30 fok körül napsütéses meleg és már kész is volt a receptje annak, hogy a szakasz nagy részén csak kapkodjuk a fejünket, kiket csap meg a hőség és mennyire. A legrosszabbul mindenképpen Mark Cavendish járt: az Astana 39 éves sprinterlegendája csak azért húzott rá még egy évet illusztris pályafutására, hogy megszerezze 35. Tour-szakaszgyőzelmét, ezzel egyedüli rekorder legyen, lehagyva a legendás Eddy Merckxet. A „Man-szigeti Rakéta” azonban az első emelkedő alján rögtön megzuhant, irgalmatlanul megütötte a hőség. A köré gyűlő csapattársak gyakorlatilag folyamatosan próbálták locsolni, hűteni őt – kevés sikerrel. Cavendish hátránya egyre csak nőtt, az első hegy tetején nyolc percre volt az élmezőnytől, s háromra a főmezőnytől, ám hogy pocsékul van a brit, azt jelezte, hogy el is hányta magát a lejtmenetben.

CAVENDISHT MEGÜTÖTTE A MELEG

Egy idő után már attól kellett tartani, hogy Cavendish rögtön az első szakaszon nem tudja tartani a limitidőt, de nagyjából fél távnál azért már sokkal összeszedettebb volt a mozgása, igaz, hatvan kilométerrel és további három emelkedővel a cél előtt már 20 perc körülire nőtt a lemaradása a csoportjának, amelyben a többek között szintén remek sprinter Fabio Jakobsen is ott volt ekkor már. Amikor aztán a mezőny már a célban volt, Cavendishék még bőven San Marinóban jártak, több mint 20 kilométerre a céltól, ám végül tíz perccel a 49 perces szintidő letelte előtt még időben sikerült átgurulniuk a célvonalon.