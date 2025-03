A világelittel versenyezhet – interjú a díjugrató Jármy Vincével

Párizstól karnyújtásnyira volt, Los Angelesbe viszont jó eséllyel kijuthat a magyar díjugrató-válogatott. Mint Jármy Vince elmondta, tehetséges magyar lovasból nincs hiány, a szűk keresztmetszetet a lóállomány jelenti. Az NLSF-program keretein belül kilenc fiatal lovat vásárolt meg a Magyar Lovassport-szövetség – egyikük Carbon Girl, amely minősült a bázeli világkupadöntőre. „Az állami támogatás lehetővé tette, hogy a díjugratók kiváló lovakkal készüljenek a párizsi olimpiára. Nagyon kevésen múlt, de sajnos nem sikerült a kvótaszerzés, viszont ettől függetlenül több szakág versenyzőinek fejlődését elősegítette a program. Lovastusában Kaizinger Balázs személyében csaknem harminc év után ismét volt olimpikonunk – mondta Szebényi Dániel, a Nemzeti Lovassport és Sportlótenyésztés Fejlesztéséért Felelős Bizottság tagja. – Kilenc fiatal ló került a szövetség tulajdonába, közülük hat nemzetközi nagydíjakon versenyez: Carbon Girl mellett említhetjük Quandro Blue-t, amellyel Szentirmai Ferenc tavaly világkupa-fordulót nyert meg. Magántulajdonban is vannak olyan lovak, melyek képesek a legmagasabb szint teljesítésére, csakhogy a tulajdonosok egy része befektetési céllal tenyészt vagy vásárol fiatal lovakat, amelyeket eladnak, ha jó ajánlatot kapnak értük. Nem is várhatjuk az ellenkezőjét, amikor több millió euróról beszélünk – a programban érintett lovakra is érkeztek már ajánlatok, de nem eladók, a magyar sportolók rendelkezésére állnak.” A szakkommentátorként is dolgozó Szebényi Dániel hozzátette, bíznak benne, hogy a megvásárolt lovak közül több is minősül a Los Angeles-i olimpiára, amit úgy lehet elérni, ha a lovasok minél nagyobb rutint szereznek velük a nemzetközi mezőnyben. Kiemelte Jármy Vince ötödik helyét a decemberi belgiumi ötcsillagos nagydíjról, magyar versenyző ugyanis ritkán jut el ilyen magasságokba. „A fiatal lovasoknak, Jármy Vincének vagy éppen Szuhai Péternek kimondottan hasznos volt a Németországban töltött időszak. Olyan istálló volt a partnerünk, amely évtizedek óta készít fel különböző nemzetekből érkező versenyzőket, a Paul Schockemöhle tulajdonában lévő lovak olimpiát is nyertek már. A szakmai kapcsolat megmaradt, Norbert Nuxoll például a mai napig segíti a magyar díjugrató-válogatottat” – hangsúlyozta a szakág elnökségi tagja.