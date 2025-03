Újabb izgalmas év várhat ránk – F1-es versenynaptár infografikán

Tizenkét hónappal ezelőtt nem is mertünk álmodozni olyan fordulatokról és izgalmakról, mint amelyeket végül a 2024-es idény hozott, most már viszont nagyon is bízunk a hasonló folytatásban. A tavalyi évad utolsó öt nagydíján négy különböző csapat versenyzője nyert, és mivel a technikai szabályrendszer azóta alig-alig változott, remélhetőleg ugyanilyen kiegyenlített harcot vív majd a győzelmekért a McLaren, a Ferrari, a Red Bull és a Mercedes. A vasárnap Melbourne-ben induló idénynek legalább öt-hat versenyző vág neki a vb-cím reményével – köztük Max Verstappen, aki sorozatban ötödik bajnoki trófeáját szerezné meg.

F1 panorama 2025 (A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. március 8-i lapszámában jelent meg.)